DAX 25.983 -0,4%ESt50 6.422 -0,3%MSCI World 4.976 +0,1%Top 10 Crypto 9,49 +5,9%Nas 26.120 -0,8%Bitcoin 62.386 +5,2%Euro 1,1675 -0,0%Öl 93,0 +1,5%Gold 4.509 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EQS-DD: STRATEC SE: Ralf Leistner, Schenkung von 35.000 Aktien der STRATEC SE an Andrea Leistner

Werte in diesem Artikel
Aktien
STRATEC SE
21.00 EUR -0.35 EUR -1.64 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

20.08.2026 / 18:36 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Werbung





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Ralf
Nachname(n): Leistner

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
STRATEC SE

b) LEI
529900ZZJWANAFSPGV30 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000STRA555

b) Art des Geschäfts
Schenkung von 35.000 Aktien der STRATEC SE an Andrea Leistner

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
0,00 EUR 0,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
0,00 EUR 0,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
19.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


20.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: STRATEC SE
Gewerbestr. 37
75217 Birkenfeld
Deutschland
Internet: www.stratec.com
LEI Code: 529900ZZJWANAFSPGV30



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




Werbung

106734  20.08.2026 CET/CEST





Aktuelle STRATEC Aktie News

Werbung

STRATEC Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für STRATEC nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
18.08.26 STRATEC SE Hold Deutsche Bank AG
17.08.26 STRATEC SE Hold Deutsche Bank AG
17.08.26 STRATEC SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.07.26 STRATEC SE Hold Deutsche Bank AG
03.07.26 STRATEC SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.