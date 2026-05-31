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EQS-DD: Scout24 SE: Martin Mildner, Kauf

01.06.26 19:09 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
74,65 EUR 2,05 EUR 2,82%
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

01.06.2026 / 19:08 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Martin
Nachname(n): Mildner

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Scout24 SE

b) LEI
5493007EIKM2ENQS7U66 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A12DM80

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
72,40 EUR 28.308,40 EUR
72,45 EUR 95.126,85 EUR
72,45 EUR 13.693,05 EUR
72,45 EUR 27.603,45 EUR
72,45 EUR 83.824,65 EUR
72,45 EUR 12.244,05 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
72,4446 EUR 260.800,4500 EUR

e) Datum des Geschäfts
01.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


01.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Scout24 SE
Invalidenstraße 65
10557 Berlin
Deutschland
Internet: www.scout24.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105308  01.06.2026 CET/CEST





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