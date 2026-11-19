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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
19.11.2026 / 12:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
|Name und Rechtsform:
|Aktieselskabet af 1.2.2017
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|
|Vorname:
|Anders Holch
|Nachname(n):
|Povlsen
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000ZAL1111
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|28,50 EUR
|6.840,00 EUR
|28,52 EUR
|18.309,84 EUR
|28,55 EUR
|856,50 EUR
|28,62 EUR
|10.589,40 EUR
|28,61 EUR
|2.403,24 EUR
|28,63 EUR
|20.556,34 EUR
|28,62 EUR
|114,48 EUR
|28,62 EUR
|7.240,86 EUR
|28,62 EUR
|1.717,20 EUR
|28,60 EUR
|19.591,00 EUR
|28,64 EUR
|7.303,20 EUR
|28,62 EUR
|9.788,04 EUR
|28,64 EUR
|7.876,00 EUR
|28,63 EUR
|858,90 EUR
|28,60 EUR
|85,80 EUR
|28,61 EUR
|858,30 EUR
|28,60 EUR
|9.581,00 EUR
|28,60 EUR
|7.750,60 EUR
|28,60 EUR
|2.259,40 EUR
|28,58 EUR
|57,16 EUR
|28,57 EUR
|142,85 EUR
|28,56 EUR
|171,36 EUR
|28,59 EUR
|16.267,71 EUR
|28,60 EUR
|10.324,60 EUR
|28,60 EUR
|9.638,20 EUR
|28,59 EUR
|1.115,01 EUR
|28,59 EUR
|8.548,41 EUR
|28,61 EUR
|5.693,39 EUR
|28,66 EUR
|4.012,40 EUR
|28,54 EUR
|2.311,74 EUR
|28,53 EUR
|3.109,77 EUR
|28,54 EUR
|513,72 EUR
|28,54 EUR
|513,72 EUR
|28,54 EUR
|2.397,36 EUR
|28,54 EUR
|627,88 EUR
|28,57 EUR
|17.770,54 EUR
|28,57 EUR
|714,25 EUR
|28,57 EUR
|12.199,39 EUR
|28,56 EUR
|428,40 EUR
|28,56 EUR
|856,80 EUR
|28,57 EUR
|16.056,34 EUR
|28,57 EUR
|4.742,62 EUR
|28,50 EUR
|2.793,00 EUR
|28,50 EUR
|28,50 EUR
|28,47 EUR
|11.302,59 EUR
|28,50 EUR
|1.368,00 EUR
|28,40 EUR
|3.464,80 EUR
|28,47 EUR
|56,94 EUR
|28,50 EUR
|883,50 EUR
|28,50 EUR
|655,50 EUR
|28,50 EUR
|456,00 EUR
|28,38 EUR
|2.525,82 EUR
|27,97 EUR
|2.237,60 EUR
|27,96 EUR
|27,96 EUR
|27,96 EUR
|1.565,76 EUR
|27,96 EUR
|4.837,08 EUR
|27,97 EUR
|727,22 EUR
|28,08 EUR
|4.212,00 EUR
|28,08 EUR
|2.892,24 EUR
|28,06 EUR
|28,06 EUR
|28,06 EUR
|1.122,40 EUR
|28,06 EUR
|673,44 EUR
|28,04 EUR
|448,64 EUR
|28,11 EUR
|477,87 EUR
|28,09 EUR
|1.067,42 EUR
|28,06 EUR
|477,02 EUR
|28,06 EUR
|448,96 EUR
|28,06 EUR
|224,48 EUR
|28,06 EUR
|28,06 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|28,54 EUR
|297.824,58 EUR
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|CBOE EUROPE – DXE PERIODIC (NL)
|MIC:
|BEUP
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