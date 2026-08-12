EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, Kauf

|
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
13.08.2026 / 14:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
|Name und Rechtsform:
|Aktieselskabet af 1.2.2017
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|
|Vorname:
|Anders Holch
|Nachname(n):
|Povlsen
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000ZAL1111
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|24,90 EUR
|4.208,10 EUR
|24,89 EUR
|6.720,30 EUR
|24,92 EUR
|1.420,44 EUR
|24,92 EUR
|3.040,24 EUR
|24,92 EUR
|74,76 EUR
|24,92 EUR
|1.819,16 EUR
|24,87 EUR
|8.008,14 EUR
|24,89 EUR
|10.528,47 EUR
|24,89 EUR
|124,45 EUR
|24,87 EUR
|11.887,86 EUR
|24,89 EUR
|2.513,89 EUR
|24,89 EUR
|9.333,75 EUR
|24,98 EUR
|5.720,42 EUR
|24,97 EUR
|3.420,89 EUR
|24,97 EUR
|12.859,55 EUR
|24,97 EUR
|2.272,27 EUR
|25,00 EUR
|2.175,00 EUR
|24,98 EUR
|9.092,72 EUR
|24,97 EUR
|3.296,04 EUR
|24,96 EUR
|11.306,88 EUR
|24,95 EUR
|11.302,35 EUR
|24,94 EUR
|947,72 EUR
|24,94 EUR
|573,62 EUR
|24,99 EUR
|5.572,77 EUR
|25,00 EUR
|2.175,00 EUR
|25,00 EUR
|5.400,00 EUR
|24,99 EUR
|3.598,56 EUR
|24,97 EUR
|7.016,57 EUR
|24,95 EUR
|374,25 EUR
|24,95 EUR
|10.079,80 EUR
|24,95 EUR
|8.158,65 EUR
|24,93 EUR
|6.805,89 EUR
|24,93 EUR
|1.221,57 EUR
|24,95 EUR
|18.163,60 EUR
|24,94 EUR
|17.009,08 EUR
|24,93 EUR
|4.238,10 EUR
|24,93 EUR
|5.135,58 EUR
|24,93 EUR
|8.002,53 EUR
|24,92 EUR
|8.821,68 EUR
|24,94 EUR
|249,40 EUR
|24,94 EUR
|3.716,06 EUR
|24,93 EUR
|18.348,48 EUR
|24,91 EUR
|14.348,16 EUR
|24,91 EUR
|4.433,98 EUR
|24,92 EUR
|2.392,32 EUR
|24,92 EUR
|2.815,96 EUR
|24,92 EUR
|2.815,96 EUR
|24,90 EUR
|8.017,80 EUR
|24,90 EUR
|21.065,40 EUR
|24,89 EUR
|11.524,07 EUR
|24,91 EUR
|2.839,74 EUR
|24,91 EUR
|2.814,83 EUR
|24,91 EUR
|1.718,79 EUR
|24,91 EUR
|199,28 EUR
|24,90 EUR
|323,70 EUR
|24,87 EUR
|8.903,46 EUR
|24,85 EUR
|4.149,95 EUR
|24,85 EUR
|894,60 EUR
|24,85 EUR
|3.727,50 EUR
|24,85 EUR
|3.851,75 EUR
|24,85 EUR
|1.739,50 EUR
|24,85 EUR
|1.093,40 EUR
|24,83 EUR
|14.972,49 EUR
|24,83 EUR
|2.234,70 EUR
|24,81 EUR
|12.851,58 EUR
|24,89 EUR
|846,26 EUR
|24,89 EUR
|2.812,57 EUR
|24,89 EUR
|1.344,06 EUR
|24,91 EUR
|1.120,95 EUR
|24,91 EUR
|896,76 EUR
|24,91 EUR
|3.188,48 EUR
|24,93 EUR
|10.420,74 EUR
|24,92 EUR
|9.843,40 EUR
|24,92 EUR
|3.887,52 EUR
|24,95 EUR
|2.919,15 EUR
|24,92 EUR
|1.619,80 EUR
|24,90 EUR
|224,10 EUR
|24,88 EUR
|1.293,76 EUR
|24,87 EUR
|870,45 EUR
|24,87 EUR
|3.183,36 EUR
|24,87 EUR
|2.959,53 EUR
|24,89 EUR
|2.513,89 EUR
|24,89 EUR
|1.344,06 EUR
|24,97 EUR
|1.298,44 EUR
|24,97 EUR
|299,64 EUR
|24,97 EUR
|2.172,39 EUR
|25,00 EUR
|17.350,00 EUR
|25,00 EUR
|2.500,00 EUR
|24,99 EUR
|7.621,95 EUR
|24,97 EUR
|1.573,11 EUR
|24,97 EUR
|10.637,22 EUR
|24,98 EUR
|6.844,52 EUR
|24,98 EUR
|874,30 EUR
|24,98 EUR
|1.024,18 EUR
|24,98 EUR
|4.746,20 EUR
|24,99 EUR
|8.071,77 EUR
|24,98 EUR
|10.841,32 EUR
|24,98 EUR
|5.445,64 EUR
|24,97 EUR
|9.513,57 EUR
|24,96 EUR
|7.587,84 EUR
|25,00 EUR
|19.225,00 EUR
|24,99 EUR
|4.548,18 EUR
|25,00 EUR
|17.650,00 EUR
|25,00 EUR
|375,00 EUR
|25,00 EUR
|1.550,00 EUR
|25,00 EUR
|250,00 EUR
|24,99 EUR
|3.348,66 EUR
|25,00 EUR
|25,00 EUR
|25,00 EUR
|300,00 EUR
|25,00 EUR
|7.750,00 EUR
|25,00 EUR
|2.175,00 EUR
|24,99 EUR
|24,99 EUR
|24,99 EUR
|5.397,84 EUR
|24,99 EUR
|74,97 EUR
|24,99 EUR
|9.971,01 EUR
|25,00 EUR
|975,00 EUR
|25,00 EUR
|2.275,00 EUR
|25,00 EUR
|2.850,00 EUR
|25,00 EUR
|1.275,00 EUR
|24,99 EUR
|2.274,09 EUR
|24,99 EUR
|499,80 EUR
|24,99 EUR
|3.498,60 EUR
|24,97 EUR
|7.690,76 EUR
|24,95 EUR
|10.254,45 EUR
|24,93 EUR
|1.745,10 EUR
|24,93 EUR
|573,39 EUR
|24,93 EUR
|11.343,15 EUR
|24,91 EUR
|921,67 EUR
|24,91 EUR
|7.672,28 EUR
|24,91 EUR
|2.341,54 EUR
|24,90 EUR
|423,30 EUR
|24,90 EUR
|10.707,00 EUR
|24,88 EUR
|11.295,52 EUR
|24,88 EUR
|3.159,76 EUR
|24,86 EUR
|2.162,82 EUR
|24,86 EUR
|4.897,42 EUR
|24,86 EUR
|5.643,22 EUR
|24,85 EUR
|10.784,90 EUR
|24,86 EUR
|3.132,36 EUR
|24,86 EUR
|2.883,76 EUR
|24,90 EUR
|1.618,50 EUR
|24,87 EUR
|5.172,96 EUR
|24,91 EUR
|10.661,48 EUR
|24,89 EUR
|5.774,48 EUR
|24,89 EUR
|4.928,22 EUR
|24,87 EUR
|6.565,68 EUR
|24,88 EUR
|8.011,36 EUR
|24,98 EUR
|9.492,40 EUR
|24,97 EUR
|4.319,81 EUR
|24,97 EUR
|11.011,77 EUR
|24,94 EUR
|2.992,80 EUR
|24,91 EUR
|5.804,03 EUR
|24,96 EUR
|1.921,92 EUR
|24,96 EUR
|1.297,92 EUR
|24,96 EUR
|1.497,60 EUR
|24,96 EUR
|3.319,68 EUR
|24,98 EUR
|1.423,86 EUR
|24,98 EUR
|2.922,66 EUR
|24,98 EUR
|2.822,74 EUR
|24,97 EUR
|1.697,96 EUR
|24,97 EUR
|3.246,10 EUR
|24,97 EUR
|6.192,56 EUR
|24,98 EUR
|1.548,76 EUR
|24,99 EUR
|3.298,68 EUR
|24,98 EUR
|9.817,14 EUR
|24,97 EUR
|3.271,07 EUR
|25,00 EUR
|325,00 EUR
|25,00 EUR
|7.725,00 EUR
|24,99 EUR
|3.448,62 EUR
|24,99 EUR
|2.399,04 EUR
|24,99 EUR
|949,62 EUR
|24,97 EUR
|8.040,34 EUR
|24,97 EUR
|4.969,03 EUR
|24,96 EUR
|4.917,12 EUR
|24,98 EUR
|2.323,14 EUR
|24,98 EUR
|524,58 EUR
|24,98 EUR
|1.149,08 EUR
|24,98 EUR
|4.346,52 EUR
|24,98 EUR
|10.666,46 EUR
|24,94 EUR
|1.845,56 EUR
|24,94 EUR
|3.192,32 EUR
|24,94 EUR
|1.296,88 EUR
|24,94 EUR
|1.446,52 EUR
|24,94 EUR
|4.539,08 EUR
|24,94 EUR
|3.242,20 EUR
|24,94 EUR
|2.868,10 EUR
|24,94 EUR
|6.858,50 EUR
|24,94 EUR
|4.140,04 EUR
|24,94 EUR
|2.070,02 EUR
|24,98 EUR
|21.208,02 EUR
|24,96 EUR
|6.090,24 EUR
|24,96 EUR
|15.500,16 EUR
|24,93 EUR
|12.140,91 EUR
|24,89 EUR
|2.837,46 EUR
|24,89 EUR
|2.887,24 EUR
|24,89 EUR
|1.991,20 EUR
|24,89 EUR
|3.409,93 EUR
|24,90 EUR
|5.577,60 EUR
|24,88 EUR
|1.492,80 EUR
|24,88 EUR
|696,64 EUR
|24,84 EUR
|1.863,00 EUR
|24,84 EUR
|1.614,60 EUR
|24,84 EUR
|322,92 EUR
|24,85 EUR
|5.143,95 EUR
|24,85 EUR
|5.143,95 EUR
|24,85 EUR
|1.863,75 EUR
|24,85 EUR
|422,45 EUR
|24,85 EUR
|5.143,95 EUR
|24,85 EUR
|5.143,95 EUR
|24,85 EUR
|1.863,75 EUR
|24,85 EUR
|3.280,20 EUR
|24,88 EUR
|870,80 EUR
|24,90 EUR
|2.888,40 EUR
|24,90 EUR
|1.867,50 EUR
|24,90 EUR
|1.743,00 EUR
|24,90 EUR
|1.170,30 EUR
|24,90 EUR
|996,00 EUR
|24,90 EUR
|2.938,20 EUR
|24,94 EUR
|2.843,16 EUR
|24,94 EUR
|324,22 EUR
|24,93 EUR
|8.600,85 EUR
|24,91 EUR
|3.487,40 EUR
|24,93 EUR
|1.171,71 EUR
|24,93 EUR
|1.745,10 EUR
|24,93 EUR
|74,79 EUR
|24,93 EUR
|14.958,00 EUR
|24,91 EUR
|5.754,21 EUR
|24,89 EUR
|1.891,64 EUR
|24,89 EUR
|2.688,12 EUR
|24,87 EUR
|19.373,73 EUR
|24,87 EUR
|4.874,52 EUR
|24,86 EUR
|4.449,94 EUR
|24,86 EUR
|13.573,56 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|24,93 EUR
|1.127.938,71 EUR
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL)
|MIC:
|CEUX
13.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News