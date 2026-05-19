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EQS-HV: Frauenthal Holding AG: Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung

18.06.26 20:23 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Frauenthal Holding AG
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Charts|News|Analysen

EQS-News: Frauenthal Holding AG / Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung
Frauenthal Holding AG: Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung

18.06.2026 / 20:23 CET/CEST
Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung, übermittelt durch EQS News
- ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Abstimmungsergebnisse zur 37. ordentlichen Hauptversammlung der Frauenthal Holding AG am 18. Juni 2026

Tagesordnungspunkt 3:
Beschlussfassung über die Entlastung von Dr. Hannes Winkler als Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 800.078
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 9,25 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 800.078
JA 114.052 Stimmen.
NEIN 686.026 Stimmen.
ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3:
Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Erika Hochrieser als Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.141.180
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,54 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.141.180
JA 7.141.180 Stimmen.
NEIN 0 Stimmen.
ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 6.429.669
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,32 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 6.429.669
JA 6.429.379 Stimmen.
NEIN 290 Stimmen.
ENTHALTUNG 678.296 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5i:
Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.141.180
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,54 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.141.180
JA 7.141.030 Stimmen.
NEIN 150 Stimmen.
ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5ii:
Wahl des Prüfers für die konsolidierte Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.141.180
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,54 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.141.180
JA 7.141.180 Stimmen.
NEIN 0 Stimmen.
ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6:
Wahl einer Person in den Aufsichtsrat
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.141.179
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,54 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.141.179
JA 7.141.029 Stimmen.
NEIN 150 Stimmen.
ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:
Beschlussfassung über den Vergütungsbericht
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.141.179
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,54 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.141.179
JA 7.140.889 Stimmen.
NEIN 290 Stimmen.
ENTHALTUNG 0 Stimmen.
 

18.06.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Frauenthal Holding AG
Rooseveltplatz 10
1090 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 505 42 06
Internet: frauenthal.at
ISIN: AT0000762406
WKN: 882002
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2349390  18.06.2026 CET/CEST

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