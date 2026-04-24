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EQS-DD: Villeroy & Boch AG: Gabriele Schupp, Rückabwicklung der Zuteilung von Aktien vom 13.04.2026 wegen Ausscheidens aus dem Unternehmen

28.04.26 12:38 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Villeroy & Boch AG
17,10 EUR 0,05 EUR 0,29%
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

28.04.2026 / 12:36 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Gabriele
Nachname(n): Schupp

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Villeroy & Boch AG

b) LEI
529900NK4WP5QSWI8X50 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007657231

b) Art des Geschäfts
Rückabwicklung der Zuteilung von Aktien vom 13.04.2026 wegen Ausscheidens aus dem Unternehmen

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
18,4400 EUR 26.074,1600 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
18,4400 EUR 26.074,1600 EUR

e) Datum des Geschäfts
24.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


28.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße 1-3
66693 Mettlach
Deutschland
Internet: www.villeroy-boch.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104546  28.04.2026 CET/CEST





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