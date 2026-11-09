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EQS-DD: SUSS MicroTec SE: Burkhardt Frick, Kauf

Werte in diesem Artikel
Aktien
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
44.80 EUR -0.08 EUR -0.18 %
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

09.11.2026 / 15:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Burkhardt
Nachname(n): Frick

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
SUSS MicroTec SE

b) LEI
529900C3KRUTSYDK7N87 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A1K0235

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
44,88 EUR 7.270,56 EUR
44,92 EUR 12.173,32 EUR
44,92 EUR 2.111,24 EUR
44,92 EUR 5.839,60 EUR
44,90 EUR 5.388,00 EUR
44,90 EUR 4.804,30 EUR
44,90 EUR 22.225,50 EUR
44,90 EUR 2.110,30 EUR
44,90 EUR 16.657,90 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
44,9033 EUR 78.580,7200 EUR

e) Datum des Geschäfts
06.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


09.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: SUSS MicroTec SE
Schleissheimer Strasse 90
85748 Garching
Deutschland
Internet: www.suss.com
LEI Code: 529900C3KRUTSYDK7N87



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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107872  09.11.2026 CET/CEST





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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08:01 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Warburg Research
06.11.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.