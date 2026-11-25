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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
25.11.2026 / 11:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
|Name und Rechtsform:
|Aktieselskabet af 1.2.2017
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
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|Vorname:
|Anders Holch
|Nachname(n):
|Povlsen
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000ZAL1111
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|28,69 EUR
|6.168,35 EUR
|28,68 EUR
|6.166,20 EUR
|28,68 EUR
|1.405,32 EUR
|28,70 EUR
|18.540,20 EUR
|28,70 EUR
|6.830,60 EUR
|28,70 EUR
|17.277,40 EUR
|28,74 EUR
|1.379,52 EUR
|28,78 EUR
|748,28 EUR
|28,76 EUR
|5.004,24 EUR
|28,76 EUR
|13.229,60 EUR
|28,79 EUR
|22.916,84 EUR
|28,86 EUR
|10.735,92 EUR
|28,92 EUR
|13.014,00 EUR
|28,93 EUR
|896,83 EUR
|28,93 EUR
|1.099,34 EUR
|28,93 EUR
|462,88 EUR
|28,96 EUR
|260,64 EUR
|28,96 EUR
|28,96 EUR
|28,96 EUR
|289,60 EUR
|28,96 EUR
|28,96 EUR
|28,96 EUR
|57,92 EUR
|28,96 EUR
|3.504,16 EUR
|28,93 EUR
|5.959,58 EUR
|28,93 EUR
|18.688,78 EUR
|28,96 EUR
|6.197,44 EUR
|28,94 EUR
|897,14 EUR
|28,92 EUR
|3.499,32 EUR
|28,92 EUR
|9.138,72 EUR
|28,92 EUR
|231,36 EUR
|28,94 EUR
|45.348,98 EUR
|28,96 EUR
|3.735,84 EUR
|29,00 EUR
|12.354,00 EUR
|28,98 EUR
|5.419,26 EUR
|28,98 EUR
|3.332,70 EUR
|28,98 EUR
|1.333,08 EUR
|28,98 EUR
|115,92 EUR
|28,98 EUR
|13.417,74 EUR
|28,96 EUR
|1.100,48 EUR
|28,96 EUR
|15.464,64 EUR
|28,88 EUR
|3.956,56 EUR
|28,88 EUR
|2.656,96 EUR
|28,89 EUR
|8.869,23 EUR
|28,89 EUR
|6.731,37 EUR
|28,89 EUR
|5.778,00 EUR
|28,89 EUR
|4.420,17 EUR
|28,89 EUR
|8.089,20 EUR
|28,92 EUR
|12.551,28 EUR
|28,97 EUR
|3.505,37 EUR
|28,98 EUR
|16.315,74 EUR
|28,99 EUR
|492,83 EUR
|28,98 EUR
|1.101,24 EUR
|28,97 EUR
|31.258,63 EUR
|28,97 EUR
|14.311,18 EUR
|28,97 EUR
|21.524,71 EUR
|28,98 EUR
|11.360,16 EUR
|28,98 EUR
|26.690,58 EUR
|28,97 EUR
|11.124,48 EUR
|28,97 EUR
|14.398,09 EUR
|28,97 EUR
|22.364,84 EUR
|28,97 EUR
|9.704,95 EUR
|28,97 EUR
|2.520,39 EUR
|28,98 EUR
|5.129,46 EUR
|28,97 EUR
|12.486,07 EUR
|28,98 EUR
|12.026,70 EUR
|28,95 EUR
|13.606,50 EUR
|28,94 EUR
|1.881,10 EUR
|28,95 EUR
|11.290,50 EUR
|28,94 EUR
|10.910,38 EUR
|28,94 EUR
|318,34 EUR
|28,94 EUR
|13.659,68 EUR
|28,94 EUR
|10.649,92 EUR
|28,94 EUR
|3.241,28 EUR
|28,94 EUR
|11.604,94 EUR
|28,96 EUR
|8.137,76 EUR
|28,95 EUR
|3.184,50 EUR
|28,93 EUR
|41.572,41 EUR
|28,93 EUR
|260,37 EUR
|28,94 EUR
|29.200,46 EUR
|28,86 EUR
|57,72 EUR
|28,83 EUR
|12.598,71 EUR
|28,82 EUR
|16.629,14 EUR
|28,92 EUR
|1.098,96 EUR
|28,91 EUR
|24.746,96 EUR
|28,80 EUR
|1.872,00 EUR
|28,77 EUR
|10.328,43 EUR
|28,76 EUR
|5.636,96 EUR
|28,76 EUR
|6.125,88 EUR
|28,75 EUR
|1.150,00 EUR
|28,82 EUR
|4.265,36 EUR
|28,82 EUR
|4.265,36 EUR
|28,82 EUR
|1.008,70 EUR
|28,86 EUR
|836,94 EUR
|28,90 EUR
|1.705,10 EUR
|28,91 EUR
|346,92 EUR
|28,88 EUR
|202,16 EUR
|28,87 EUR
|3.637,62 EUR
|28,87 EUR
|1.125,93 EUR
|28,88 EUR
|7.826,48 EUR
|28,85 EUR
|4.529,45 EUR
|28,91 EUR
|15.409,03 EUR
|28,91 EUR
|15.409,03 EUR
|28,94 EUR
|8.421,54 EUR
|28,92 EUR
|13.274,28 EUR
|28,98 EUR
|7.563,78 EUR
|28,96 EUR
|17.578,72 EUR
|28,96 EUR
|1.187,36 EUR
|28,99 EUR
|11.248,12 EUR
|29,00 EUR
|1.363,00 EUR
|29,00 EUR
|609,00 EUR
|28,99 EUR
|9.914,58 EUR
|28,99 EUR
|8.841,95 EUR
|28,99 EUR
|1.449,50 EUR
|29,00 EUR
|20.387,00 EUR
|28,99 EUR
|2.290,21 EUR
|29,00 EUR
|2.639,00 EUR
|28,99 EUR
|23.771,80 EUR
|28,94 EUR
|13.775,44 EUR
|28,98 EUR
|7.940,52 EUR
|28,97 EUR
|11.269,33 EUR
|28,96 EUR
|1.476,96 EUR
|28,96 EUR
|260,64 EUR
|28,96 EUR
|13.958,72 EUR
|28,98 EUR
|27.502,02 EUR
|28,98 EUR
|27.067,32 EUR
|28,99 EUR
|13.567,32 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|28,92 EUR
|1.093.338,02 EUR
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|CBOE EUROPE – DXE PERIODIC (NL)
|MIC:
|BEUP
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