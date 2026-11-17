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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
17.11.2026 / 12:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
|Name und Rechtsform:
|Aktieselskabet af 1.2.2017
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|
|Vorname:
|Anders Holch
|Nachname(n):
|Povlsen
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000ZAL1111
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|28,83 EUR
|30.876,93 EUR
|28,80 EUR
|35.884,80 EUR
|28,78 EUR
|18.735,78 EUR
|28,73 EUR
|27.638,26 EUR
|28,76 EUR
|25.596,40 EUR
|28,75 EUR
|1.092,50 EUR
|28,75 EUR
|23.891,25 EUR
|28,74 EUR
|28.653,78 EUR
|28,74 EUR
|20.520,36 EUR
|28,71 EUR
|27.619,02 EUR
|28,71 EUR
|21.762,18 EUR
|28,73 EUR
|18.444,66 EUR
|28,74 EUR
|20.606,58 EUR
|28,71 EUR
|3.818,43 EUR
|28,71 EUR
|25.236,09 EUR
|28,68 EUR
|200,76 EUR
|28,68 EUR
|28.507,92 EUR
|28,69 EUR
|22.751,17 EUR
|28,69 EUR
|1.606,64 EUR
|28,76 EUR
|2.530,88 EUR
|28,75 EUR
|22.367,50 EUR
|28,75 EUR
|20.556,25 EUR
|28,77 EUR
|23.016,00 EUR
|28,79 EUR
|2.274,41 EUR
|28,79 EUR
|22.110,72 EUR
|28,76 EUR
|28.731,24 EUR
|28,75 EUR
|28.405,00 EUR
|28,75 EUR
|22.683,75 EUR
|28,75 EUR
|27.973,75 EUR
|28,80 EUR
|21.081,60 EUR
|28,80 EUR
|28.310,40 EUR
|28,78 EUR
|11.598,34 EUR
|28,78 EUR
|10.101,78 EUR
|28,87 EUR
|27.744,07 EUR
|28,85 EUR
|21.118,20 EUR
|28,84 EUR
|2.566,76 EUR
|28,84 EUR
|1.355,48 EUR
|28,84 EUR
|25.148,48 EUR
|28,84 EUR
|19.870,76 EUR
|28,84 EUR
|5.075,84 EUR
|28,83 EUR
|893,73 EUR
|28,83 EUR
|1.095,54 EUR
|28,83 EUR
|26.898,39 EUR
|28,83 EUR
|25.456,89 EUR
|28,82 EUR
|19.539,96 EUR
|28,81 EUR
|27.686,41 EUR
|28,90 EUR
|15.663,80 EUR
|28,92 EUR
|31.060,08 EUR
|28,93 EUR
|4.686,66 EUR
|28,93 EUR
|925,76 EUR
|28,93 EUR
|12.410,97 EUR
|28,93 EUR
|3.153,37 EUR
|28,93 EUR
|6.827,48 EUR
|28,90 EUR
|2.774,40 EUR
|28,89 EUR
|1.328,94 EUR
|28,89 EUR
|12.480,48 EUR
|28,89 EUR
|4.102,38 EUR
|28,88 EUR
|28.158,00 EUR
|28,88 EUR
|21.631,12 EUR
|28,88 EUR
|7.422,16 EUR
|28,86 EUR
|28.282,80 EUR
|28,86 EUR
|57.056,22 EUR
|28,85 EUR
|10.501,40 EUR
|28,85 EUR
|25.965,00 EUR
|28,86 EUR
|2.741,70 EUR
|28,86 EUR
|22.222,20 EUR
|28,86 EUR
|26.320,32 EUR
|28,91 EUR
|28.302,89 EUR
|28,90 EUR
|28.957,80 EUR
|28,90 EUR
|30.923,00 EUR
|28,88 EUR
|18.021,12 EUR
|28,88 EUR
|9.819,20 EUR
|28,88 EUR
|13.660,24 EUR
|28,86 EUR
|2.020,20 EUR
|28,86 EUR
|15.815,28 EUR
|28,86 EUR
|22.279,92 EUR
|28,77 EUR
|30.496,20 EUR
|28,76 EUR
|2.243,28 EUR
|28,70 EUR
|19.401,20 EUR
|28,67 EUR
|1.978,23 EUR
|28,67 EUR
|21.043,78 EUR
|28,66 EUR
|22.498,10 EUR
|28,66 EUR
|8.368,72 EUR
|28,66 EUR
|19.288,18 EUR
|28,61 EUR
|24.289,89 EUR
|28,55 EUR
|24.381,70 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|28,80 EUR
|1.529.139,81 EUR
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA – REGULIERTER MARKT
|MIC:
|XETA
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