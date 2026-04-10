EQS-HV: VERBUND AG: Abstimmungsergebnisse zur 79. ordentlichen Hauptversammlung der Verbund AG am 21. April 2026
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EQS-News: Verbund AG
/ Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung
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Verbund AG, Wien
Abstimmungsergebnisse zur 79. ordentlichen Hauptversammlung der Verbund AG am 21. April 2026
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2025 ausgewiesenen Bilanzgewinnes
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
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TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers, Konzernabschlussprüfers und Prüfers der konsolidierten Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026.
TOP 6 Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für die Bezüge der Vorstands- und der Aufsichtsratsmitglieder der VERBUND AG für das Geschäftsjahr 2025
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TOP 7.1 Wahlen in den Aufsichtsrat - Dr. Edith Hlawati
TOP 7.2 Wahlen in den Aufsichtsrat - Mag. Jürgen Roth
TOP 7.3 Wahlen in den Aufsichtsrat - Mag. Christa Schlager
TOP 7.4 Wahlen in den Aufsichtsrat - Dr. Sabine Stock
TOP 7.5 Wahlen in den Aufsichtsrat - Mag. Stefan Szyszkowitz
TOP 7.6 Wahlen in den Aufsichtsrat - Dipl. Ing. Peter Weinelt
21.04.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|VERBUND AG
|Am Hof 6A
|1010 Wien
|Österreich
|Telefon:
|0043-1-53113-52604
|Fax:
|0043-1-53113-52694
|E-Mail:
|investor-relations@verbund.com
|Internet:
|www.verbund.com
|ISIN:
|AT0000746409
|WKN:
|877738
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2312450 21.04.2026 CET/CEST
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|Emittent
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