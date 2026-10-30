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EQS-DD: tk accelis Group AG & Co. KGaA: Daniel Wodera, Kauf

Werte in diesem Artikel
Aktien
tk accelis
26.72 -0.40 -1.47 %
Charts | News | Analysen




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.10.2026 / 13:35 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Daniel
Nachname(n): Wodera

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
tk accelis Group AG & Co. KGaA

b) LEI
5299008H650N7TB9Z004 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000TKCC1S8

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
27,16 EUR 11.162,76 EUR
27,18 EUR 70.369,02 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
27,1773 EUR 81.531,7800 EUR

e) Datum des Geschäfts
29.10.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


30.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News





107706  30.10.2026 CET/CEST





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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
29.10.26 tk accelis Buy Deutsche Bank AG
29.10.26 tk accelis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

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