|
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
24.11.2026 / 11:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
|Name und Rechtsform:
|Aktieselskabet af 1.2.2017
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|
|Vorname:
|Anders Holch
|Nachname(n):
|Povlsen
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000ZAL1111
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|29,00 EUR
|5.278,00 EUR
|28,98 EUR
|28,98 EUR
|28,98 EUR
|28,98 EUR
|28,98 EUR
|8.375,22 EUR
|28,98 EUR
|753,48 EUR
|28,98 EUR
|753,48 EUR
|28,98 EUR
|782,46 EUR
|28,98 EUR
|782,46 EUR
|28,98 EUR
|782,46 EUR
|28,98 EUR
|1.941,66 EUR
|28,91 EUR
|722,75 EUR
|28,91 EUR
|28,91 EUR
|28,91 EUR
|28,91 EUR
|28,91 EUR
|231,28 EUR
|28,91 EUR
|202,37 EUR
|28,91 EUR
|202,37 EUR
|28,92 EUR
|202,44 EUR
|28,95 EUR
|28,95 EUR
|28,96 EUR
|115,84 EUR
|28,96 EUR
|724,00 EUR
|28,96 EUR
|724,00 EUR
|28,96 EUR
|1.158,40 EUR
|28,96 EUR
|868,80 EUR
|28,99 EUR
|1.449,50 EUR
|28,99 EUR
|231,92 EUR
|28,98 EUR
|608,58 EUR
|28,98 EUR
|144,90 EUR
|28,98 EUR
|28,98 EUR
|28,98 EUR
|16.112,88 EUR
|28,98 EUR
|1.014,30 EUR
|28,98 EUR
|144,90 EUR
|28,98 EUR
|57,96 EUR
|28,98 EUR
|1.043,28 EUR
|28,98 EUR
|666,54 EUR
|28,99 EUR
|3.478,80 EUR
|29,00 EUR
|116,00 EUR
|29,00 EUR
|7.250,00 EUR
|29,00 EUR
|9.831,00 EUR
|28,96 EUR
|376,48 EUR
|28,96 EUR
|202,72 EUR
|28,96 EUR
|28,96 EUR
|28,96 EUR
|5.878,88 EUR
|28,94 EUR
|347,28 EUR
|28,94 EUR
|115,76 EUR
|28,94 EUR
|28,94 EUR
|28,94 EUR
|347,28 EUR
|28,94 EUR
|347,28 EUR
|28,94 EUR
|318,34 EUR
|28,95 EUR
|347,40 EUR
|28,95 EUR
|318,45 EUR
|28,95 EUR
|28,95 EUR
|28,95 EUR
|376,35 EUR
|28,95 EUR
|318,45 EUR
|28,95 EUR
|347,40 EUR
|28,94 EUR
|202,58 EUR
|28,94 EUR
|115,76 EUR
|28,94 EUR
|28,94 EUR
|28,96 EUR
|173,76 EUR
|28,95 EUR
|839,55 EUR
|28,90 EUR
|289,00 EUR
|28,90 EUR
|144,50 EUR
|28,90 EUR
|289,00 EUR
|28,90 EUR
|260,10 EUR
|28,90 EUR
|28,90 EUR
|28,90 EUR
|115,60 EUR
|28,90 EUR
|260,10 EUR
|28,90 EUR
|260,10 EUR
|28,90 EUR
|289,00 EUR
|28,90 EUR
|260,10 EUR
|28,94 EUR
|173,64 EUR
|28,94 EUR
|144,70 EUR
|28,94 EUR
|28,94 EUR
|28,94 EUR
|5.267,08 EUR
|28,94 EUR
|86,82 EUR
|28,94 EUR
|86,82 EUR
|28,94 EUR
|115,76 EUR
|28,94 EUR
|86,82 EUR
|28,94 EUR
|86,82 EUR
|28,94 EUR
|86,82 EUR
|28,92 EUR
|665,16 EUR
|28,92 EUR
|115,68 EUR
|28,92 EUR
|5.205,60 EUR
|28,94 EUR
|28,94 EUR
|28,95 EUR
|4.574,10 EUR
|28,94 EUR
|2.054,74 EUR
|28,94 EUR
|2.922,94 EUR
|28,95 EUR
|6.629,55 EUR
|28,96 EUR
|115,84 EUR
|28,97 EUR
|28,97 EUR
|28,96 EUR
|8.427,36 EUR
|28,96 EUR
|318,56 EUR
|28,96 EUR
|115,84 EUR
|28,96 EUR
|28,96 EUR
|28,95 EUR
|3.358,20 EUR
|28,95 EUR
|434,25 EUR
|28,95 EUR
|144,75 EUR
|28,93 EUR
|376,09 EUR
|28,93 EUR
|405,02 EUR
|28,91 EUR
|404,74 EUR
|28,91 EUR
|144,55 EUR
|28,91 EUR
|375,83 EUR
|28,91 EUR
|404,74 EUR
|28,91 EUR
|115,64 EUR
|28,91 EUR
|115,64 EUR
|28,90 EUR
|7.774,10 EUR
|28,90 EUR
|28,90 EUR
|28,90 EUR
|3.236,80 EUR
|28,89 EUR
|4.015,71 EUR
|28,90 EUR
|115,60 EUR
|28,90 EUR
|3.265,70 EUR
|28,92 EUR
|7.143,24 EUR
|28,91 EUR
|57,82 EUR
|28,91 EUR
|4.683,42 EUR
|28,91 EUR
|115,64 EUR
|28,91 EUR
|28,91 EUR
|28,91 EUR
|3.960,67 EUR
|28,84 EUR
|1.297,80 EUR
|28,84 EUR
|115,36 EUR
|28,84 EUR
|28,84 EUR
|28,88 EUR
|7.508,80 EUR
|28,87 EUR
|7.015,41 EUR
|28,83 EUR
|28,83 EUR
|28,83 EUR
|115,32 EUR
|28,83 EUR
|5.131,74 EUR
|28,83 EUR
|3.776,73 EUR
|28,86 EUR
|3.030,30 EUR
|28,86 EUR
|5.310,24 EUR
|28,98 EUR
|2.811,06 EUR
|28,98 EUR
|28,98 EUR
|29,00 EUR
|29.638,00 EUR
|29,00 EUR
|928,00 EUR
|29,00 EUR
|1.044,00 EUR
|28,99 EUR
|2.754,05 EUR
|28,99 EUR
|3.275,87 EUR
|28,81 EUR
|115,24 EUR
|28,80 EUR
|2.505,60 EUR
|28,77 EUR
|28,77 EUR
|28,78 EUR
|2.878,00 EUR
|28,78 EUR
|3.021,90 EUR
|28,78 EUR
|115,12 EUR
|28,78 EUR
|28,78 EUR
|28,78 EUR
|115,12 EUR
|28,78 EUR
|28,78 EUR
|28,79 EUR
|4.635,19 EUR
|28,80 EUR
|115,20 EUR
|28,80 EUR
|4.032,00 EUR
|28,79 EUR
|115,16 EUR
|28,79 EUR
|28,79 EUR
|28,79 EUR
|489,43 EUR
|28,80 EUR
|547,20 EUR
|28,80 EUR
|28,80 EUR
|28,80 EUR
|115,20 EUR
|28,81 EUR
|115,24 EUR
|28,79 EUR
|2.418,36 EUR
|28,79 EUR
|978,86 EUR
|28,79 EUR
|201,53 EUR
|28,79 EUR
|28,79 EUR
|28,79 EUR
|748,54 EUR
|28,79 EUR
|259,11 EUR
|28,78 EUR
|4.460,90 EUR
|28,79 EUR
|690,96 EUR
|28,80 EUR
|14.083,20 EUR
|28,81 EUR
|2.420,04 EUR
|28,81 EUR
|720,25 EUR
|28,81 EUR
|144,05 EUR
|28,81 EUR
|28,81 EUR
|28,82 EUR
|4.495,92 EUR
|28,82 EUR
|691,68 EUR
|28,82 EUR
|3.890,70 EUR
|28,82 EUR
|1.008,70 EUR
|28,82 EUR
|2.709,08 EUR
|28,82 EUR
|28,82 EUR
|28,83 EUR
|28,83 EUR
|28,86 EUR
|2.886,00 EUR
|28,84 EUR
|374,92 EUR
|28,84 EUR
|173,04 EUR
|28,85 EUR
|28,85 EUR
|28,85 EUR
|5.077,60 EUR
|28,85 EUR
|6.029,65 EUR
|28,86 EUR
|5.165,94 EUR
|28,86 EUR
|606,06 EUR
|28,86 EUR
|144,30 EUR
|28,81 EUR
|28,81 EUR
|28,78 EUR
|28,78 EUR
|28,78 EUR
|115,12 EUR
|28,79 EUR
|2.331,99 EUR
|28,79 EUR
|115,16 EUR
|28,79 EUR
|28,79 EUR
|28,81 EUR
|489,77 EUR
|28,83 EUR
|4.872,27 EUR
|28,84 EUR
|4.499,04 EUR
|28,82 EUR
|3.775,42 EUR
|28,84 EUR
|4.095,28 EUR
|28,85 EUR
|1.875,25 EUR
|28,85 EUR
|115,40 EUR
|28,85 EUR
|663,55 EUR
|28,86 EUR
|28,86 EUR
|28,86 EUR
|28,86 EUR
|28,86 EUR
|57,72 EUR
|28,86 EUR
|634,92 EUR
|28,86 EUR
|6.839,82 EUR
|28,86 EUR
|7.417,02 EUR
|28,88 EUR
|4.794,08 EUR
|28,88 EUR
|490,96 EUR
|28,88 EUR
|115,52 EUR
|28,88 EUR
|28,88 EUR
|28,88 EUR
|5.458,32 EUR
|28,88 EUR
|490,96 EUR
|28,88 EUR
|231,04 EUR
|28,88 EUR
|28,88 EUR
|28,90 EUR
|12.080,20 EUR
|28,90 EUR
|15.143,60 EUR
|28,98 EUR
|11.881,80 EUR
|28,98 EUR
|9.882,18 EUR
|28,99 EUR
|9.537,71 EUR
|28,97 EUR
|6.489,28 EUR
|28,99 EUR
|3.246,88 EUR
|28,97 EUR
|8.922,76 EUR
|28,98 EUR
|115,92 EUR
|28,97 EUR
|115,88 EUR
|28,97 EUR
|4.837,99 EUR
|28,97 EUR
|1.013,95 EUR
|28,98 EUR
|115,92 EUR
|28,98 EUR
|28,98 EUR
|28,98 EUR
|5.738,04 EUR
|28,87 EUR
|3.724,23 EUR
|28,90 EUR
|1.271,60 EUR
|28,90 EUR
|1.040,40 EUR
|28,90 EUR
|231,20 EUR
|28,90 EUR
|28,90 EUR
|28,90 EUR
|953,70 EUR
|28,90 EUR
|202,30 EUR
|28,95 EUR
|2.808,15 EUR
|28,95 EUR
|86,85 EUR
|28,95 EUR
|5.239,95 EUR
|28,96 EUR
|5.039,04 EUR
|28,96 EUR
|6.979,36 EUR
|28,95 EUR
|5.529,45 EUR
|28,99 EUR
|1.739,40 EUR
|28,99 EUR
|115,96 EUR
|28,99 EUR
|28,99 EUR
|28,99 EUR
|492,83 EUR
|28,99 EUR
|1.449,50 EUR
|28,96 EUR
|492,32 EUR
|28,93 EUR
|115,72 EUR
|28,93 EUR
|28,93 EUR
|28,91 EUR
|115,64 EUR
|28,92 EUR
|115,68 EUR
|28,93 EUR
|28,93 EUR
|28,98 EUR
|115,92 EUR
|29,00 EUR
|145,00 EUR
|29,00 EUR
|145,00 EUR
|29,00 EUR
|145,00 EUR
|29,00 EUR
|116,00 EUR
|29,00 EUR
|20.503,00 EUR
|29,00 EUR
|1.015,00 EUR
|29,00 EUR
|261,00 EUR
|29,00 EUR
|232,00 EUR
|29,00 EUR
|29,00 EUR
|29,00 EUR
|1.044,00 EUR
|29,00 EUR
|232,00 EUR
|29,00 EUR
|261,00 EUR
|29,00 EUR
|58,00 EUR
|29,00 EUR
|493,00 EUR
|29,00 EUR
|116,00 EUR
|29,00 EUR
|174,00 EUR
|29,00 EUR
|116,00 EUR
|29,00 EUR
|551,00 EUR
|29,00 EUR
|348,00 EUR
|29,00 EUR
|29,00 EUR
|29,00 EUR
|493,00 EUR
|29,00 EUR
|116,00 EUR
|29,00 EUR
|14.413,00 EUR
|29,00 EUR
|174,00 EUR
|29,00 EUR
|24.099,00 EUR
|29,00 EUR
|14.210,00 EUR
|29,00 EUR
|2.378,00 EUR
|28,94 EUR
|28,94 EUR
|28,94 EUR
|4.225,24 EUR
|28,96 EUR
|492,32 EUR
|28,96 EUR
|4.488,80 EUR
|28,82 EUR
|2.507,34 EUR
|28,80 EUR
|489,60 EUR
|28,81 EUR
|4.724,84 EUR
|28,87 EUR
|28,87 EUR
|28,87 EUR
|664,01 EUR
|28,86 EUR
|1.269,84 EUR
|28,86 EUR
|1.067,82 EUR
|28,86 EUR
|230,88 EUR
|28,86 EUR
|28,86 EUR
|28,85 EUR
|28,85 EUR
|28,85 EUR
|86,55 EUR
|28,86 EUR
|2.539,68 EUR
|28,87 EUR
|115,48 EUR
|28,87 EUR
|28,87 EUR
|28,86 EUR
|115,44 EUR
|28,86 EUR
|28,86 EUR
|28,82 EUR
|489,94 EUR
|28,82 EUR
|115,28 EUR
|28,82 EUR
|28,82 EUR
|28,82 EUR
|2.276,78 EUR
|28,82 EUR
|86,46 EUR
|28,82 EUR
|230,56 EUR
|28,82 EUR
|28,82 EUR
|28,83 EUR
|5.362,38 EUR
|28,83 EUR
|28,83 EUR
|28,84 EUR
|115,36 EUR
|28,85 EUR
|1.788,70 EUR
|28,85 EUR
|115,40 EUR
|28,86 EUR
|490,62 EUR
|28,86 EUR
|1.760,46 EUR
|28,87 EUR
|1.328,02 EUR
|28,87 EUR
|115,48 EUR
|28,88 EUR
|8.259,68 EUR
|28,87 EUR
|3.089,09 EUR
|28,88 EUR
|115,52 EUR
|28,88 EUR
|4.591,92 EUR
|28,88 EUR
|231,04 EUR
|28,82 EUR
|864,60 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|28,92 EUR
|625.143,77 EUR
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|CBOE EUROPE – DXE PERIODIC (NL)
|MIC:
|BEUP
24.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News