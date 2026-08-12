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EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, Kauf

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
24.25 EUR 0.09 EUR 0.37 %
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.08.2026 / 14:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Aktieselskabet af 1.2.2017

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Anders Holch
Nachname(n): Povlsen
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Zalando SE

b) LEI
529900YRFFGH5AXU4S86 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000ZAL1111

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
24,91 EUR 722,39 EUR
24,91 EUR 2.441,18 EUR
24,96 EUR 10.183,68 EUR
24,98 EUR 22.132,28 EUR
25,00 EUR 20.500,00 EUR
24,98 EUR 10.016,98 EUR
24,97 EUR 12.534,94 EUR
25,00 EUR 5.275,00 EUR
25,00 EUR 10.825,00 EUR
25,00 EUR 10.375,00 EUR
24,95 EUR 10.354,25 EUR
24,93 EUR 3.365,55 EUR
24,93 EUR 10.719,90 EUR
24,93 EUR 5.185,44 EUR
24,93 EUR 3.988,80 EUR
24,93 EUR 17.600,58 EUR
24,91 EUR 20.924,40 EUR
24,90 EUR 17.205,90 EUR
24,86 EUR 23.020,36 EUR
24,89 EUR 2.912,13 EUR
24,91 EUR 1.021,31 EUR
24,89 EUR 9.881,33 EUR
24,99 EUR 20.441,82 EUR
25,00 EUR 3.200,00 EUR
24,86 EUR 7.532,58 EUR
24,86 EUR 19.415,66 EUR
24,90 EUR 3.784,80 EUR
24,87 EUR 10.072,35 EUR
24,87 EUR 2.735,70 EUR
24,87 EUR 9.898,26 EUR
24,96 EUR 10.608,00 EUR
24,98 EUR 7.069,34 EUR
24,98 EUR 3.821,94 EUR
24,98 EUR 6.344,92 EUR
24,98 EUR 15.062,94 EUR
24,98 EUR 4.646,28 EUR
24,98 EUR 31.499,78 EUR
24,98 EUR 20.483,60 EUR
24,98 EUR 3.597,12 EUR
24,99 EUR 749,70 EUR
24,96 EUR 19.768,32 EUR
24,96 EUR 21.889,92 EUR
24,90 EUR 22.061,40 EUR
24,84 EUR 869,40 EUR
24,84 EUR 919,08 EUR
24,85 EUR 27.658,05 EUR
24,85 EUR 12.574,10 EUR
24,85 EUR 8.399,30 EUR
24,85 EUR 8.424,15 EUR
24,85 EUR 16.724,05 EUR
24,85 EUR 1.491,00 EUR
24,85 EUR 40.803,70 EUR
24,85 EUR 13.592,95 EUR
24,85 EUR 18.736,90 EUR
24,85 EUR 2.609,25 EUR
24,90 EUR 5.901,30 EUR
24,94 EUR 18.455,60 EUR
24,91 EUR 22.169,90 EUR
24,89 EUR 18.393,71 EUR
24,87 EUR 19.871,13 EUR
24,84 EUR 5.340,60 EUR
24,84 EUR 2.334,96 EUR
24,84 EUR 9.836,64 EUR
24,85 EUR 7.877,45 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
24,92 EUR 738.854,05 EUR

e) Datum des Geschäfts
07.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA - REGULIERTER MARKT
MIC: XETA


13.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Deutschland
Internet: https://corporate.zalando.de
LEI Code: 529900YRFFGH5AXU4S86



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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DatumRatingAnalyst
05.08.26 Zalando Kaufen DZ BANK
05.08.26 Zalando Overweight Barclays Capital
05.08.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Zalando Buy Deutsche Bank AG
05.08.26 Zalando Buy UBS AG

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