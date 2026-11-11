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EQS-DD: Wienerberger AG: Paulette Davies, Erwerb: Unentgeltliche Übertragung der Aktien von einer Person, die Führungsaufgaben wahrnimmt, an eine Person in enger Beziehung zur Führungsperson ...

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wienerberger AG
17.52 EUR -0.47 EUR -2.61 %
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

11.11.2026 / 11:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Paulette
Nachname(n): Davies

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: David
Nachname(n): Davies
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Wienerberger AG

b) LEI
529900VXIFBHO0SW2I31 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT0000831706

b) Art des Geschäfts
Erwerb: Unentgeltliche Übertragung der Aktien von einer Person, die Führungsaufgaben wahrnimmt, an eine Person in enger Beziehung zur Führungsperson (Ehegattin)

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
0 EUR 17.180 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
0 EUR 17.180 Stück

e) Datum des Geschäfts
11.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


11.11.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Wienerberger AG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien
Österreich
Internet: www.wienerberger.com
LEI Code: 529900VXIFBHO0SW2I31



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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107948  11.11.2026 CET/CEST





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Datum Rating Analyst
22.11.12 Wienerberger neutral UBS AG
12.10.12 Wienerberger neutral Exane-BNP Paribas SA
12.09.12 Wienerberger neutral Exane-BNP Paribas SA
23.08.12 Wienerberger neutral Citigroup Corp.
23.08.12 Wienerberger neutral Exane-BNP Paribas SA

Information

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