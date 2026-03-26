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EQS-DD: Villeroy & Boch AG: Georg Lörz, Zuteilung von Aktien im Rahmen eines Vorstandsvergütungsprogramms, aus dem Bestand eigener Aktien der Gesellschaft

15.04.26 14:22 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Villeroy & Boch AG
17,50 EUR 0,00 EUR 0,00%
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

15.04.2026 / 14:21 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Georg
Nachname(n): Lörz

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Villeroy & Boch AG

b) LEI
529900NK4WP5QSWI8X50 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007657231

b) Art des Geschäfts
Zuteilung von Aktien im Rahmen eines Vorstandsvergütungsprogramms, aus dem Bestand eigener Aktien der Gesellschaft

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
18,4400 EUR 66.734,36 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
18,4400 EUR 66.734,3600 EUR

e) Datum des Geschäfts
10.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


15.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße 1-3
66693 Mettlach
Deutschland
Internet: www.villeroy-boch.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104420  15.04.2026 CET/CEST





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