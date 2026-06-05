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EQS-DD: sino AG: MMI Leisure & Capital Management GmbH, Kauf

24.06.26 15:54 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
sino AG
100,00 EUR 0,60 EUR 0,60%
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Aktie kaufen




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

24.06.2026 / 15:53 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: MMI Leisure & Capital Management GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Ingo
Nachname(n): Hillen
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
sino AG

b) LEI
5299008GFCQY16M45R85 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005765507

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
90,00 EUR 2.925.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
90,0000 EUR 2.925.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
28.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


24.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: sino AG
Ernst-Schneider-Platz 1
40212 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.sino.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105752  24.06.2026 CET/CEST





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