DAX24.847 -1,2%Est506.234 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1200 -4,1%Nas26.167 -1,3%Bitcoin54.641 -2,4%Euro1,1401 -0,2%Öl77,95 -0,3%Gold4.127 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Brenntag hebt Prognose an -- Hyperscaler-Aktien unter Druck -- SpaceX, Infineon, ASML, Novo Nordisk, RWE, Rheinmetall, D-Wave, IonQ, Rigetti Computing, Tencent im Fokus
Top News
KI statt Games? Ausstieg aus japanischen Spielestudio-Beteiligungen schickt Tencent-Aktie gen Süden KI statt Games? Ausstieg aus japanischen Spielestudio-Beteiligungen schickt Tencent-Aktie gen Süden
Vossloh: Daher weht jetzt der Wind Vossloh: Daher weht jetzt der Wind
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EQS-DD: voestalpine AG: Reinhard Lang, buy

23.06.26 12:53 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
voestalpine AG
44,32 EUR -0,32 EUR -0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

23.06.2026 / 12:53 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Reinhard
Last name(s): Lang

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
voestalpine AG

b) LEI
529900ZAXBMQDIWPNB72 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: AT0000937503

b) Nature of the transaction
Acquisition
Transaction linked to the exercise of share option programmes

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
40.00 EUR 153 Units

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
40.0000 EUR 153.0000 Units

e) Date of the transaction
22/06/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: OTC - Outside a trading venue
MIC: XWBO


23.06.2026 CET/CEST
View original content: EQS News















Language: English
Company: voestalpine AG
voestalpine-Straße 1
4020 Linz
Austria
Internet: www.voestalpine.com



 
End of News EQS News Service




105710  23.06.2026 CET/CEST





Nachrichten zu voestalpine AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu voestalpine AG

DatumRatingAnalyst
17.11.2025voestalpine BuyUBS AG
16.02.2023voestalpine OverweightBarclays Capital
20.01.2023voestalpine BuyDeutsche Bank AG
25.10.2022voestalpine NeutralUBS AG
12.10.2022voestalpine SellGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
17.11.2025voestalpine BuyUBS AG
16.02.2023voestalpine OverweightBarclays Capital
20.01.2023voestalpine BuyDeutsche Bank AG
08.06.2022voestalpine OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.02.2022voestalpine OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
25.10.2022voestalpine NeutralUBS AG
01.06.2022voestalpine Equal WeightBarclays Capital
30.05.2022voestalpine Equal-weightMorgan Stanley
24.01.2022voestalpine NeutralUBS AG
10.01.2022voestalpine HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.10.2022voestalpine SellGoldman Sachs Group Inc.
28.09.2022voestalpine UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.07.2022voestalpine UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.06.2022voestalpine SellGoldman Sachs Group Inc.
22.06.2022voestalpine UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für voestalpine AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen