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EQS-NAV: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.03.2026

17.04.26 18:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Effecten-Spiegel AG St.
12,30 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen

EQS-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.03.2026

17.04.2026 / 18:05 CET/CEST
Net Asset Value, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.03.2026

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl. stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum 31.03.2026 bei 18,76 € je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie.

Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 10,10 Euro, die ES-Stammaktie bei 12,70 Euro. Der Hauptversammlung am 22. Mai 2026 wird vorgeschlagen, 0,65 € Dividende je gewinnberechtigter Vorzugs- und Stammaktie für das Geschäftsjahr 2025 auszuschütten.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum 31. März 2026:

Sixt SE (Stämme)
Sartorius AG (Vorzüge)
The Walt Disney Company
SAP SE
Nestlé SA
Target Corp
American Water Works Company
Coloplast AS
Johnson & Johnson
Siltronic AG
 

Zudem ist die Gesellschaft im Effecten-Spiegel Aktien-Fonds (A2N82J) und in verschiedenen Unternehmensanleihen sowie einer kurzlaufenden Bundesanleihe investiert.

Susanne Neuschäffer
Vorstand

Effecten-Spiegel AG,
Postfach 102243, 40013 Düsseldorf
Tel. (0211) 683022
Fax (0211) 6912998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.com

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.


17.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Effecten-Spiegel AG
Tiergartenstraße 17
40237 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: 0211 - 68 30 22
Fax: 0211 - 69 12 998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.com
ISIN: DE0005647606, DE0005647630
WKN: 564760, 564763
Börsen: Freiverkehr in München, Stuttgart

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2310646  17.04.2026 CET/CEST

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