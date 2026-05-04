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EQS-DD: Scherzer & Co. AG: Hans Peter Neuroth, Übertragung von 100.997 Aktien der Scherzer & Co. AG durch Einlage in die Kapitalrücklage der Neuroth & Söhne GmbH aus einem Gemeinschaftsdepot ...

11.05.26 14:28 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Scherzer & Co. AG
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

11.05.2026 / 14:27 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Hans Peter
Nachname(n): Neuroth

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Scherzer & Co. AG

b) LEI
529900L5AIT07HWHCJ66 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0006942808

b) Art des Geschäfts
Übertragung von 100.997 Aktien der Scherzer & Co. AG durch Einlage in die Kapitalrücklage der Neuroth & Söhne GmbH aus einem Gemeinschaftsdepot von Hans Peter Neuroth und seiner Ehefrau Andrea Neuroth.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts
07.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


11.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Scherzer & Co. AG
Friesenstraße 50
50670 Köln
Deutschland
Internet: www.scherzer-ag.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104756  11.05.2026 CET/CEST





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