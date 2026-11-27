|
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
27.11.2026 / 11:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
|Name und Rechtsform:
|Aktieselskabet af 1.2.2017
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|
|Vorname:
|Anders Holch
|Nachname(n):
|Povlsen
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000ZAL1111
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|29,13 EUR
|7.515,54 EUR
|29,13 EUR
|27.149,16 EUR
|29,14 EUR
|4.079,60 EUR
|29,14 EUR
|1.223,88 EUR
|29,14 EUR
|349,68 EUR
|29,14 EUR
|116,56 EUR
|29,15 EUR
|17.227,65 EUR
|29,15 EUR
|12.680,25 EUR
|29,15 EUR
|5.188,70 EUR
|29,27 EUR
|2.722,11 EUR
|29,29 EUR
|2.723,97 EUR
|29,29 EUR
|2.987,58 EUR
|29,27 EUR
|3.834,37 EUR
|29,27 EUR
|4.127,07 EUR
|29,26 EUR
|11.499,18 EUR
|29,27 EUR
|3.278,24 EUR
|29,30 EUR
|1.172,00 EUR
|29,30 EUR
|1.406,40 EUR
|29,30 EUR
|615,30 EUR
|29,28 EUR
|146,40 EUR
|29,28 EUR
|380,64 EUR
|29,29 EUR
|2.870,42 EUR
|29,29 EUR
|234,32 EUR
|29,29 EUR
|175,74 EUR
|29,30 EUR
|1.318,50 EUR
|29,25 EUR
|292,50 EUR
|29,26 EUR
|2.896,74 EUR
|29,28 EUR
|497,76 EUR
|29,28 EUR
|3.425,76 EUR
|29,20 EUR
|5.577,20 EUR
|29,20 EUR
|1.664,40 EUR
|29,20 EUR
|262,80 EUR
|29,20 EUR
|4.146,40 EUR
|29,20 EUR
|671,60 EUR
|29,20 EUR
|671,60 EUR
|29,20 EUR
|13.490,40 EUR
|29,20 EUR
|3.299,60 EUR
|29,20 EUR
|700,80 EUR
|29,20 EUR
|1.284,80 EUR
|29,20 EUR
|525,60 EUR
|29,19 EUR
|1.926,54 EUR
|29,20 EUR
|2.365,20 EUR
|29,20 EUR
|6.570,00 EUR
|29,20 EUR
|9.723,60 EUR
|29,20 EUR
|8.000,80 EUR
|29,20 EUR
|1.606,00 EUR
|29,20 EUR
|3.737,60 EUR
|29,20 EUR
|1.109,60 EUR
|29,20 EUR
|2.452,80 EUR
|29,20 EUR
|2.452,80 EUR
|29,20 EUR
|350,40 EUR
|29,20 EUR
|2.014,80 EUR
|29,20 EUR
|5.168,40 EUR
|29,19 EUR
|10.917,06 EUR
|29,19 EUR
|5.692,05 EUR
|29,20 EUR
|48.034,00 EUR
|29,20 EUR
|10.628,80 EUR
|29,20 EUR
|26.659,60 EUR
|29,20 EUR
|4.555,20 EUR
|29,20 EUR
|10.745,60 EUR
|29,20 EUR
|11.855,20 EUR
|29,20 EUR
|5.606,40 EUR
|29,20 EUR
|525,60 EUR
|29,21 EUR
|9.259,57 EUR
|29,20 EUR
|175,20 EUR
|29,20 EUR
|408,80 EUR
|29,19 EUR
|817,32 EUR
|29,19 EUR
|58,38 EUR
|29,19 EUR
|29,19 EUR
|29,19 EUR
|934,08 EUR
|29,19 EUR
|116,76 EUR
|29,19 EUR
|58,38 EUR
|29,19 EUR
|29,19 EUR
|29,19 EUR
|116,76 EUR
|29,19 EUR
|1.284,36 EUR
|29,19 EUR
|145,95 EUR
|29,19 EUR
|58,38 EUR
|29,19 EUR
|29,19 EUR
|29,22 EUR
|5.522,58 EUR
|29,21 EUR
|11.596,37 EUR
|29,22 EUR
|6.486,84 EUR
|29,19 EUR
|7.647,78 EUR
|29,20 EUR
|12.789,60 EUR
|29,20 EUR
|8.584,80 EUR
|29,27 EUR
|2.253,79 EUR
|29,20 EUR
|5.256,00 EUR
|29,20 EUR
|2.890,80 EUR
|29,20 EUR
|2.598,80 EUR
|29,20 EUR
|292,00 EUR
|29,20 EUR
|10.541,20 EUR
|29,20 EUR
|26.367,60 EUR
|29,20 EUR
|7.066,40 EUR
|29,20 EUR
|4.788,80 EUR
|29,07 EUR
|4.331,43 EUR
|28,94 EUR
|1.910,04 EUR
|28,88 EUR
|1.848,32 EUR
|28,88 EUR
|6.180,32 EUR
|28,88 EUR
|433,20 EUR
|28,90 EUR
|9.537,00 EUR
|28,90 EUR
|6.126,80 EUR
|28,90 EUR
|6.126,80 EUR
|28,90 EUR
|4.566,20 EUR
|28,91 EUR
|35.096,74 EUR
|28,91 EUR
|3.960,67 EUR
|28,91 EUR
|11.621,82 EUR
|28,91 EUR
|5.753,09 EUR
|28,91 EUR
|28,91 EUR
|28,92 EUR
|12.435,60 EUR
|28,92 EUR
|6.854,04 EUR
|28,93 EUR
|7.290,36 EUR
|28,93 EUR
|5.786,00 EUR
|28,94 EUR
|4.832,98 EUR
|28,94 EUR
|12.965,12 EUR
|28,94 EUR
|10.563,10 EUR
|28,93 EUR
|12.960,64 EUR
|28,94 EUR
|21.444,54 EUR
|28,94 EUR
|10.447,34 EUR
|28,94 EUR
|3.791,14 EUR
|28,94 EUR
|9.723,84 EUR
|28,94 EUR
|1.910,04 EUR
|28,95 EUR
|22.262,55 EUR
|28,95 EUR
|13.693,35 EUR
|28,94 EUR
|8.884,58 EUR
|28,95 EUR
|7.845,45 EUR
|28,95 EUR
|2.779,20 EUR
|28,95 EUR
|22.783,65 EUR
|28,95 EUR
|2.779,20 EUR
|28,95 EUR
|1.042,20 EUR
|28,95 EUR
|2.981,85 EUR
|28,95 EUR
|2.026,50 EUR
|28,95 EUR
|6.687,45 EUR
|28,95 EUR
|5.355,75 EUR
|28,95 EUR
|14.967,15 EUR
|28,95 EUR
|9.177,15 EUR
|28,95 EUR
|24.289,05 EUR
|28,95 EUR
|2.692,35 EUR
|28,94 EUR
|1.910,04 EUR
|28,94 EUR
|4.688,28 EUR
|28,94 EUR
|6.251,04 EUR
|28,95 EUR
|1.013,25 EUR
|28,95 EUR
|4.458,30 EUR
|28,94 EUR
|434,10 EUR
|28,95 EUR
|11.608,95 EUR
|28,94 EUR
|1.910,04 EUR
|28,95 EUR
|9.698,25 EUR
|28,94 EUR
|5.788,00 EUR
|28,95 EUR
|984,30 EUR
|28,95 EUR
|11.608,95 EUR
|28,94 EUR
|1.910,04 EUR
|28,95 EUR
|8.366,55 EUR
|28,95 EUR
|28,95 EUR
|28,95 EUR
|9.843,00 EUR
|28,95 EUR
|3.097,65 EUR
|28,95 EUR
|6.774,30 EUR
|28,94 EUR
|3.501,74 EUR
|28,95 EUR
|1.881,75 EUR
|28,94 EUR
|5.788,00 EUR
|28,95 EUR
|3.908,25 EUR
|28,95 EUR
|2.344,95 EUR
|28,95 EUR
|10.624,65 EUR
|28,95 EUR
|14.446,05 EUR
|28,95 EUR
|14.446,05 EUR
|28,94 EUR
|1.910,04 EUR
|28,95 EUR
|8.685,00 EUR
|28,95 EUR
|10.595,70 EUR
|28,95 EUR
|5.761,05 EUR
|28,95 EUR
|3.502,95 EUR
|28,95 EUR
|12.390,60 EUR
|28,95 EUR
|12.101,10 EUR
|28,95 EUR
|1.910,70 EUR
|28,95 EUR
|8.771,85 EUR
|28,95 EUR
|10.045,65 EUR
|28,95 EUR
|1.910,70 EUR
|28,95 EUR
|1.331,70 EUR
|28,95 EUR
|1.215,90 EUR
|28,94 EUR
|11.749,64 EUR
|28,94 EUR
|144,70 EUR
|28,94 EUR
|2.517,78 EUR
|28,95 EUR
|839,55 EUR
|29,21 EUR
|2.073,91 EUR
|29,20 EUR
|7.884,00 EUR
|29,25 EUR
|13.425,75 EUR
|29,29 EUR
|21.118,09 EUR
|29,22 EUR
|409,08 EUR
|29,18 EUR
|4.493,72 EUR
|29,19 EUR
|12.376,56 EUR
|29,17 EUR
|2.917,00 EUR
|29,17 EUR
|30.832,69 EUR
|29,17 EUR
|11.405,47 EUR
|29,19 EUR
|31.583,58 EUR
|29,19 EUR
|10.917,06 EUR
|29,20 EUR
|16.089,20 EUR
|29,20 EUR
|4.818,00 EUR
|29,20 EUR
|2.102,40 EUR
|29,19 EUR
|3.531,99 EUR
|29,19 EUR
|9.807,84 EUR
|29,19 EUR
|7.735,35 EUR
|29,20 EUR
|25.112,00 EUR
|29,20 EUR
|7.533,60 EUR
|29,20 EUR
|6.978,80 EUR
|29,20 EUR
|2.423,60 EUR
|29,20 EUR
|3.737,60 EUR
|29,20 EUR
|6.102,80 EUR
|29,20 EUR
|5.986,00 EUR
|29,20 EUR
|3.241,20 EUR
|29,20 EUR
|963,60 EUR
|29,20 EUR
|5.927,60 EUR
|29,24 EUR
|9.093,64 EUR
|29,25 EUR
|5.850,00 EUR
|29,26 EUR
|28.908,88 EUR
|29,26 EUR
|8.660,96 EUR
|29,26 EUR
|2.604,14 EUR
|29,26 EUR
|2.808,96 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|29,09 EUR
|1.396.262,76 EUR
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA - REGULIERTER MARKT
|MIC:
|XETA
27.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News