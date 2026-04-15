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EQS-HV: Bajaj Mobility AG: Abstimmungsergebnisse zur 29. ordentlichen Hauptversammlung am 24.04.2026

24.04.26 16:26 Uhr
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EQS-News: Bajaj Mobility AG / Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung
Bajaj Mobility AG: Abstimmungsergebnisse zur 29. ordentlichen Hauptversammlung am 24.04.2026

24.04.2026 / 16:26 CET/CEST
Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung, übermittelt durch EQS News
- ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

Abstimmungsergebnisse zur 29. ordentlichen Hauptversammlung der Bajaj Mobility AG am 24. April 2026

 

Tagesordnungspunkt 3a:

Beschlussfassung über die Entlastung von Dipl.-Ing. Stefan Pierer als Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 806.573 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 2,39 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 806.573

 

JA

NEIN ENTHALTUNG


723.402 Stimmen.

83.171 Stimmen.

947.149 Stimmen.

 

Tagesordnungspunkt 3b:

Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Gottfried Neumeister als Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.753.345 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 5,19 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.753.345

 

JA NEIN

ENTHALTUNG


1.670.859 Stimmen.

82.486 Stimmen.

377 Stimmen.

 

Tagesordnungspunkt 3c:

Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Petra Preining als Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.753.345 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 5,19 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.753.345

 

JA NEIN

ENTHALTUNG


1.670.859 Stimmen.

82.486 Stimmen.

377 Stimmen.

 

Tagesordnungspunkt 3d:

Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Verena Schneglberger-Grossmann als Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.753.345 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 5,19 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.753.345

 

NEIN ENTHALTUNG


82.486 Stimmen.

377 Stimmen.

 

Tagesordnungspunkt 4a:

Beschlussfassung über die Entlastung von Josef Blazicek als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.134.552 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 77,33 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.134.552

 

JA NEIN

ENTHALTUNG


26.052.051 Stimmen.

82.501 Stimmen.

945.399 Stimmen.

 

Tagesordnungspunkt 4b:

Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Friedrich Roithner als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.061.552 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 77,11 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.061.552

 

JA NEIN

ENTHALTUNG


25.979.051 Stimmen.

82.501 Stimmen.

945.399 Stimmen.

 

Tagesordnungspunkt 4c:

Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Michaela Friepeß als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.134.552 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 77,33 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.134.552

 

JA NEIN

ENTHALTUNG


26.050.597 Stimmen.

83.955 Stimmen.

945.399 Stimmen.

 

Tagesordnungspunkt 4d:

Beschlussfassung über die Entlastung von Dr. Ernst Chalupsky als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.124.321 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 77,30 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.124.321

 

JA NEIN

ENTHALTUNG


26.041.825 Stimmen.

82.496 Stimmen.

945.399 Stimmen.

 

Tagesordnungspunkt 4e:

Beschlussfassung über die Entlastung von Rajiv Bajaj als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.134.552 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 77,33 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.134.552

JA 26.052.066 Stimmen.

 

NEIN ENTHALTUNG

Tagesordnungspunkt 4f:


82.486 Stimmen.

945.399 Stimmen.

 

Beschlussfassung über die Entlastung von Dr. Iris Filzwieser als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.134.552 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 77,33 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.134.552

 

JA NEIN

ENTHALTUNG


26.052.066 Stimmen.

82.486 Stimmen.

945.399 Stimmen.

 

Tagesordnungspunkt 4g:

Beschlussfassung über die Entlastung von Srinivasan Ravikumar als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.133.907 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 77,33 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.133.907

 

JA NEIN

ENTHALTUNG


26.051.421 Stimmen.

82.486 Stimmen.

945.399 Stimmen.

 

Tagesordnungspunkt 4h:

Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Stephan Zöchling als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.078.529 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,12 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.078.529

 

JA NEIN

ENTHALTUNG

Tagesordnungspunkt 4i:


26.996.033 Stimmen.

82.496 Stimmen.

777 Stimmen.

 

Beschlussfassung über die Entlastung von Dinesh Thapar als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.078.897 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,12 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.078.897

 

JA NEIN

ENTHALTUNG

Tagesordnungspunkt 4j:


26.940.532 Stimmen.

138.365 Stimmen.

377 Stimmen.

 

Beschlussfassung über die Entlastung von Pradeep Shrivastava als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.078.897 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,12 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.078.897

JA 26.940.532 Stimmen.

 

NEIN ENTHALTUNG


138.365 Stimmen.

377 Stimmen.

 

Tagesordnungspunkt 4k:

Beschlussfassung über die Entlastung von Dr. Wulf Gordian Hauser als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.078.897 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,12 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.078.897

 

JA NEIN

ENTHALTUNG

Tagesordnungspunkt 4l:


26.996.411 Stimmen.

82.486 Stimmen.

377 Stimmen.

 

Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Ewald Oberhammer als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.068.097 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,09 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.068.097

 

JA NEIN

ENTHALTUNG

Tagesordnungspunkt 5:


26.929.732 Stimmen.

138.365 Stimmen.

377 Stimmen.

 

Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.079.274 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,12 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.079.274

 

JA

NEIN ENTHALTUNG

Tagesordnungspunkt 6:


27.079.274 Stimmen.

0 Stimmen.

0 Stimmen.

 

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.078.697 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,12 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.078.697

 

JA

NEIN ENTHALTUNG

Tagesordnungspunkt 7:


26.698.658 Stimmen.

380.039 Stimmen.

577 Stimmen.

 

Beschlussfassung über die Vergütungspolitik.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.078.797 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,12 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.078.797

 

JA NEIN

ENTHALTUNG


26.695.499 Stimmen.

383.298 Stimmen.

477 Stimmen.

 

 

 

Tagesordnungspunkt 8a:

Beschlussfassung über die Erhöhung der Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf fünf. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.078.897 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,12 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.078.897

 

JA

NEIN ENTHALTUNG


26.878.251 Stimmen.

200.646 Stimmen.

377 Stimmen.

 

Tagesordnungspunkt 8b:

Wahl von Srinivasan Ravikumar in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.078.897 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,12 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.078.897

 

JA NEIN

ENTHALTUNG


26.694.499 Stimmen.

384.398 Stimmen.

377 Stimmen.

 

Tagesordnungspunkt 8c:

Wahl von Mag. Ewald Oberhammer in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.068.097 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,09 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.068.097

 

JA NEIN

ENTHALTUNG


26.783.506 Stimmen.

284.591 Stimmen.

11.177 Stimmen.

 

Tagesordnungspunkt 9a:

Wahl der MOORE CENTURION Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs GmbH zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.079.274 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,12 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.079.274

 

JA NEIN

ENTHALTUNG


27.079.274 Stimmen.

0 Stimmen.

0 Stimmen.

 

Tagesordnungspunkt 9b:

Wahl der KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft zum zum Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2026.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.079.274 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,12 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.079.274

 

JA NEIN

ENTHALTUNG


27.079.274 Stimmen.

0 Stimmen.

0 Stimmen.

 

 


24.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bajaj Mobility AG
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen
Österreich
Telefon: +43 (0) 7742-6000
Fax: +43 (0)7742-6000300
E-Mail: ir@bajajmobility.com
Internet: www.bajajmobility.com
ISIN: AT0000KTMI02
WKN: A2JKHY
Börsen: SIX, Wiener Börse

Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: BMAG Bloomberg: PKTM SW; PKTM AV Reuters: PKTM.S; PKTM.VI
 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2314862  24.04.2026 CET/CEST

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