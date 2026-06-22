EQS-DD: voestalpine AG: Reinhard Lang, Kauf
23.06.26 12:53 Uhr
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
23.06.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|voestalpine AG
|voestalpine-Straße 1
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|www.voestalpine.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
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105710 23.06.2026 CET/CEST
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
|Emittent
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.Werbung
Nachrichten zu voestalpine AG
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Analysen zu voestalpine AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|voestalpine Buy
|UBS AG
|16.02.2023
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|Barclays Capital
|20.01.2023
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|Deutsche Bank AG
|25.10.2022
|voestalpine Neutral
|UBS AG
|12.10.2022
|voestalpine Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|voestalpine Buy
|UBS AG
|16.02.2023
|voestalpine Overweight
|Barclays Capital
|20.01.2023
|voestalpine Buy
|Deutsche Bank AG
|08.06.2022
|voestalpine Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.02.2022
|voestalpine Outperform
|Credit Suisse Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.10.2022
|voestalpine Neutral
|UBS AG
|01.06.2022
|voestalpine Equal Weight
|Barclays Capital
|30.05.2022
|voestalpine Equal-weight
|Morgan Stanley
|24.01.2022
|voestalpine Neutral
|UBS AG
|10.01.2022
|voestalpine Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.10.2022
|voestalpine Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.09.2022
|voestalpine Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.2022
|voestalpine Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.2022
|voestalpine Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.06.2022
|voestalpine Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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