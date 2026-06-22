EQS-DD: voestalpine AG: Reinhard Lang, buy
23.06.26 12:53 Uhr
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1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
23.06.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|voestalpine AG
|voestalpine-Straße 1
|4020 Linz
|Austria
|Internet:
|www.voestalpine.com
|End of News
|EQS News Service
|
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105710 23.06.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf voestalpine
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf voestalpine
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.Werbung
Nachrichten zu voestalpine AG
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Analysen zu voestalpine AG
|Datum
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|Analyst
|17.11.2025
|voestalpine Buy
|UBS AG
|16.02.2023
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|Barclays Capital
|20.01.2023
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|Deutsche Bank AG
|25.10.2022
|voestalpine Neutral
|UBS AG
|12.10.2022
|voestalpine Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|voestalpine Buy
|UBS AG
|16.02.2023
|voestalpine Overweight
|Barclays Capital
|20.01.2023
|voestalpine Buy
|Deutsche Bank AG
|08.06.2022
|voestalpine Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.02.2022
|voestalpine Outperform
|Credit Suisse Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.10.2022
|voestalpine Neutral
|UBS AG
|01.06.2022
|voestalpine Equal Weight
|Barclays Capital
|30.05.2022
|voestalpine Equal-weight
|Morgan Stanley
|24.01.2022
|voestalpine Neutral
|UBS AG
|10.01.2022
|voestalpine Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.10.2022
|voestalpine Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.09.2022
|voestalpine Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.2022
|voestalpine Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.2022
|voestalpine Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.06.2022
|voestalpine Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
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