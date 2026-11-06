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EQS-DD: The NAGA Group AG: Netcore Investments Limited, Kauf

Werte in diesem Artikel
Aktien
The Naga Group AG Nach Kapitalherabsetzung
2.13 EUR -0.06 EUR -2.74 %
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

06.11.2026 / 13:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Netcore Investments Limited

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Octavian
Nachname(n): Patrascu
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
The NAGA Group AG

b) LEI
529900H6SZC36ZDAUU68 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A41YCM0

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
2,3100 EUR 3.213,2100 EUR
2,3300 EUR 4.660,0000 EUR
2,3300 EUR 118,8300 EUR
2,3300 EUR 3.630,1400 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
2,3244 EUR 11.622,1800 EUR

e) Datum des Geschäfts
05.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


06.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: The NAGA Group AG
Suhrenkamp 59
22335 Hamburg
Deutschland
Internet: www.naga.com
LEI Code: 529900H6SZC36ZDAUU68



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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107852  06.11.2026 CET/CEST





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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
27.10.26 The Naga Group Kaufen SMC Research
10.08.26 The Naga Group Kaufen SMC Research
07.07.26 The Naga Group Kaufen SMC Research
28.04.26 The Naga Group Kaufen SMC Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.