EQS-News: 1&1 mit Neunmonatszahlen 2026
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EQS-News: 1&1 AG
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Prognose
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1&1 mit Neunmonatszahlen 2026
Montabaur, 12. November 2026. Die 1&1 AG (ISIN DE 0005545503) verzeichnete in den ersten neun Monaten 2026 einen Rückgang um -240.000 Mobilfunkverträge auf 12,24 Mio. Verträge. Ursächlich war vor allem eine im April erfolgte Neuausrichtung des Discount-Tarifportfolios. Diese umfasste die Einstellung der Vermarktung besonders niedrigpreisiger Tarife sowie die Reduktion inkludierter Datenvolumina bei leistungsstarken Tarifen.
Die Anzahl der Breitband-Verträge erhöhte sich um 20.000 auf 3,86 Mio. Verträge.
Die Umsatzerlöse stiegen in den ersten neun Monaten 2026 um 1,2 % auf 3.401,8 Mio. EUR (9M 2025 inkl. 1&1 Versatel: 3.360,3 Mio. EUR), wobei der werthaltige Service-Umsatz mit 2.712,2 Mio. EUR (9M 2025 inkl. 1&1 Versatel: 2.745,7 Mio. EUR) leicht unter Vorjahresniveau lag.
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Die Ertragslage der 1&1 AG war im dritten Quartal durch einmalige Aufwendungen von rund 60,0 Mio. EUR im Zusammenhang mit einem umfassenden Transformations- und Restrukturierungsprogramm bei 1&1 Versatel belastet. Bereinigt um diese Effekte erhöhte sich das vergleichbare operative EBITDA in den ersten neun Monaten 2026 um 11,4 % auf 593,3 Mio. EUR (9M 2025 inkl. 1&1 Versatel: 532,8 Mio. EUR). Im Segment Consumer & Small Business reduzierte sich das operative EBITDA um 2,1 % auf 598,2 Mio. EUR (9M 2025: 611,0 Mio. EUR), davon -16,5 Mio. EUR infolge des Wegfalls von Aktivierungen aufgrund des Wechsels des Roaming-Partners (keine EBIT-Wirkung). Im Segment Enterprises & Networks verbesserte es sich deutlich auf
Unter Einbeziehung der Aufwendungen für das Transformations- und Restrukturierungsprogramm bei 1&1 Versatel betrug das EBITDA 533,3 Mio. EUR (9M 2025 inkl. 1&1 Versatel: 532,8 Mio. EUR).
Das operative EBIT erhöhte sich auf 179,3 Mio. EUR (9M 2025 inkl. 1&1 Versatel: 102,6 Mio. EUR). Ursächlich für den starken Anstieg waren neben dem höheren operativen EBITDA insgesamt gesunkene Abschreibungen. Dabei standen gestiegenen Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen gegenläufig geringere PPA-Abschreibungen gegenüber. Unter Einbeziehung der Aufwendungen für das Transformations- und Restrukturierungsprogramm bei 1&1 Versatel erhöhte sich das EBIT auf 119,3 Mio. EUR.
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Das operative Ergebnis je Aktie (EPS) stieg in den ersten neun Monaten 2026 auf 0,30 EUR (9M 2025 inkl. 1&1 Versatel: 0,06 EUR). Unter Einbeziehung der Aufwendungen für das Transformations- und Restrukturierungsprogramm bei 1&1 Versatel liegt das Ergebnis je Aktie bei 0,07 EUR.
Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (Cash-CAPEX) betrugen 359,3 Mio. EUR (9M 2025 inkl. 1&1 Versatel: 437,4 Mio. EUR).
Prognose 2026
1&1 erwartet für das Geschäftsjahr 2026 einen Service-Umsatz auf Vorjahresniveau (2025 inkl. 1&1 Versatel FY: 3.661,8 Mio. EUR).
Aufgrund der einmaligen Aufwendungen in Zusammenhang mit dem Transformations- und Restrukturierungs-programm bei 1&1 Versatel hat die 1&1 AG im September 2026 ihre EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 auf rund 740 Mio. EUR angepasst (2025 inkl. 1&1 Versatel FY: 689 Mio. EUR). Das um diese Effekte adjustierte operative EBITDA wird unverändert bei rund 800 Mio. EUR erwartet und entspricht der ursprünglichen EBITDA-Prognose.
Das Investitionsvolumen (Cash-Capex) soll 2026 zwischen 500 und 550 Mio. EUR betragen (2025 inkl. 1&1 Versatel FY: 652 Mio. EUR).
Ausblick 2027 und 2028
Auch für die Geschäftsjahre 2027 und 2028 erwartet die 1&1 AG ein operatives EBITDA-Wachstum von jährlich ca. 100 Mio. EUR. Das Investitionsvolumen (Cash-Capex) soll jeweils auf dem Niveau von 2026 liegen.
Kennzahlen nach IFRS – Vergleich 9M 20251 vs. 9M 2026
Diese Mitteilung ist ab dem 12. November 2026 auf der Homepage der Gesellschaft abrufbar.
https://www.1und1.ag/investor-relations#meldungen-berichte-praesentationen
Montabaur, 12. November 2026
1&1 AG
Der Vorstand
Über die 1&1 AG
Die 1&1 AG mit Hauptsitz in Montabaur ist ein börsennotierter Telekommunikationsanbieter und Teil der United Internet Gruppe. Mit rund 4.500 Mitarbeitenden und mehr als 30 Jahren Markterfahrung steht 1&1 für Innovation, Wettbewerb und digitale Souveränität in der deutschen Telekommunikationslandschaft.
1&1 betreibt als erster Netzbetreiber Europas ein vollständig virtualisiertes, cloud-basiertes 5G-Mobilfunknetz auf Basis der neuartigen Open-RAN-Technologie – unabhängig, technologieoffen und bereit für Echtzeitanwendungen der Zukunft.
Auch im Festnetz verfügt 1&1 über moderne Infrastruktur und betreibt eines der leistungsfähigsten Netze Deutschlands mit rund 70.000 Kilometern Glasfaser-Strecke. Das Netz ist in über 350 Städten verfügbar.
Die Marke 1&1 adressiert Value- und Premiumsegmente mit Mobilfunk, Glasfaser, DSL sowie IPTV, während die Discount-Marken des Konzerns preisbewusste Zielgruppen ansprechen. Außerdem ist der Glasfaserspezialist 1&1 Versatel einer der führenden Anbieter von Daten- und Sprachdiensten für Unternehmen, Behörden und Institutionen.
12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|1&1 AG
|Elgendorfer Straße 57
|56410 Montabaur
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 173 960 3030
|E-Mail:
|ir@1und1.de
|Internet:
|www.1und1.AG
|ISIN:
|DE0005545503
|WKN:
|554550
|Indizes:
|SDAX,
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|5299003VKVDCUPSS5X23
|EQS News ID:
|2433166
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2433166 12.11.2026 CET/CEST
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