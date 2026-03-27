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EQS-DD: Sirma Group Holding JSC: Member of the Board Atanas Kiryakov, Kauf

30.03.26 14:15 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Sirma Group Holding JSC
0,99 EUR 0,12 EUR 13,79%
Charts|News|Analysen




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.03.2026 / 14:14 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Member of the Board
Vorname: Atanas
Nachname(n): Kiryakov

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Sirma Group Holding

b) LEI
8945007AD80FTJTEGH37 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: BG1100032140

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
0,915 EUR 858 EUR
0,915 EUR 300 EUR
0,920 EUR 100 EUR
0,920 EUR 2.342 EUR
0,910 EUR 945 EUR
0,910 EUR 100 EUR
0,910 EUR 1.324 EUR
0,900 EUR 5.000 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
0,9082 EUR 10.969,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
30.03.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Bulgarische Börse
MIC: XBUL


30.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Sirma Group Holding
135 Tsarigradsko Shosse Blvd.
1784 Sofia
Bulgarien
Internet: https://investors.sirma.com/en



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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104038  30.03.2026 CET/CEST





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