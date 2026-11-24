|
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
24.11.2026 / 11:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
|Name und Rechtsform:
|Aktieselskabet af 1.2.2017
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|
|Vorname:
|Anders Holch
|Nachname(n):
|Povlsen
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000ZAL1111
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|29,00 EUR
|841,00 EUR
|29,00 EUR
|1.624,00 EUR
|29,00 EUR
|2.233,00 EUR
|29,00 EUR
|6.757,00 EUR
|28,99 EUR
|1.507,48 EUR
|28,98 EUR
|898,38 EUR
|28,97 EUR
|1.622,32 EUR
|28,93 EUR
|10.848,75 EUR
|29,00 EUR
|899,00 EUR
|28,98 EUR
|4.347,00 EUR
|28,98 EUR
|12.693,24 EUR
|28,97 EUR
|11.761,82 EUR
|29,00 EUR
|957,00 EUR
|28,99 EUR
|1.971,32 EUR
|28,99 EUR
|2.029,30 EUR
|28,99 EUR
|144,95 EUR
|28,95 EUR
|4.632,00 EUR
|28,94 EUR
|897,14 EUR
|28,92 EUR
|3.123,36 EUR
|28,95 EUR
|11.203,65 EUR
|28,92 EUR
|12.435,60 EUR
|28,92 EUR
|809,76 EUR
|28,92 EUR
|896,52 EUR
|28,92 EUR
|7.085,40 EUR
|28,94 EUR
|8.884,58 EUR
|28,93 EUR
|4.223,78 EUR
|28,93 EUR
|3.587,32 EUR
|28,93 EUR
|1.764,73 EUR
|28,92 EUR
|28,92 EUR
|28,92 EUR
|954,36 EUR
|28,91 EUR
|11.361,63 EUR
|28,90 EUR
|6.704,80 EUR
|28,90 EUR
|3.843,70 EUR
|28,91 EUR
|4.191,95 EUR
|28,90 EUR
|1.040,40 EUR
|28,89 EUR
|7.655,85 EUR
|28,89 EUR
|2.311,20 EUR
|28,88 EUR
|2.021,60 EUR
|28,88 EUR
|1.703,92 EUR
|28,88 EUR
|462,08 EUR
|28,89 EUR
|115,56 EUR
|28,89 EUR
|491,13 EUR
|28,89 EUR
|8.349,21 EUR
|28,89 EUR
|15.513,93 EUR
|28,83 EUR
|28,83 EUR
|28,85 EUR
|4.096,70 EUR
|28,85 EUR
|173,10 EUR
|28,85 EUR
|9.376,25 EUR
|28,85 EUR
|3.490,85 EUR
|28,84 EUR
|8.940,40 EUR
|28,84 EUR
|3.374,28 EUR
|28,84 EUR
|8.132,88 EUR
|29,00 EUR
|2.262,00 EUR
|28,97 EUR
|1.912,02 EUR
|28,97 EUR
|4.722,11 EUR
|28,97 EUR
|12.804,74 EUR
|29,00 EUR
|2.262,00 EUR
|28,99 EUR
|22.438,26 EUR
|29,00 EUR
|2.262,00 EUR
|29,00 EUR
|2.262,00 EUR
|29,00 EUR
|2.262,00 EUR
|28,99 EUR
|8.349,12 EUR
|28,99 EUR
|2.203,24 EUR
|28,98 EUR
|2.811,06 EUR
|28,99 EUR
|10.320,44 EUR
|29,00 EUR
|580,00 EUR
|29,00 EUR
|1.682,00 EUR
|28,99 EUR
|11.480,04 EUR
|28,98 EUR
|4.375,98 EUR
|28,97 EUR
|4.895,93 EUR
|28,80 EUR
|489,60 EUR
|28,80 EUR
|2.102,40 EUR
|28,80 EUR
|489,60 EUR
|28,79 EUR
|4.203,34 EUR
|28,79 EUR
|7.946,04 EUR
|28,79 EUR
|3.368,43 EUR
|28,75 EUR
|4.513,75 EUR
|28,75 EUR
|4.628,75 EUR
|28,79 EUR
|13.214,61 EUR
|28,78 EUR
|9.526,18 EUR
|28,78 EUR
|3.683,84 EUR
|28,77 EUR
|2.618,07 EUR
|28,84 EUR
|259,56 EUR
|28,84 EUR
|1.095,92 EUR
|28,85 EUR
|16.386,80 EUR
|28,84 EUR
|1.413,16 EUR
|28,84 EUR
|8.738,52 EUR
|28,84 EUR
|10.353,56 EUR
|28,82 EUR
|3.919,52 EUR
|28,82 EUR
|3.026,10 EUR
|28,81 EUR
|2.967,43 EUR
|28,81 EUR
|3.630,06 EUR
|28,80 EUR
|13.910,40 EUR
|28,80 EUR
|8.928,00 EUR
|28,80 EUR
|8.236,80 EUR
|28,77 EUR
|5.955,39 EUR
|28,77 EUR
|13.464,36 EUR
|28,82 EUR
|20.577,48 EUR
|28,82 EUR
|17.637,84 EUR
|28,98 EUR
|8.983,80 EUR
|28,97 EUR
|7.300,44 EUR
|28,97 EUR
|521,46 EUR
|28,97 EUR
|20.076,21 EUR
|28,96 EUR
|16.623,04 EUR
|28,96 EUR
|18.505,44 EUR
|28,95 EUR
|11.811,60 EUR
|28,95 EUR
|1.302,75 EUR
|28,95 EUR
|1.592,25 EUR
|28,91 EUR
|7.343,14 EUR
|28,86 EUR
|3.896,10 EUR
|28,83 EUR
|461,28 EUR
|28,83 EUR
|1.787,46 EUR
|28,91 EUR
|5.492,90 EUR
|28,89 EUR
|8.955,90 EUR
|28,94 EUR
|868,20 EUR
|28,94 EUR
|9.781,72 EUR
|28,92 EUR
|5.812,92 EUR
|28,92 EUR
|5.523,72 EUR
|28,96 EUR
|15.928,00 EUR
|28,94 EUR
|289,40 EUR
|28,94 EUR
|318,34 EUR
|28,94 EUR
|15.656,54 EUR
|28,94 EUR
|2.749,30 EUR
|28,94 EUR
|434,10 EUR
|28,94 EUR
|1.562,76 EUR
|28,94 EUR
|11.518,12 EUR
|28,92 EUR
|11.539,08 EUR
|28,91 EUR
|8.962,10 EUR
|28,90 EUR
|1.647,30 EUR
|28,90 EUR
|14.421,10 EUR
|29,00 EUR
|2.262,00 EUR
|29,00 EUR
|928,00 EUR
|29,00 EUR
|174,00 EUR
|29,00 EUR
|2.088,00 EUR
|29,00 EUR
|8.990,00 EUR
|29,00 EUR
|2.262,00 EUR
|29,00 EUR
|2.262,00 EUR
|28,99 EUR
|10.291,45 EUR
|28,99 EUR
|1.855,36 EUR
|28,98 EUR
|7.824,60 EUR
|28,94 EUR
|3.906,90 EUR
|28,93 EUR
|7.174,64 EUR
|28,92 EUR
|5.870,76 EUR
|28,90 EUR
|13.843,10 EUR
|28,90 EUR
|11.357,70 EUR
|28,90 EUR
|2.485,40 EUR
|28,91 EUR
|8.268,26 EUR
|28,89 EUR
|6.846,93 EUR
|28,89 EUR
|8.984,79 EUR
|28,85 EUR
|6.029,65 EUR
|28,85 EUR
|2.221,45 EUR
|28,80 EUR
|6.969,60 EUR
|28,79 EUR
|1.036,44 EUR
|28,79 EUR
|1.209,18 EUR
|28,81 EUR
|2.477,66 EUR
|28,79 EUR
|9.846,18 EUR
|28,79 EUR
|4.779,14 EUR
|28,77 EUR
|12.888,96 EUR
|28,81 EUR
|8.441,33 EUR
|28,81 EUR
|3.774,11 EUR
|28,81 EUR
|9.708,97 EUR
|28,81 EUR
|2.506,47 EUR
|28,79 EUR
|7.399,03 EUR
|28,79 EUR
|7.456,61 EUR
|28,77 EUR
|8.084,37 EUR
|28,77 EUR
|9.062,55 EUR
|28,75 EUR
|11.327,50 EUR
|28,75 EUR
|6.813,75 EUR
|28,81 EUR
|2.477,66 EUR
|28,87 EUR
|1.356,89 EUR
|28,87 EUR
|2.136,38 EUR
|28,88 EUR
|39.565,60 EUR
|28,88 EUR
|14.180,08 EUR
|28,82 EUR
|8.357,80 EUR
|28,81 EUR
|8.931,10 EUR
|28,80 EUR
|8.928,00 EUR
|28,87 EUR
|115,48 EUR
|28,87 EUR
|6.264,79 EUR
|28,87 EUR
|1.328,02 EUR
|28,88 EUR
|16.750,40 EUR
|28,86 EUR
|2.741,70 EUR
|28,86 EUR
|1.760,46 EUR
|28,86 EUR
|20.057,70 EUR
|28,85 EUR
|21.147,05 EUR
|28,85 EUR
|5.452,65 EUR
|28,84 EUR
|14.766,08 EUR
|28,83 EUR
|461,28 EUR
|28,83 EUR
|4.814,61 EUR
|28,80 EUR
|15.840,00 EUR
|28,85 EUR
|7.876,05 EUR
|28,83 EUR
|2.767,68 EUR
|28,82 EUR
|4.611,20 EUR
|28,82 EUR
|1.008,70 EUR
|28,82 EUR
|3.977,16 EUR
|28,82 EUR
|57,64 EUR
|28,82 EUR
|144,10 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|28,88 EUR
|1.191.464,95 EUR
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|CBOE EUROPE – DXE ORDER BOOKS (NL)
|MIC:
|CEUX
24.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News