EQS-HV: Frauenthal Holding AG: Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung
18.06.26 20:23 Uhr
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EQS-News: Frauenthal Holding AG
/ Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung
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Abstimmungsergebnisse zur 37. ordentlichen Hauptversammlung der Frauenthal Holding AG am 18. Juni 2026
Tagesordnungspunkt 3:
Beschlussfassung über die Entlastung von Dr. Hannes Winkler als Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 800.078
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 9,25 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 800.078
JA 114.052 Stimmen.
NEIN 686.026 Stimmen.
ENTHALTUNG 0 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 3:
Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Erika Hochrieser als Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.141.180
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,54 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.141.180
JA 7.141.180 Stimmen.
NEIN 0 Stimmen.
ENTHALTUNG 0 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 4:
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 6.429.669
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,32 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 6.429.669
JA 6.429.379 Stimmen.
NEIN 290 Stimmen.
ENTHALTUNG 678.296 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 5i:
Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.141.180
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,54 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.141.180
JA 7.141.030 Stimmen.
NEIN 150 Stimmen.
ENTHALTUNG 0 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 5ii:
Wahl des Prüfers für die konsolidierte Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.141.180
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,54 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.141.180
JA 7.141.180 Stimmen.
NEIN 0 Stimmen.
ENTHALTUNG 0 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 6:
Wahl einer Person in den Aufsichtsrat
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.141.179
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,54 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.141.179
JA 7.141.029 Stimmen.
NEIN 150 Stimmen.
ENTHALTUNG 0 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 7:
Beschlussfassung über den Vergütungsbericht
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.141.179
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,54 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.141.179
JA 7.140.889 Stimmen.
NEIN 290 Stimmen.
ENTHALTUNG 0 Stimmen.
18.06.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Frauenthal Holding AG
|Rooseveltplatz 10
|1090 Wien
|Österreich
|Telefon:
|+43 1 505 42 06
|Internet:
|frauenthal.at
|ISIN:
|AT0000762406
|WKN:
|882002
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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