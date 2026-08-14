EQS-DD: STRATEC SE: Ralf Leistner, Schenkung von 35.000 Aktien der STRATEC SE an Andrea Leistner
Werte in diesem Artikel
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
20.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|STRATEC SE
|Gewerbestr. 37
|75217 Birkenfeld
|Deutschland
|Internet:
|www.stratec.com
|LEI Code:
|529900ZZJWANAFSPGV30
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106734 20.08.2026 CET/CEST
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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STRATEC Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.26
|STRATEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|STRATEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|STRATEC SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|STRATEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|STRATEC SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)