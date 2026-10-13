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EQS-DD: Scherzer & Co. AG: Neuroth & Söhne GmbH, Erwerb von 30.000 Aktien der Scherzer & Co. AG durch Einlage in die Kapitalrücklage der Neuroth & Söhne GmbH.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scherzer & Co. AG
2.58 EUR -0.02 EUR -0.77 %
Charts | News | Analysen




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.10.2026 / 14:59 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Neuroth & Söhne GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Hans Peter
Nachname(n): Neuroth
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Scherzer & Co. AG

b) LEI
529900L5AIT07HWHCJ66 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0006942808

b) Art des Geschäfts
Erwerb von 30.000 Aktien der Scherzer & Co. AG durch Einlage in die Kapitalrücklage der Neuroth & Söhne GmbH.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts
09.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


13.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Scherzer & Co. AG
Friesenstraße 50
50670 Köln
Deutschland
Internet: www.scherzer-ag.de
LEI Code: 529900L5AIT07HWHCJ66



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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Datum Rating Analyst
13.05.26 ScherzerCo Kaufen GSC Research GmbH
30.09.25 ScherzerCo Kaufen GSC Research GmbH
23.04.25 ScherzerCo Kaufen GSC Research GmbH
11.02.25 ScherzerCo Kaufen GSC Research GmbH
22.01.25 ScherzerCo Kaufen GSC Research GmbH

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