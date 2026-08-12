DAX 26.391 +0,2%ESt50 6.556 +0,3%MSCI World 5.009 +0,3%Top 10 Crypto 8,27 +2,1%Nas 26.732 +0,5%Bitcoin 55.071 +0,2%Euro 1,1532 +0,1%Öl 86,9 -2,4%Gold 4.379 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, buy

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
24.25 EUR 0.09 EUR 0.37 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

13.08.2026 / 14:30 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Werbung





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Name and legal form: Aktieselskabet af 1.2.2017

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title:
First name: Anders Holch
Last name(s): Povlsen
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Zalando SE

b) LEI
529900YRFFGH5AXU4S86 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000ZAL1111

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
24.90 EUR 4,208.10 EUR
24.89 EUR 6,720.30 EUR
24.92 EUR 1,420.44 EUR
24.92 EUR 3,040.24 EUR
24.92 EUR 74.76 EUR
24.92 EUR 1,819.16 EUR
24.87 EUR 8,008.14 EUR
24.89 EUR 10,528.47 EUR
24.89 EUR 124.45 EUR
24.87 EUR 11,887.86 EUR
24.89 EUR 2,513.89 EUR
24.89 EUR 9,333.75 EUR
24.98 EUR 5,720.42 EUR
24.97 EUR 3,420.89 EUR
24.97 EUR 12,859.55 EUR
24.97 EUR 2,272.27 EUR
25.00 EUR 2,175.00 EUR
24.98 EUR 9,092.72 EUR
24.97 EUR 3,296.04 EUR
24.96 EUR 11,306.88 EUR
24.95 EUR 11,302.35 EUR
24.94 EUR 947.72 EUR
24.94 EUR 573.62 EUR
24.99 EUR 5,572.77 EUR
25.00 EUR 2,175.00 EUR
25.00 EUR 5,400.00 EUR
24.99 EUR 3,598.56 EUR
24.97 EUR 7,016.57 EUR
24.95 EUR 374.25 EUR
24.95 EUR 10,079.80 EUR
24.95 EUR 8,158.65 EUR
24.93 EUR 6,805.89 EUR
24.93 EUR 1,221.57 EUR
24.95 EUR 18,163.60 EUR
24.94 EUR 17,009.08 EUR
24.93 EUR 4,238.10 EUR
24.93 EUR 5,135.58 EUR
24.93 EUR 8,002.53 EUR
24.92 EUR 8,821.68 EUR
24.94 EUR 249.40 EUR
24.94 EUR 3,716.06 EUR
24.93 EUR 18,348.48 EUR
24.91 EUR 14,348.16 EUR
24.91 EUR 4,433.98 EUR
24.92 EUR 2,392.32 EUR
24.92 EUR 2,815.96 EUR
24.92 EUR 2,815.96 EUR
24.90 EUR 8,017.80 EUR
24.90 EUR 21,065.40 EUR
24.89 EUR 11,524.07 EUR
24.91 EUR 2,839.74 EUR
24.91 EUR 2,814.83 EUR
24.91 EUR 1,718.79 EUR
24.91 EUR 199.28 EUR
24.90 EUR 323.70 EUR
24.87 EUR 8,903.46 EUR
24.85 EUR 4,149.95 EUR
24.85 EUR 894.60 EUR
24.85 EUR 3,727.50 EUR
24.85 EUR 3,851.75 EUR
24.85 EUR 1,739.50 EUR
24.85 EUR 1,093.40 EUR
24.83 EUR 14,972.49 EUR
24.83 EUR 2,234.70 EUR
24.81 EUR 12,851.58 EUR
24.89 EUR 846.26 EUR
24.89 EUR 2,812.57 EUR
24.89 EUR 1,344.06 EUR
24.91 EUR 1,120.95 EUR
24.91 EUR 896.76 EUR
24.91 EUR 3,188.48 EUR
24.93 EUR 10,420.74 EUR
24.92 EUR 9,843.40 EUR
24.92 EUR 3,887.52 EUR
24.95 EUR 2,919.15 EUR
24.92 EUR 1,619.80 EUR
24.90 EUR 224.10 EUR
24.88 EUR 1,293.76 EUR
24.87 EUR 870.45 EUR
24.87 EUR 3,183.36 EUR
24.87 EUR 2,959.53 EUR
24.89 EUR 2,513.89 EUR
24.89 EUR 1,344.06 EUR
24.97 EUR 1,298.44 EUR
24.97 EUR 299.64 EUR
24.97 EUR 2,172.39 EUR
25.00 EUR 17,350.00 EUR
25.00 EUR 2,500.00 EUR
24.99 EUR 7,621.95 EUR
24.97 EUR 1,573.11 EUR
24.97 EUR 10,637.22 EUR
24.98 EUR 6,844.52 EUR
24.98 EUR 874.30 EUR
24.98 EUR 1,024.18 EUR
24.98 EUR 4,746.20 EUR
24.99 EUR 8,071.77 EUR
24.98 EUR 10,841.32 EUR
24.98 EUR 5,445.64 EUR
24.97 EUR 9,513.57 EUR
24.96 EUR 7,587.84 EUR
25.00 EUR 19,225.00 EUR
24.99 EUR 4,548.18 EUR
25.00 EUR 17,650.00 EUR
25.00 EUR 375.00 EUR
25.00 EUR 1,550.00 EUR
25.00 EUR 250.00 EUR
24.99 EUR 3,348.66 EUR
25.00 EUR 25.00 EUR
25.00 EUR 300.00 EUR
25.00 EUR 7,750.00 EUR
25.00 EUR 2,175.00 EUR
24.99 EUR 24.99 EUR
24.99 EUR 5,397.84 EUR
24.99 EUR 74.97 EUR
24.99 EUR 9,971.01 EUR
25.00 EUR 975.00 EUR
25.00 EUR 2,275.00 EUR
25.00 EUR 2,850.00 EUR
25.00 EUR 1,275.00 EUR
24.99 EUR 2,274.09 EUR
24.99 EUR 499.80 EUR
24.99 EUR 3,498.60 EUR
24.97 EUR 7,690.76 EUR
24.95 EUR 10,254.45 EUR
24.93 EUR 1,745.10 EUR
24.93 EUR 573.39 EUR
24.93 EUR 11,343.15 EUR
24.91 EUR 921.67 EUR
24.91 EUR 7,672.28 EUR
24.91 EUR 2,341.54 EUR
24.90 EUR 423.30 EUR
24.90 EUR 10,707.00 EUR
24.88 EUR 11,295.52 EUR
24.88 EUR 3,159.76 EUR
24.86 EUR 2,162.82 EUR
24.86 EUR 4,897.42 EUR
24.86 EUR 5,643.22 EUR
24.85 EUR 10,784.90 EUR
24.86 EUR 3,132.36 EUR
24.86 EUR 2,883.76 EUR
24.90 EUR 1,618.50 EUR
24.87 EUR 5,172.96 EUR
24.91 EUR 10,661.48 EUR
24.89 EUR 5,774.48 EUR
24.89 EUR 4,928.22 EUR
24.87 EUR 6,565.68 EUR
24.88 EUR 8,011.36 EUR
24.98 EUR 9,492.40 EUR
24.97 EUR 4,319.81 EUR
24.97 EUR 11,011.77 EUR
24.94 EUR 2,992.80 EUR
24.91 EUR 5,804.03 EUR
24.96 EUR 1,921.92 EUR
24.96 EUR 1,297.92 EUR
24.96 EUR 1,497.60 EUR
24.96 EUR 3,319.68 EUR
24.98 EUR 1,423.86 EUR
24.98 EUR 2,922.66 EUR
24.98 EUR 2,822.74 EUR
24.97 EUR 1,697.96 EUR
24.97 EUR 3,246.10 EUR
24.97 EUR 6,192.56 EUR
24.98 EUR 1,548.76 EUR
24.99 EUR 3,298.68 EUR
24.98 EUR 9,817.14 EUR
24.97 EUR 3,271.07 EUR
25.00 EUR 325.00 EUR
25.00 EUR 7,725.00 EUR
24.99 EUR 3,448.62 EUR
24.99 EUR 2,399.04 EUR
24.99 EUR 949.62 EUR
24.97 EUR 8,040.34 EUR
24.97 EUR 4,969.03 EUR
24.96 EUR 4,917.12 EUR
24.98 EUR 2,323.14 EUR
24.98 EUR 524.58 EUR
24.98 EUR 1,149.08 EUR
24.98 EUR 4,346.52 EUR
24.98 EUR 10,666.46 EUR
24.94 EUR 1,845.56 EUR
24.94 EUR 3,192.32 EUR
24.94 EUR 1,296.88 EUR
24.94 EUR 1,446.52 EUR
24.94 EUR 4,539.08 EUR
24.94 EUR 3,242.20 EUR
24.94 EUR 2,868.10 EUR
24.94 EUR 6,858.50 EUR
24.94 EUR 4,140.04 EUR
24.94 EUR 2,070.02 EUR
24.98 EUR 21,208.02 EUR
24.96 EUR 6,090.24 EUR
24.96 EUR 15,500.16 EUR
24.93 EUR 12,140.91 EUR
24.89 EUR 2,837.46 EUR
24.89 EUR 2,887.24 EUR
24.89 EUR 1,991.20 EUR
24.89 EUR 3,409.93 EUR
24.90 EUR 5,577.60 EUR
24.88 EUR 1,492.80 EUR
24.88 EUR 696.64 EUR
24.84 EUR 1,863.00 EUR
24.84 EUR 1,614.60 EUR
24.84 EUR 322.92 EUR
24.85 EUR 5,143.95 EUR
24.85 EUR 5,143.95 EUR
24.85 EUR 1,863.75 EUR
24.85 EUR 422.45 EUR
24.85 EUR 5,143.95 EUR
24.85 EUR 5,143.95 EUR
24.85 EUR 1,863.75 EUR
24.85 EUR 3,280.20 EUR
24.88 EUR 870.80 EUR
24.90 EUR 2,888.40 EUR
24.90 EUR 1,867.50 EUR
24.90 EUR 1,743.00 EUR
24.90 EUR 1,170.30 EUR
24.90 EUR 996.00 EUR
24.90 EUR 2,938.20 EUR
24.94 EUR 2,843.16 EUR
24.94 EUR 324.22 EUR
24.93 EUR 8,600.85 EUR
24.91 EUR 3,487.40 EUR
24.93 EUR 1,171.71 EUR
24.93 EUR 1,745.10 EUR
24.93 EUR 74.79 EUR
24.93 EUR 14,958.00 EUR
24.91 EUR 5,754.21 EUR
24.89 EUR 1,891.64 EUR
24.89 EUR 2,688.12 EUR
24.87 EUR 19,373.73 EUR
24.87 EUR 4,874.52 EUR
24.86 EUR 4,449.94 EUR
24.86 EUR 13,573.56 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
24.93 EUR 1,127,938.71 EUR

e) Date of the transaction
07/08/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL)
MIC: CEUX


13.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Germany
Internet: https://corporate.zalando.de
LEI Code: 529900YRFFGH5AXU4S86



 
End of News EQS News Service




Werbung

106574  13.08.2026 CET/CEST





Aktuelle Zalando Aktie News

Werbung

Zalando Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zalando nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
05.08.26 Zalando Kaufen DZ BANK
05.08.26 Zalando Overweight Barclays Capital
05.08.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Zalando Buy Deutsche Bank AG
05.08.26 Zalando Buy UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.