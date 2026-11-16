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EQS-DD: Semperit AG Holding: Richard Kelsey, Kauf

Werte in diesem Artikel
Aktien
Semperit AG Holding
17.05 EUR -0.25 EUR -1.45 %
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

16.11.2026 / 16:18 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Richard
Nachname(n): Kelsey

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Semperit AG Holding

b) LEI
529900PG9O7YFYX5UM88 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT0000785555

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
17,00 EUR 809 Stück
17,10 EUR 75 Stück
17,15 EUR 995 Stück
17,05 EUR 327 Stück
17,20 EUR 75 Stück
17,25 EUR 469 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
17,11 EUR 2.750 Stück

e) Datum des Geschäfts
13.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Wiener Börse
MIC: XWBO


16.11.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Semperit AG Holding
Am Belvedere 10
1100 Wien
Österreich
Internet: www.semperitgroup.com
LEI Code: 529900PG9O7YFYX5UM88



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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108032  16.11.2026 CET/CEST





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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
18.05.12 Semperit kaufen Erste Bank AG
18.11.11 Semperit kaufen Erste Bank AG
09.11.11 Semperit buy UniCredit Research
28.09.11 Semperit buy Erste Group Bank
09.08.11 Semperit hold UniCredit Research

Information

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