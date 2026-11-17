|
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
17.11.2026 / 12:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
|Name und Rechtsform:
|Aktieselskabet af 1.2.2017
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|
|Vorname:
|Anders Holch
|Nachname(n):
|Povlsen
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000ZAL1111
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|28,77 EUR
|12.284,79 EUR
|28,76 EUR
|12.280,52 EUR
|28,85 EUR
|1.067,45 EUR
|28,85 EUR
|8.856,95 EUR
|28,84 EUR
|9.920,96 EUR
|28,83 EUR
|7.784,10 EUR
|28,83 EUR
|5.794,83 EUR
|28,82 EUR
|17.407,28 EUR
|28,80 EUR
|8.841,60 EUR
|28,78 EUR
|4.748,70 EUR
|28,77 EUR
|2.330,37 EUR
|28,77 EUR
|2.733,15 EUR
|28,77 EUR
|2.330,37 EUR
|28,77 EUR
|6.933,57 EUR
|28,75 EUR
|20.958,75 EUR
|28,73 EUR
|20.944,17 EUR
|28,73 EUR
|7.670,91 EUR
|28,76 EUR
|7.161,24 EUR
|28,75 EUR
|6.440,00 EUR
|28,74 EUR
|3.218,88 EUR
|28,74 EUR
|431,10 EUR
|28,74 EUR
|201,18 EUR
|28,73 EUR
|7.498,53 EUR
|28,73 EUR
|1.321,58 EUR
|28,71 EUR
|9.876,24 EUR
|28,71 EUR
|2.813,58 EUR
|28,71 EUR
|3.818,43 EUR
|28,71 EUR
|6.057,81 EUR
|28,73 EUR
|5.085,21 EUR
|28,75 EUR
|12.103,75 EUR
|28,74 EUR
|5.460,60 EUR
|28,74 EUR
|9.886,56 EUR
|28,71 EUR
|3.531,33 EUR
|28,71 EUR
|287,10 EUR
|28,71 EUR
|287,10 EUR
|28,71 EUR
|2.784,87 EUR
|28,68 EUR
|7.198,68 EUR
|28,74 EUR
|316,14 EUR
|28,74 EUR
|9.570,42 EUR
|28,72 EUR
|4.997,28 EUR
|28,71 EUR
|7.435,89 EUR
|28,71 EUR
|287,10 EUR
|28,71 EUR
|2.153,25 EUR
|28,71 EUR
|9.876,24 EUR
|28,70 EUR
|9.872,80 EUR
|28,71 EUR
|890,01 EUR
|28,71 EUR
|15.503,40 EUR
|28,71 EUR
|11.885,94 EUR
|28,70 EUR
|11.451,30 EUR
|28,69 EUR
|3.787,08 EUR
|28,68 EUR
|5.363,16 EUR
|28,68 EUR
|18.728,04 EUR
|28,68 EUR
|5.162,40 EUR
|28,76 EUR
|6.844,88 EUR
|28,77 EUR
|9.896,88 EUR
|28,75 EUR
|948,75 EUR
|28,75 EUR
|4.628,75 EUR
|28,75 EUR
|16.215,00 EUR
|28,75 EUR
|4.743,75 EUR
|28,77 EUR
|22.526,91 EUR
|28,77 EUR
|5.869,08 EUR
|28,76 EUR
|8.886,84 EUR
|28,76 EUR
|1.006,60 EUR
|28,76 EUR
|9.893,44 EUR
|28,74 EUR
|13.852,68 EUR
|28,77 EUR
|20.254,08 EUR
|28,80 EUR
|21.283,20 EUR
|28,79 EUR
|1.295,55 EUR
|28,79 EUR
|4.462,45 EUR
|28,80 EUR
|5.846,40 EUR
|28,80 EUR
|7.084,80 EUR
|28,79 EUR
|7.370,24 EUR
|28,79 EUR
|5.815,58 EUR
|28,79 EUR
|1.180,39 EUR
|28,87 EUR
|7.737,16 EUR
|28,85 EUR
|5.856,55 EUR
|28,84 EUR
|1.557,36 EUR
|28,84 EUR
|4.816,28 EUR
|28,84 EUR
|6.921,60 EUR
|28,84 EUR
|13.814,36 EUR
|28,83 EUR
|6.544,41 EUR
|28,83 EUR
|6.803,88 EUR
|28,82 EUR
|10.634,58 EUR
|28,79 EUR
|9.903,76 EUR
|28,78 EUR
|3.511,16 EUR
|28,78 EUR
|3.597,50 EUR
|28,78 EUR
|777,06 EUR
|28,78 EUR
|2.014,60 EUR
|28,77 EUR
|18.384,03 EUR
|28,78 EUR
|9.842,76 EUR
|28,82 EUR
|4.726,48 EUR
|28,81 EUR
|7.721,08 EUR
|28,80 EUR
|13.449,60 EUR
|28,87 EUR
|1.154,80 EUR
|28,87 EUR
|692,88 EUR
|28,88 EUR
|6.757,92 EUR
|28,88 EUR
|2.483,68 EUR
|28,88 EUR
|1.270,72 EUR
|28,93 EUR
|3.818,76 EUR
|28,93 EUR
|1.620,08 EUR
|28,93 EUR
|2.285,47 EUR
|28,93 EUR
|752,18 EUR
|28,93 EUR
|9.865,13 EUR
|28,93 EUR
|1.301,85 EUR
|28,93 EUR
|491,81 EUR
|28,93 EUR
|8.476,49 EUR
|28,93 EUR
|2.227,61 EUR
|28,90 EUR
|4.219,40 EUR
|28,89 EUR
|4.737,96 EUR
|28,88 EUR
|7.075,60 EUR
|28,88 EUR
|259,92 EUR
|28,88 EUR
|6.440,24 EUR
|28,87 EUR
|9.931,28 EUR
|28,86 EUR
|7.186,14 EUR
|28,86 EUR
|14.949,48 EUR
|28,87 EUR
|13.078,11 EUR
|28,86 EUR
|13.073,58 EUR
|28,86 EUR
|6.580,08 EUR
|28,86 EUR
|6.464,64 EUR
|28,91 EUR
|7.227,50 EUR
|28,92 EUR
|636,24 EUR
|28,93 EUR
|9.951,92 EUR
|28,93 EUR
|9.951,92 EUR
|28,92 EUR
|1.474,92 EUR
|28,92 EUR
|8.473,56 EUR
|28,92 EUR
|7.634,88 EUR
|28,90 EUR
|6.560,30 EUR
|28,90 EUR
|7.051,60 EUR
|28,88 EUR
|6.382,48 EUR
|28,88 EUR
|4.794,08 EUR
|28,88 EUR
|5.631,60 EUR
|28,86 EUR
|11.313,12 EUR
|28,86 EUR
|4.444,44 EUR
|28,86 EUR
|4.935,06 EUR
|28,86 EUR
|5.108,22 EUR
|28,81 EUR
|11.668,05 EUR
|28,81 EUR
|16.047,17 EUR
|28,81 EUR
|3.313,15 EUR
|28,78 EUR
|9.612,52 EUR
|28,78 EUR
|7.540,36 EUR
|28,78 EUR
|13.814,40 EUR
|28,77 EUR
|6.818,49 EUR
|28,77 EUR
|3.337,32 EUR
|28,73 EUR
|861,90 EUR
|28,73 EUR
|13.675,48 EUR
|28,73 EUR
|3.303,95 EUR
|28,71 EUR
|10.249,47 EUR
|28,70 EUR
|20.118,70 EUR
|28,70 EUR
|12.140,10 EUR
|28,70 EUR
|5.194,70 EUR
|28,67 EUR
|5.189,27 EUR
|28,66 EUR
|6.161,90 EUR
|28,66 EUR
|7.566,24 EUR
|28,66 EUR
|1.977,54 EUR
|28,57 EUR
|10.970,88 EUR
|28,57 EUR
|10.685,18 EUR
|28,64 EUR
|1.432,00 EUR
|28,64 EUR
|8.420,16 EUR
|28,63 EUR
|429,45 EUR
|28,63 EUR
|1.431,50 EUR
|28,63 EUR
|4.265,87 EUR
|28,63 EUR
|4.437,65 EUR
|28,61 EUR
|5.979,49 EUR
|28,55 EUR
|5.395,95 EUR
|28,52 EUR
|9.211,96 EUR
|28,50 EUR
|16.245,00 EUR
|28,50 EUR
|18.724,50 EUR
|28,50 EUR
|12.141,00 EUR
|28,54 EUR
|827,66 EUR
|28,54 EUR
|16.752,98 EUR
|28,55 EUR
|85,65 EUR
|28,55 EUR
|142,75 EUR
|28,52 EUR
|9.810,88 EUR
|28,52 EUR
|9.953,48 EUR
|28,52 EUR
|3.080,16 EUR
|28,47 EUR
|2.049,84 EUR
|28,47 EUR
|85,41 EUR
|28,47 EUR
|12.640,68 EUR
|28,45 EUR
|10.953,25 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|28,75 EUR
|1.257.664,84 EUR
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|CBOE EUROPE – DXE ORDER BOOKS (NL)
|MIC:
|CEUX
17.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News