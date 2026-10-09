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EQS-DD: Verve Group Media SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

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Aktien
Verve Group Media SE Registered Shs
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Verve Group Media SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

09.10.2026 / 15:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
Name und Rechtsform: Bodhivas GmbH

2. Grund der Meldung
a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Vorname: Remco
Nachname(n): Westermann
Position: Chief Executive Officer (CEO) / Board Member
b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name: Verve Group Media SE
b) LEI: 391200UIIWMXRLGARB95

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: IE000ZVY0237
b) Art des Geschäfts: Kauf

c) Preis(e), Volumen und Datum der Geschäfte
  Währung Preis je Aktie Anzahl Aktien Volumen
Nasdaq First North SEK 11.7471 50,428 592,384.35
         
d) Aggregierte Informationen Währung Preis je Aktie Anzahl Aktien Volumen
Nasdaq First North SEK 11.7471 50,428 592,384.35

e) Datum des Geschäfts
06.10.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Nasdaq First North  
MIC:    XSTO
 

09.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Verve Group Media SE
Ten Earlsfort Terrace
D02 T380 Dublin 2
Irland
Internet: www.verve.com
LEI Code: 391200UIIWMXRLGARB95



 
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107468  09.10.2026 CET/CEST





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