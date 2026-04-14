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EQS-DD: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Gertrude Tumpel-Gugerell, Kauf

15.04.26 09:24 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Vienna Insurance
67,40 EUR 0,40 EUR 0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

15.04.2026 / 09:22 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Gertrude
Nachname(n): Tumpel-Gugerell

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe

b) LEI
549300JCRU23I1THU176 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT0000908504

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
66,6 EUR 450 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
66,6000 EUR 450,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts
14.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: BOERSE HAMBURG - LANG&SCHWARZ EXCHANGE-FREIVERKEHR
MIC: HAMN


15.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
Schottenring 30
1010 Wien
Österreich
Internet: www.group.vig



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104416  15.04.2026 CET/CEST





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