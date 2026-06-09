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EQS-DD: Semperit AG Holding: Stefan Fida, Veräußerung: Annahme Übernahmeangebot

11.06.26 13:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Semperit AG Holding
14,90 EUR -0,05 EUR -0,33%
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

11.06.2026 / 13:21 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Stefan
Nachname(n): Fida

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Semperit AG Holding

b) LEI
529900PG9O7YFYX5UM88 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT0000785555

b) Art des Geschäfts
Veräußerung: Annahme Übernahmeangebot

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
15 EUR 5.800 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
15,0000 EUR 5.800,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts
10.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: WBAH - WIENER BOERSE AG AMTLICHER HANDEL
MIC: XWBO


11.06.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Semperit AG Holding
Am Belvedere 10
1100 Wien
Österreich
Internet: www.semperitgroup.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105464  11.06.2026 CET/CEST





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