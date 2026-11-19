|
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
19.11.2026 / 12:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
|Name und Rechtsform:
|Aktieselskabet af 1.2.2017
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|
|Vorname:
|Anders Holch
|Nachname(n):
|Povlsen
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000ZAL1111
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|28,62 EUR
|9.616,32 EUR
|28,62 EUR
|6.983,28 EUR
|28,62 EUR
|18.173,70 EUR
|28,61 EUR
|11.100,68 EUR
|28,60 EUR
|4.118,40 EUR
|28,60 EUR
|12.212,20 EUR
|28,60 EUR
|9.066,20 EUR
|28,59 EUR
|4.116,96 EUR
|28,59 EUR
|3.831,06 EUR
|28,57 EUR
|10.770,89 EUR
|28,56 EUR
|5.683,44 EUR
|28,55 EUR
|8.450,80 EUR
|28,55 EUR
|1.770,10 EUR
|28,55 EUR
|17.472,60 EUR
|28,58 EUR
|6.944,94 EUR
|28,61 EUR
|18.796,77 EUR
|28,60 EUR
|18.790,20 EUR
|28,59 EUR
|17.983,11 EUR
|28,76 EUR
|4.486,56 EUR
|28,75 EUR
|1.983,75 EUR
|28,75 EUR
|8.711,25 EUR
|28,72 EUR
|18.955,20 EUR
|28,71 EUR
|5.512,32 EUR
|28,71 EUR
|4.134,24 EUR
|28,66 EUR
|6.391,18 EUR
|28,66 EUR
|2.608,06 EUR
|28,64 EUR
|10.969,12 EUR
|28,64 EUR
|916,48 EUR
|28,62 EUR
|10.217,34 EUR
|28,61 EUR
|13.303,65 EUR
|28,58 EUR
|12.889,58 EUR
|28,54 EUR
|5.793,62 EUR
|28,54 EUR
|2.254,66 EUR
|28,56 EUR
|4.541,04 EUR
|28,55 EUR
|16.987,25 EUR
|28,51 EUR
|1.026,36 EUR
|28,50 EUR
|14.934,00 EUR
|28,50 EUR
|21.432,00 EUR
|28,48 EUR
|56,96 EUR
|28,48 EUR
|4.215,04 EUR
|28,48 EUR
|56,96 EUR
|28,46 EUR
|626,12 EUR
|28,46 EUR
|1.878,36 EUR
|28,47 EUR
|9.565,92 EUR
|28,46 EUR
|7.058,08 EUR
|28,46 EUR
|6.801,94 EUR
|28,53 EUR
|9.586,08 EUR
|28,52 EUR
|9.582,72 EUR
|28,51 EUR
|1.225,93 EUR
|28,51 EUR
|8.353,43 EUR
|28,51 EUR
|7.925,78 EUR
|28,50 EUR
|7.894,50 EUR
|28,50 EUR
|3.790,50 EUR
|28,46 EUR
|2.248,34 EUR
|28,41 EUR
|8.011,62 EUR
|28,44 EUR
|10.352,16 EUR
|28,48 EUR
|5.696,00 EUR
|28,46 EUR
|11.384,00 EUR
|28,46 EUR
|15.624,54 EUR
|28,45 EUR
|18.549,40 EUR
|28,44 EUR
|14.589,72 EUR
|28,44 EUR
|3.953,16 EUR
|28,43 EUR
|2.843,00 EUR
|28,45 EUR
|10.128,20 EUR
|28,41 EUR
|15.881,19 EUR
|28,36 EUR
|9.160,28 EUR
|28,36 EUR
|4.168,92 EUR
|28,35 EUR
|453,60 EUR
|28,35 EUR
|9.072,00 EUR
|28,33 EUR
|16.034,78 EUR
|28,27 EUR
|12.043,02 EUR
|28,20 EUR
|11.110,80 EUR
|28,18 EUR
|21.867,68 EUR
|28,17 EUR
|10.620,09 EUR
|28,16 EUR
|21.852,16 EUR
|28,12 EUR
|10.066,96 EUR
|28,12 EUR
|2.221,48 EUR
|28,10 EUR
|15.876,50 EUR
|28,10 EUR
|1.910,80 EUR
|28,10 EUR
|1.124,00 EUR
|28,10 EUR
|8.149,00 EUR
|28,10 EUR
|421,50 EUR
|28,10 EUR
|646,30 EUR
|28,09 EUR
|7.106,77 EUR
|28,09 EUR
|14.943,88 EUR
|28,08 EUR
|2.920,32 EUR
|28,08 EUR
|12.018,24 EUR
|28,04 EUR
|12.309,56 EUR
|27,99 EUR
|1.091,61 EUR
|27,99 EUR
|391,86 EUR
|27,99 EUR
|2.882,97 EUR
|27,99 EUR
|643,77 EUR
|27,99 EUR
|2.183,22 EUR
|27,98 EUR
|2.210,42 EUR
|27,97 EUR
|11.719,43 EUR
|27,95 EUR
|6.232,85 EUR
|28,04 EUR
|7.206,28 EUR
|28,04 EUR
|6.953,92 EUR
|28,04 EUR
|3.505,00 EUR
|28,04 EUR
|3.028,32 EUR
|28,03 EUR
|981,05 EUR
|28,03 EUR
|4.204,50 EUR
|28,02 EUR
|868,62 EUR
|28,02 EUR
|3.894,78 EUR
|28,01 EUR
|4.341,55 EUR
|28,00 EUR
|1.372,00 EUR
|28,00 EUR
|3.220,00 EUR
|28,00 EUR
|3.332,00 EUR
|27,99 EUR
|27,99 EUR
|27,95 EUR
|2.739,10 EUR
|28,04 EUR
|3.701,28 EUR
|28,04 EUR
|4.542,48 EUR
|28,04 EUR
|2.215,16 EUR
|28,10 EUR
|7.362,20 EUR
|28,10 EUR
|6.406,80 EUR
|28,09 EUR
|9.016,89 EUR
|28,06 EUR
|3.479,44 EUR
|28,04 EUR
|10.178,52 EUR
|28,10 EUR
|309,10 EUR
|28,10 EUR
|11.352,40 EUR
|28,09 EUR
|6.235,98 EUR
|28,10 EUR
|7.924,20 EUR
|28,09 EUR
|5.505,64 EUR
|28,08 EUR
|6.233,76 EUR
|28,08 EUR
|3.341,52 EUR
|28,06 EUR
|1.066,28 EUR
|28,06 EUR
|252,54 EUR
|28,06 EUR
|280,60 EUR
|28,06 EUR
|757,62 EUR
|28,06 EUR
|2.777,94 EUR
|28,05 EUR
|5.105,10 EUR
|28,05 EUR
|8.050,35 EUR
|28,02 EUR
|2.269,62 EUR
|28,00 EUR
|308,00 EUR
|28,00 EUR
|1.596,00 EUR
|28,00 EUR
|5.152,00 EUR
|27,99 EUR
|3.526,74 EUR
|27,99 EUR
|4.254,48 EUR
|27,99 EUR
|5.290,11 EUR
|27,99 EUR
|5.178,15 EUR
|27,98 EUR
|2.322,34 EUR
|27,98 EUR
|951,32 EUR
|28,02 EUR
|336,24 EUR
|28,02 EUR
|4.203,00 EUR
|28,03 EUR
|22.648,24 EUR
|28,05 EUR
|757,35 EUR
|28,05 EUR
|1.374,45 EUR
|28,05 EUR
|3.955,05 EUR
|28,05 EUR
|28,05 EUR
|28,05 EUR
|5.189,25 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|28,35 EUR
|1.006.375,03 EUR
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|CBOE EUROPE – DXE ORDER BOOKS (NL)
|MIC:
|CEUX
19.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News