EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, Kauf
Werte in diesem Artikel
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
13.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Zalando SE
|Valeska-Gert-Straße 5
|10243 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|https://corporate.zalando.de
|LEI Code:
|529900YRFFGH5AXU4S86
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106582 13.08.2026 CET/CEST
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Zalando Aktie News
Zalando Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Zalando Buy
|UBS AG