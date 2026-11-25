|
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
25.11.2026 / 11:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
|Name und Rechtsform:
|Aktieselskabet af 1.2.2017
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|
|Vorname:
|Anders Holch
|Nachname(n):
|Povlsen
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000ZAL1111
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|28,73 EUR
|86,19 EUR
|28,74 EUR
|373,62 EUR
|28,75 EUR
|258,75 EUR
|28,78 EUR
|11.655,90 EUR
|28,79 EUR
|57,58 EUR
|28,78 EUR
|25.786,88 EUR
|28,77 EUR
|24.914,82 EUR
|28,79 EUR
|5.873,16 EUR
|28,84 EUR
|259,56 EUR
|28,80 EUR
|1.036,80 EUR
|28,77 EUR
|20.139,00 EUR
|28,69 EUR
|1.520,57 EUR
|28,69 EUR
|1.405,81 EUR
|28,79 EUR
|921,28 EUR
|28,78 EUR
|24.175,20 EUR
|28,80 EUR
|2.275,20 EUR
|28,86 EUR
|2.337,66 EUR
|28,88 EUR
|808,64 EUR
|28,89 EUR
|2.628,99 EUR
|28,91 EUR
|2.370,62 EUR
|28,90 EUR
|1.762,90 EUR
|28,89 EUR
|4.622,40 EUR
|28,92 EUR
|3.875,28 EUR
|28,94 EUR
|1.215,48 EUR
|28,94 EUR
|9.839,60 EUR
|28,96 EUR
|144,80 EUR
|28,94 EUR
|926,08 EUR
|28,95 EUR
|3.792,45 EUR
|28,95 EUR
|289,50 EUR
|28,96 EUR
|5.878,88 EUR
|28,97 EUR
|5.533,27 EUR
|28,97 EUR
|695,28 EUR
|28,97 EUR
|1.361,59 EUR
|28,96 EUR
|1.013,60 EUR
|28,96 EUR
|7.761,28 EUR
|28,94 EUR
|897,14 EUR
|28,94 EUR
|491,98 EUR
|28,93 EUR
|405,02 EUR
|28,94 EUR
|607,74 EUR
|28,93 EUR
|231,44 EUR
|28,92 EUR
|751,92 EUR
|28,93 EUR
|376,09 EUR
|28,94 EUR
|231,52 EUR
|28,94 EUR
|5.759,06 EUR
|28,94 EUR
|5.759,06 EUR
|28,94 EUR
|202,58 EUR
|28,94 EUR
|463,04 EUR
|28,94 EUR
|2.575,66 EUR
|28,93 EUR
|4.744,52 EUR
|28,91 EUR
|137.958,52 EUR
|28,86 EUR
|1.327,56 EUR
|28,86 EUR
|3.520,92 EUR
|28,90 EUR
|2.890,00 EUR
|28,95 EUR
|376,35 EUR
|28,94 EUR
|810,32 EUR
|28,95 EUR
|5.239,95 EUR
|28,95 EUR
|781,65 EUR
|29,00 EUR
|27.376,00 EUR
|28,98 EUR
|2.173,50 EUR
|28,95 EUR
|22.725,75 EUR
|28,97 EUR
|405,58 EUR
|28,99 EUR
|231,92 EUR
|29,00 EUR
|3.016,00 EUR
|28,99 EUR
|2.029,30 EUR
|29,00 EUR
|1.856,00 EUR
|29,00 EUR
|522,00 EUR
|28,98 EUR
|1.362,06 EUR
|29,00 EUR
|1.479,00 EUR
|28,94 EUR
|607,74 EUR
|28,94 EUR
|926,08 EUR
|28,86 EUR
|2.193,36 EUR
|28,89 EUR
|3.986,82 EUR
|28,89 EUR
|5.286,87 EUR
|28,90 EUR
|115,60 EUR
|28,91 EUR
|86,73 EUR
|28,92 EUR
|636,24 EUR
|28,94 EUR
|5.064,50 EUR
|28,97 EUR
|3.041,85 EUR
|28,98 EUR
|4.086,18 EUR
|28,97 EUR
|20.018,27 EUR
|28,97 EUR
|3.418,46 EUR
|29,00 EUR
|9.628,00 EUR
|29,00 EUR
|25.607,00 EUR
|28,98 EUR
|9.679,32 EUR
|28,98 EUR
|6.317,64 EUR
|28,98 EUR
|492,66 EUR
|28,96 EUR
|21.314,56 EUR
|28,99 EUR
|2.174,25 EUR
|28,98 EUR
|18.576,18 EUR
|28,99 EUR
|2.406,17 EUR
|28,99 EUR
|3.913,65 EUR
|28,98 EUR
|2.666,16 EUR
|28,98 EUR
|7.940,52 EUR
|28,95 EUR
|4.458,30 EUR
|28,95 EUR
|21.509,85 EUR
|28,93 EUR
|19.354,17 EUR
|28,91 EUR
|2.746,45 EUR
|28,98 EUR
|22.923,18 EUR
|28,97 EUR
|1.622,32 EUR
|28,97 EUR
|3.708,16 EUR
|28,98 EUR
|3.767,40 EUR
|28,97 EUR
|5.446,36 EUR
|28,96 EUR
|21.922,72 EUR
|28,97 EUR
|2.665,24 EUR
|28,98 EUR
|7.100,10 EUR
|28,97 EUR
|2.346,57 EUR
|28,97 EUR
|21.582,65 EUR
|28,94 EUR
|4.051,60 EUR
|28,95 EUR
|4.458,30 EUR
|28,95 EUR
|5.442,60 EUR
|28,95 EUR
|3.647,70 EUR
|28,96 EUR
|173,76 EUR
|28,92 EUR
|23.945,76 EUR
|28,92 EUR
|10.700,40 EUR
|28,92 EUR
|2.371,44 EUR
|28,92 EUR
|10.845,00 EUR
|28,92 EUR
|4.800,72 EUR
|28,92 EUR
|15.298,68 EUR
|28,91 EUR
|21.335,58 EUR
|28,90 EUR
|19.825,40 EUR
|28,90 EUR
|8.236,50 EUR
|28,90 EUR
|3.150,10 EUR
|28,90 EUR
|8.756,70 EUR
|28,88 EUR
|19.898,32 EUR
|28,80 EUR
|19.756,80 EUR
|28,82 EUR
|2.766,72 EUR
|28,88 EUR
|4.274,24 EUR
|28,90 EUR
|5.664,40 EUR
|28,91 EUR
|4.799,06 EUR
|28,90 EUR
|2.601,00 EUR
|28,92 EUR
|2.805,24 EUR
|28,89 EUR
|11.527,11 EUR
|28,89 EUR
|10.198,17 EUR
|28,90 EUR
|5.288,70 EUR
|28,77 EUR
|4.948,44 EUR
|28,77 EUR
|17.607,24 EUR
|28,73 EUR
|2.355,86 EUR
|28,74 EUR
|3.736,20 EUR
|28,74 EUR
|3.736,20 EUR
|28,83 EUR
|25.283,91 EUR
|28,82 EUR
|25.188,68 EUR
|28,79 EUR
|25.968,58 EUR
|28,79 EUR
|25.939,79 EUR
|28,82 EUR
|230,56 EUR
|28,85 EUR
|26.772,80 EUR
|28,85 EUR
|7.645,25 EUR
|28,87 EUR
|1.847,68 EUR
|28,90 EUR
|2.774,40 EUR
|28,90 EUR
|433,50 EUR
|28,91 EUR
|260,19 EUR
|28,92 EUR
|23.078,16 EUR
|28,89 EUR
|25.625,43 EUR
|28,85 EUR
|21.002,80 EUR
|28,86 EUR
|1.847,04 EUR
|28,91 EUR
|3.353,56 EUR
|28,88 EUR
|490,96 EUR
|28,86 EUR
|38.961,00 EUR
|28,88 EUR
|2.916,88 EUR
|28,88 EUR
|462,08 EUR
|28,88 EUR
|21.833,28 EUR
|28,86 EUR
|22.539,66 EUR
|28,88 EUR
|2.194,88 EUR
|28,88 EUR
|23.450,56 EUR
|28,88 EUR
|2.772,48 EUR
|28,92 EUR
|462,72 EUR
|28,94 EUR
|144,70 EUR
|28,98 EUR
|1.941,66 EUR
|29,00 EUR
|3.596,00 EUR
|28,98 EUR
|26.053,02 EUR
|28,94 EUR
|25.496,14 EUR
|28,94 EUR
|491,98 EUR
|28,93 EUR
|896,83 EUR
|28,93 EUR
|2.864,07 EUR
|28,97 EUR
|25.088,02 EUR
|28,96 EUR
|18.360,64 EUR
|28,96 EUR
|7.848,16 EUR
|28,97 EUR
|7.532,20 EUR
|28,97 EUR
|1.187,77 EUR
|28,97 EUR
|3.708,16 EUR
|28,99 EUR
|1.188,59 EUR
|28,98 EUR
|23.821,56 EUR
|28,97 EUR
|24.218,92 EUR
|28,97 EUR
|21.437,80 EUR
|29,00 EUR
|11.426,00 EUR
|28,97 EUR
|26.073,00 EUR
|28,96 EUR
|9.151,36 EUR
|28,98 EUR
|1.159,20 EUR
|28,98 EUR
|7.216,02 EUR
|28,98 EUR
|20.720,70 EUR
|28,99 EUR
|14.176,11 EUR
|29,00 EUR
|5.191,00 EUR
|29,00 EUR
|7.279,00 EUR
|29,00 EUR
|4.727,00 EUR
|29,00 EUR
|32.480,00 EUR
|29,00 EUR
|12.934,00 EUR
|29,00 EUR
|9.773,00 EUR
|29,00 EUR
|21.779,00 EUR
|29,00 EUR
|35.090,00 EUR
|29,00 EUR
|3.712,00 EUR
|28,98 EUR
|42.194,88 EUR
|28,99 EUR
|1.014,65 EUR
|28,96 EUR
|19.432,16 EUR
|28,97 EUR
|1.506,44 EUR
|28,96 EUR
|3.446,24 EUR
|28,96 EUR
|13.727,04 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|28,92 EUR
|1.820.941,84 EUR
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA - REGULIERTER MARKT
|MIC:
|XETA
25.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News