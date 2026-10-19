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EQS-NAV: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2026

Werte in diesem Artikel
Aktien
Effecten-Spiegel AG St.
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Charts | News | Analysen

EQS-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2026

19.10.2026 / 17:00 CET/CEST
Net Asset Value, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2026

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl. stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum 30. September 2026 und damit nach Ausschüttung der von der ordentlichen Hauptversammlung am 22. Mai 2026 beschlossenen Dividende in Höhe von 0,65 € je Stamm- und Vorzugsaktie bei 18,51 € je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie.

Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 10,60 Euro, die ES-Stammaktie bei 11,90 Euro.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum 30. September 2026:

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Sartorius AG (Vorzüge)
SAP SE
Sixt SE (Stämme)
The Walt Disney Company
Waste Management
Nestlé SA
American Water Works Company
Danaher Corp.
Coloplast A/S
Target Corp.

Zudem ist die Gesellschaft im Effecten-Spiegel Aktien-Fonds (A2N82J) und in verschiedenen Unternehmensanleihen sowie einer kurzlaufenden Bundesanleihe investiert.

Susanne Neuschäffer
Vorstand

Effecten-Spiegel AG,
Postfach 102243, 40013 Düsseldorf
Tel. (0211) 683022
Fax (0211) 6912998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.com

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Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.


19.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Effecten-Spiegel AG
Tiergartenstraße 17
40237 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: 0211 - 68 30 22
Fax: 0211 - 69 12 998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.com
ISIN: DE0005647606, DE0005647630
WKN: 564760, 564763
Börsen: Freiverkehr in München, Stuttgart
LEI Code: 391200HM1FHVV49O4L16

 
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2418080  19.10.2026 CET/CEST

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