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EQS-DD: Wienerberger AG: Dagmar Steinert, Erwerb: Erwerb im Rahmen eines Belegschaftsaktienprogramms iSd Art. 19 Abs. 6 lit e der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Matching-Modell: Der Erwerb von je ...

07.04.26 16:31 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Wienerberger AG
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

07.04.2026 / 16:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Dagmar
Nachname(n): Steinert

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Wienerberger AG

b) LEI
529900VXIFBHO0SW2I31 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT0000831706

b) Art des Geschäfts
Erwerb: Erwerb im Rahmen eines Belegschaftsaktienprogramms iSd Art. 19 Abs. 6 lit e der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Matching-Modell: Der Erwerb von je 2 Aktien (= Investment-Aktien) berechtigt zur Zuteilung je einer kostenlosen Aktie (=Matching-Aktie)). Investment-Aktien: Der Preis richtet sich nach dem Referenzkurs (Durchschnitt der Schlusskurse der nach Ende des Angebotszeitraums folgenden 8 Börsentage(beginnend mit 2026-04-07)).

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
9.000 EUR 0 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
0 EUR 0 Stück

e) Datum des Geschäfts
03.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


07.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Wienerberger AG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien
Österreich
Internet: www.wienerberger.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104242  07.04.2026 CET/CEST





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