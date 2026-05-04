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EQS-DD: SM Wirtschaftsberatungs AG: Martin Schmitt, Kauf

Werte in diesem Artikel
Aktien
SM Wirtschaftsberatungs AG
4.38 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

31.07.2026 / 13:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Martin
Nachname(n): Schmitt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
SM Wirtschaftsberatungs AG

b) LEI
529900BQREX03QDSFT72 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A1RFMZ1

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
4,38 EUR 4.958,16 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
4,3800 EUR 4.958,1600 EUR

e) Datum des Geschäfts
30.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA - FREIVERKEHR
MIC: XFRA


31.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: SM Wirtschaftsberatungs AG
Fronäckerstraße 34
71063 Sindelfingen
Deutschland
Internet: www.smw-ag.de
LEI Code: 529900BQREX03QDSFT72



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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106234  31.07.2026 CET/CEST





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