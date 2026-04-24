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EQS-HV: FORIS AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 11.06.2026 in Bonn mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

15.05.26 15:05 Uhr
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EQS-News: FORIS AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
FORIS AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 11.06.2026 in Bonn mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

15.05.2026 / 15:05 CET/CEST
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch EQS News
- ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

FORIS AG Bonn - WKN: 577 580 -

- ISIN: DE0005775803 - Absage der ordentlichen Hauptversammlung der FORIS AG am 11. Juni 2026


Die FORIS AG sagt hiermit ihre für den 11. Juni 2026 um 12:00 Uhr (MESZ) in den Räumlichkeiten der FORIS AG, Kurt-Schumacher-Str. 18-20, 53113 Bonn, einberufene Hauptversammlung aus organisatorischen Gründen ab. Die im Bundesanzeiger am 24. April 2026 bekanntgemachte Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 11. Juni 2026 ist damit gegenstandlos.

Mit gesonderter Bekanntmachung wird die Gesellschaft heute im Bundesanzeiger und auf der Internetseite der Gesellschaft die Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung zu einem neuen Termin veröffentlichen. Diese neu einberufene ordentliche Hauptversammlung findet am 29. Juni 2026 um 12:00 Uhr (MESZ) in den Räumlichkeiten der FORIS AG, Kurt-Schumacher-Str. 18-20, 53113 Bonn, statt. Weitere Informationen zu dieser ordentlichen Hauptversammlung sind der neuen Bekanntmachung im Bundesanzeiger sowie der Einberufungsunterlage und den weiteren Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft zu entnehmen.

 

Bonn, im Mai 2026

FORIS AG

Der Vorstand


15.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: FORIS AG
Kurt-Schumacher-Str. 18 - 20
53113 Bonn
Deutschland
E-Mail: info@foris.com
Internet: https://www.foris.com/
ISIN: DE0005775803

 
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2328438  15.05.2026 CET/CEST

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