|
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
20.11.2026 / 12:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
|Name und Rechtsform:
|Aktieselskabet af 1.2.2017
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|
|Vorname:
|Anders Holch
|Nachname(n):
|Povlsen
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000ZAL1111
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|27,57 EUR
|9.098,10 EUR
|27,61 EUR
|414,15 EUR
|27,61 EUR
|2.595,34 EUR
|27,66 EUR
|10.012,92 EUR
|27,65 EUR
|10.009,30 EUR
|27,73 EUR
|10.897,89 EUR
|27,84 EUR
|15.868,80 EUR
|27,82 EUR
|4.729,40 EUR
|27,82 EUR
|11.128,00 EUR
|27,97 EUR
|7.328,14 EUR
|27,95 EUR
|18.866,25 EUR
|27,94 EUR
|2.738,12 EUR
|27,94 EUR
|3.548,38 EUR
|27,94 EUR
|251,46 EUR
|27,94 EUR
|11.511,28 EUR
|27,99 EUR
|7.473,33 EUR
|27,99 EUR
|5.514,03 EUR
|28,00 EUR
|1.736,00 EUR
|28,00 EUR
|1.736,00 EUR
|28,00 EUR
|1.736,00 EUR
|27,99 EUR
|9.236,70 EUR
|27,97 EUR
|1.734,14 EUR
|28,38 EUR
|1.163,58 EUR
|28,36 EUR
|907,52 EUR
|28,51 EUR
|14.026,92 EUR
|28,56 EUR
|142,80 EUR
|28,57 EUR
|5.571,15 EUR
|28,55 EUR
|14.160,80 EUR
|28,53 EUR
|1.426,50 EUR
|28,53 EUR
|19.229,22 EUR
|28,50 EUR
|4.275,00 EUR
|28,50 EUR
|15.504,00 EUR
|28,50 EUR
|19.779,00 EUR
|28,56 EUR
|6.968,64 EUR
|28,55 EUR
|5.081,90 EUR
|28,57 EUR
|971,38 EUR
|28,53 EUR
|18.116,55 EUR
|28,53 EUR
|18.116,55 EUR
|28,52 EUR
|1.454,52 EUR
|28,52 EUR
|570,40 EUR
|28,52 EUR
|1.169,32 EUR
|28,52 EUR
|5.704,00 EUR
|28,52 EUR
|4.392,08 EUR
|28,48 EUR
|12.075,52 EUR
|28,48 EUR
|2.278,40 EUR
|28,48 EUR
|10.138,88 EUR
|28,48 EUR
|6.607,36 EUR
|28,52 EUR
|20.306,24 EUR
|28,50 EUR
|9.405,00 EUR
|28,48 EUR
|9.398,40 EUR
|28,46 EUR
|19.978,92 EUR
|28,48 EUR
|20.477,12 EUR
|28,45 EUR
|483,65 EUR
|28,44 EUR
|6.797,16 EUR
|28,44 EUR
|19.339,20 EUR
|28,44 EUR
|1.621,08 EUR
|28,44 EUR
|3.384,36 EUR
|28,43 EUR
|10.320,09 EUR
|28,43 EUR
|3.411,60 EUR
|28,39 EUR
|8.147,93 EUR
|28,38 EUR
|8.003,16 EUR
|28,33 EUR
|9.462,22 EUR
|28,32 EUR
|9.345,60 EUR
|28,31 EUR
|4.529,60 EUR
|28,31 EUR
|10.955,97 EUR
|28,27 EUR
|10.262,01 EUR
|28,27 EUR
|2.261,60 EUR
|28,35 EUR
|737,10 EUR
|28,35 EUR
|2.948,40 EUR
|28,40 EUR
|6.503,60 EUR
|28,38 EUR
|2.838,00 EUR
|28,34 EUR
|18.024,24 EUR
|28,34 EUR
|18.024,24 EUR
|28,32 EUR
|13.536,96 EUR
|28,32 EUR
|6.853,44 EUR
|28,30 EUR
|20.376,00 EUR
|28,28 EUR
|12.301,80 EUR
|28,27 EUR
|424,05 EUR
|28,27 EUR
|1.894,09 EUR
|28,26 EUR
|4.578,12 EUR
|28,25 EUR
|9.322,50 EUR
|28,25 EUR
|5.452,25 EUR
|28,24 EUR
|20.728,16 EUR
|28,24 EUR
|9.432,16 EUR
|28,23 EUR
|11.122,62 EUR
|28,23 EUR
|5.194,32 EUR
|28,22 EUR
|8.917,52 EUR
|28,22 EUR
|1.777,86 EUR
|28,22 EUR
|2.624,46 EUR
|28,22 EUR
|8.494,22 EUR
|28,19 EUR
|17.562,37 EUR
|28,18 EUR
|1.521,72 EUR
|28,18 EUR
|15.273,56 EUR
|28,21 EUR
|14.274,26 EUR
|28,20 EUR
|2.876,40 EUR
|28,20 EUR
|2.397,00 EUR
|28,20 EUR
|846,00 EUR
|28,20 EUR
|4.963,20 EUR
|28,20 EUR
|1.156,20 EUR
|28,20 EUR
|3.073,80 EUR
|28,20 EUR
|4.483,80 EUR
|28,20 EUR
|592,20 EUR
|28,20 EUR
|8.149,80 EUR
|28,18 EUR
|4.086,10 EUR
|28,18 EUR
|1.296,28 EUR
|28,20 EUR
|2.340,60 EUR
|28,22 EUR
|1.044,14 EUR
|28,22 EUR
|28,22 EUR
|28,22 EUR
|3.471,06 EUR
|28,22 EUR
|1.975,40 EUR
|28,23 EUR
|1.778,49 EUR
|28,23 EUR
|3.077,07 EUR
|28,22 EUR
|2.342,26 EUR
|28,22 EUR
|1.552,10 EUR
|28,22 EUR
|338,64 EUR
|28,22 EUR
|3.922,58 EUR
|28,23 EUR
|1.326,81 EUR
|28,23 EUR
|3.500,52 EUR
|28,24 EUR
|3.473,52 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|28,28 EUR
|830.716,84 EUR
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|CBOE EUROPE – DXE ORDER BOOKS (NL)
|MIC:
|CEUX
20.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News