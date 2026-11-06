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EQS-DD: ZEAL Network SE: Othello Vier Beteiligungs GmbH & Co. KG, Verpfändung von 2.000.000 Stückaktien der ZEAL Network SE im Rahmen eines Kreditgeschäfts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ZEAL Network SE
38.50 EUR -1.40 EUR -3.51 %
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

06.11.2026 / 10:11 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Othello Vier Beteiligungs GmbH & Co. KG

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Oliver
Nachname(n): Jaster
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
ZEAL Network SE

b) LEI
391200EIRBXU4TUMMQ46 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000ZEAL241

b) Art des Geschäfts
Verpfändung von 2.000.000 Stückaktien der ZEAL Network SE im Rahmen eines Kreditgeschäfts.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts
04.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


06.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: ZEAL Network SE
Straßenbahnring 11
20251 Hamburg
Deutschland
Internet: www.zealnetwork.de
LEI Code: 391200EIRBXU4TUMMQ46



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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107850  06.11.2026 CET/CEST





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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
22.03.24 ZEAL Network SE Buy Warburg Research
20.03.24 ZEAL Network SE Buy Jefferies & Company Inc.
13.11.23 ZEAL Network SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.11.23 ZEAL Network SE Buy Jefferies & Company Inc.
16.08.23 ZEAL Network SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.