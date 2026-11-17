|
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
17.11.2026 / 12:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
|Name und Rechtsform:
|Aktieselskabet af 1.2.2017
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|
|Vorname:
|Anders Holch
|Nachname(n):
|Povlsen
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000ZAL1111
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|28,73 EUR
|10.457,72 EUR
|28,76 EUR
|8.541,72 EUR
|28,76 EUR
|5.493,16 EUR
|28,83 EUR
|2.248,74 EUR
|28,83 EUR
|2.248,74 EUR
|28,84 EUR
|3.403,12 EUR
|28,84 EUR
|7.931,00 EUR
|28,88 EUR
|288,80 EUR
|28,88 EUR
|144,40 EUR
|28,88 EUR
|288,80 EUR
|28,88 EUR
|173,28 EUR
|28,87 EUR
|115,48 EUR
|28,87 EUR
|19.891,43 EUR
|28,87 EUR
|2.453,95 EUR
|28,87 EUR
|664,01 EUR
|28,87 EUR
|6.871,06 EUR
|28,86 EUR
|3.434,34 EUR
|28,87 EUR
|230,96 EUR
|28,87 EUR
|288,70 EUR
|28,87 EUR
|288,70 EUR
|28,87 EUR
|20.180,13 EUR
|28,87 EUR
|404,18 EUR
|28,87 EUR
|17.986,01 EUR
|28,87 EUR
|17.986,01 EUR
|28,87 EUR
|28,87 EUR
|28,87 EUR
|259,83 EUR
|28,87 EUR
|4.561,46 EUR
|28,84 EUR
|17.044,44 EUR
|28,84 EUR
|7.757,96 EUR
|28,84 EUR
|15.083,32 EUR
|28,84 EUR
|11.910,92 EUR
|28,81 EUR
|6.539,87 EUR
|28,70 EUR
|2.324,70 EUR
|28,77 EUR
|9.206,40 EUR
|28,77 EUR
|4.603,20 EUR
|28,77 EUR
|4.603,20 EUR
|28,77 EUR
|4.603,20 EUR
|28,77 EUR
|3.107,16 EUR
|28,79 EUR
|18.915,03 EUR
|28,79 EUR
|19.375,67 EUR
|28,79 EUR
|2.677,47 EUR
|28,79 EUR
|2.245,62 EUR
|28,78 EUR
|17.929,94 EUR
|28,74 EUR
|402,36 EUR
|28,74 EUR
|8.823,18 EUR
|28,74 EUR
|13.795,20 EUR
|28,74 EUR
|10.863,72 EUR
|28,72 EUR
|3.417,68 EUR
|28,72 EUR
|3.848,48 EUR
|28,78 EUR
|28,78 EUR
|28,78 EUR
|86,34 EUR
|28,76 EUR
|17.198,48 EUR
|28,75 EUR
|9.803,75 EUR
|28,77 EUR
|546,63 EUR
|28,77 EUR
|2.244,06 EUR
|28,77 EUR
|287,70 EUR
|28,77 EUR
|287,70 EUR
|28,77 EUR
|287,70 EUR
|28,77 EUR
|287,70 EUR
|28,72 EUR
|6.031,20 EUR
|28,76 EUR
|4.601,60 EUR
|28,76 EUR
|4.601,60 EUR
|28,76 EUR
|4.601,60 EUR
|28,76 EUR
|4.601,60 EUR
|28,76 EUR
|4.601,60 EUR
|28,76 EUR
|4.601,60 EUR
|28,76 EUR
|4.601,60 EUR
|28,76 EUR
|3.019,80 EUR
|28,73 EUR
|14.106,43 EUR
|28,73 EUR
|1.235,39 EUR
|28,71 EUR
|19.580,22 EUR
|28,71 EUR
|2.296,80 EUR
|28,73 EUR
|1.292,85 EUR
|28,75 EUR
|4.600,00 EUR
|28,75 EUR
|4.600,00 EUR
|28,75 EUR
|4.600,00 EUR
|28,75 EUR
|4.600,00 EUR
|28,75 EUR
|4.600,00 EUR
|28,75 EUR
|28,75 EUR
|28,78 EUR
|1.151,20 EUR
|28,78 EUR
|8.547,66 EUR
|28,78 EUR
|1.985,82 EUR
|28,78 EUR
|17.642,14 EUR
|28,78 EUR
|9.929,10 EUR
|28,77 EUR
|14.039,76 EUR
|28,77 EUR
|2.848,23 EUR
|28,77 EUR
|16.024,89 EUR
|28,78 EUR
|18.275,30 EUR
|28,78 EUR
|14.965,60 EUR
|28,78 EUR
|8.461,32 EUR
|28,77 EUR
|2.819,46 EUR
|28,80 EUR
|2.304,00 EUR
|28,79 EUR
|10.018,92 EUR
|28,79 EUR
|9.184,01 EUR
|28,79 EUR
|8.953,69 EUR
|28,79 EUR
|633,38 EUR
|28,78 EUR
|2.446,30 EUR
|28,75 EUR
|2.357,50 EUR
|28,78 EUR
|18.361,64 EUR
|28,78 EUR
|4.892,60 EUR
|28,78 EUR
|16.721,18 EUR
|28,82 EUR
|489,94 EUR
|28,82 EUR
|16.686,78 EUR
|28,80 EUR
|5.385,60 EUR
|28,78 EUR
|57,56 EUR
|28,78 EUR
|1.237,54 EUR
|28,78 EUR
|1.064,86 EUR
|28,78 EUR
|86,34 EUR
|28,78 EUR
|1.208,76 EUR
|28,78 EUR
|1.122,42 EUR
|28,78 EUR
|28,78 EUR
|28,82 EUR
|18.041,32 EUR
|28,82 EUR
|10.115,82 EUR
|28,82 EUR
|5.389,34 EUR
|28,82 EUR
|4.668,84 EUR
|28,82 EUR
|1.613,92 EUR
|28,82 EUR
|8.991,84 EUR
|28,80 EUR
|2.332,80 EUR
|28,80 EUR
|1.152,00 EUR
|28,80 EUR
|17.251,20 EUR
|28,79 EUR
|3.541,17 EUR
|28,79 EUR
|3.685,12 EUR
|28,79 EUR
|17.705,85 EUR
|28,79 EUR
|57,58 EUR
|28,79 EUR
|2.936,58 EUR
|28,80 EUR
|115,20 EUR
|28,80 EUR
|18.662,40 EUR
|28,79 EUR
|17.274,00 EUR
|28,80 EUR
|14.428,80 EUR
|28,79 EUR
|17.101,26 EUR
|28,83 EUR
|2.508,21 EUR
|28,83 EUR
|7.812,93 EUR
|28,83 EUR
|1.124,37 EUR
|28,87 EUR
|8.083,60 EUR
|28,87 EUR
|14.204,04 EUR
|28,87 EUR
|8.487,78 EUR
|28,85 EUR
|19.473,75 EUR
|28,84 EUR
|3.662,68 EUR
|28,86 EUR
|13.881,66 EUR
|28,80 EUR
|1.036,80 EUR
|28,80 EUR
|2.764,80 EUR
|28,80 EUR
|2.764,80 EUR
|28,79 EUR
|7.974,83 EUR
|28,79 EUR
|719,75 EUR
|28,79 EUR
|19.174,14 EUR
|28,79 EUR
|11.775,11 EUR
|28,79 EUR
|4.376,08 EUR
|28,79 EUR
|10.681,09 EUR
|28,81 EUR
|4.321,50 EUR
|28,81 EUR
|489,77 EUR
|28,81 EUR
|4.696,03 EUR
|28,81 EUR
|1.152,40 EUR
|28,81 EUR
|547,39 EUR
|28,81 EUR
|489,77 EUR
|28,84 EUR
|778,68 EUR
|28,89 EUR
|42.006,06 EUR
|28,89 EUR
|11.440,44 EUR
|28,90 EUR
|606,90 EUR
|28,90 EUR
|57,80 EUR
|28,90 EUR
|144,50 EUR
|28,90 EUR
|751,40 EUR
|28,92 EUR
|12.956,16 EUR
|28,92 EUR
|6.911,88 EUR
|28,92 EUR
|2.949,84 EUR
|28,92 EUR
|18.855,84 EUR
|28,92 EUR
|1.937,64 EUR
|28,92 EUR
|665,16 EUR
|28,88 EUR
|32.201,20 EUR
|28,90 EUR
|12.166,90 EUR
|28,90 EUR
|1.069,30 EUR
|28,90 EUR
|17.253,30 EUR
|28,90 EUR
|1.127,10 EUR
|28,89 EUR
|32.212,35 EUR
|28,89 EUR
|3.120,12 EUR
|28,89 EUR
|21.349,71 EUR
|28,89 EUR
|6.240,24 EUR
|28,88 EUR
|13.198,16 EUR
|28,87 EUR
|779,49 EUR
|28,87 EUR
|19.862,56 EUR
|28,87 EUR
|2.425,08 EUR
|28,88 EUR
|16.634,88 EUR
|28,89 EUR
|4.997,97 EUR
|28,90 EUR
|7.716,30 EUR
|28,90 EUR
|3.872,60 EUR
|28,90 EUR
|3.901,50 EUR
|28,92 EUR
|18.103,92 EUR
|28,92 EUR
|3.267,96 EUR
|28,92 EUR
|7.085,40 EUR
|28,91 EUR
|318,01 EUR
|28,92 EUR
|1.503,84 EUR
|28,92 EUR
|86,76 EUR
|28,92 EUR
|1.446,00 EUR
|28,92 EUR
|1.446,00 EUR
|28,92 EUR
|1.301,40 EUR
|28,92 EUR
|17.409,84 EUR
|28,92 EUR
|16.629,00 EUR
|28,92 EUR
|809,76 EUR
|28,93 EUR
|6.277,81 EUR
|28,94 EUR
|781,38 EUR
|28,94 EUR
|32.268,10 EUR
|28,94 EUR
|8.161,08 EUR
|28,94 EUR
|16.843,08 EUR
|28,94 EUR
|10.649,92 EUR
|28,94 EUR
|1.533,82 EUR
|28,93 EUR
|6.682,83 EUR
|28,92 EUR
|5.610,48 EUR
|28,92 EUR
|19.521,00 EUR
|28,92 EUR
|24.957,96 EUR
|28,92 EUR
|19.694,52 EUR
|28,92 EUR
|6.940,80 EUR
|28,92 EUR
|7.056,48 EUR
|28,91 EUR
|19.976,81 EUR
|28,91 EUR
|10.783,43 EUR
|28,90 EUR
|18.785,00 EUR
|28,83 EUR
|12.195,09 EUR
|28,83 EUR
|4.785,78 EUR
|28,83 EUR
|663,09 EUR
|28,83 EUR
|7.495,80 EUR
|28,84 EUR
|3.633,84 EUR
|28,82 EUR
|230,56 EUR
|28,83 EUR
|4.670,46 EUR
|28,74 EUR
|4.081,08 EUR
|28,73 EUR
|3.332,68 EUR
|28,72 EUR
|3.360,24 EUR
|28,72 EUR
|4.020,80 EUR
|28,73 EUR
|3.734,90 EUR
|28,73 EUR
|804,44 EUR
|28,73 EUR
|10.457,72 EUR
|28,73 EUR
|1.177,93 EUR
|28,73 EUR
|976,82 EUR
|28,73 EUR
|5.918,38 EUR
|28,72 EUR
|16.600,16 EUR
|28,72 EUR
|4.710,08 EUR
|28,69 EUR
|14.947,49 EUR
|28,68 EUR
|1.290,60 EUR
|28,68 EUR
|12.246,36 EUR
|28,58 EUR
|4.372,74 EUR
|28,58 EUR
|1.657,64 EUR
|28,52 EUR
|18.195,76 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|28,83 EUR
|1.728.689,29 EUR
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|CBOE EUROPE – DXE PERIODIC (NL)
|MIC:
|BEUP
17.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News