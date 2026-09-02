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EQS-DD: Viromed Medical AG: Uwe Perbandt, Kauf

Werte in diesem Artikel
Aktien
Viromed Medical AG
5.70 EUR -0.20 EUR -3.39 %
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

07.09.2026 / 18:25 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Uwe
Nachname(n): Perbandt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Viromed Medical AG

b) LEI
894500XR05MYCVCCR171 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A40ZVN7

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
5,60 EUR 5.600,00 EUR
5,70 EUR 5.700,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
5,65 EUR 11.300,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
04.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


07.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Viromed Medical AG
Hauptstraße 105
25462 Rellingen
Deutschland
Internet: https://www.viromed-medical-ag.de/
LEI Code: 894500XR05MYCVCCR171



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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106956  07.09.2026 CET/CEST





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