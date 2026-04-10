DAX24.195 -0,3%Est505.874 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,04 +0,1%Nas24.658 +1,6%Bitcoin66.818 ±-0,0%Euro1,1705 ±-0,0%Öl103,3 +1,7%Gold4.710 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Microsoft 870747 Amazon 906866 Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen im Minus -- Tesla überrascht positiv -- KI-Sorgen belasten IBM - Softwareumsatz wie erwartet gestiegen -- STMicroelectronics, Stabilus, EssilorLuxottica im Fokus
Top News
Iran-Krieg und Ölpreise sorgen für Gegenwind und Korrektur: DAX startet mit Verlusten Iran-Krieg und Ölpreise sorgen für Gegenwind und Korrektur: DAX startet mit Verlusten
Darauf haben Dividenden-Anleger gewartet: Dieser neue ETF ersetzt drei auf einen Schlag Darauf haben Dividenden-Anleger gewartet: Dieser neue ETF ersetzt drei auf einen Schlag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EQS-News: 11880 Solutions AG legt Jahresergebnis 2025 und erstes Quartalsergebnis 2026 vor: Stabiles Umsatzniveau und verbessertes EBITDA

23.04.26 08:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
11880 Solutions AG
0,57 EUR -0,06 EUR -8,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS-News: 11880 Solutions AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Quartalsergebnis
11880 Solutions AG legt Jahresergebnis 2025 und erstes Quartalsergebnis 2026 vor: Stabiles Umsatzniveau und verbessertes EBITDA

23.04.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 Essen, 23. April 2026 – Die 11880 Solutions AG verzeichnete im Geschäftsjahr 2025 und im ersten Quartal 2026 eine stabile Geschäftsentwicklung. Trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds, insbesondere im Digitalgeschäft mit einer stark gestiegenen Anzahl an Insolvenzen in der Kundenzielgruppe, blieb der Umsatz nahezu auf Vorjahresniveau. Das EBITDA lag deutlich über den Vergleichswerten des Vorjahres.

Im Geschäftsjahr 2025 hat das Unternehmen einen Umsatz von 54,2 Millionen Euro
(2024: EUR 55,6 Mio.) erwirtschaftet. Davon entfielen 43,8 Millionen Euro (2024: EUR 44,2 Mio.) auf das Digitalgeschäft und 10,4 Millionen Euro (2024: EUR 11,4 Mio.) auf das Segment Telefonservices.

Das EBITDA auf Konzernebene stieg auf 4,1 Millionen Euro (2024: EUR 3,9 Mio.). Im Digitalgeschäft lag das EBITDA bei 3,7 Millionen Euro (2024: EUR 3,8 Mio.), während es im Segment Telefonservices mit 0,4 Millionen Euro (2024: EUR 0,1 Mio.) deutlich über Vorjahr lag.

Auch im ersten Quartal 2026 erzielte die 11880 Solutions AG mit 13,1 Millionen Euro einen Umsatz auf Vorjahresniveau (Q1 2025: EUR 13,8 Mio.). Im Digitalgeschäft lag der Umsatz bei 10,5 (Q1 2025: EUR 11,1 Mio.), das Segment Telefonservices trug 2,6 Millionen Euro (Q1 2025: EUR 2,7 Mio.) bei.

Das Gruppen-EBITDA legte gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich zu und erreichte 0,8 Millionen Euro (Q1 2025: EUR 0,3 Mio.). Im Digitalgeschäft konnte das EBITDA im ersten Quartal 2026 von 0,4 Millionen Euro im ersten Quartal 2025 auf 0,8 Millionen Euro verdoppelt werden. Das Segment Telefonservices erzielte ein leicht positives EBITDA von 0,0 Millionen Euro und zeigte ebenfalls eine klare Verbesserung gegenüber dem Vorjahr (Q1 2025: EUR -0,1 Mio.).

Am 1. Mai 2026 übernimmt Martin Walter die Position des Vorstandsvorsitzenden. Das Unternehmen wird seinen Effizienzkurs im laufenden Geschäftsjahr fortsetzen und gleichzeitig sein Produktportfolio gezielt optimieren. Die Attraktivität der Produkte für die Kundenzielgruppe soll durch zusätzliche Angebote und Weiterentwicklungen im Leistungsumfang nachhaltig erhöht werden.

Für das laufende Geschäftsjahr 2026 erwartet die 11880 Solutions AG auf Konzern-Ebene einen Umsatz zwischen 50 und 54 Millionen Euro und ein EBITDA zwischen 2,6 und 3,2 Millionen Euro.

Der Geschäftsbericht 2025 und die Q1-Mitteilung 2026 der 11880 Solutions AG stehen zum Download bereit unter:

https://ir.11880.com/finanzberichte



Kontakt:
Anja Meyer
11880 Solutions AG
Tel.: 0201 / 8099-188
E-Mail: anja.meyer@11880.com

23.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: 11880 Solutions AG
Baumstraße 23
45128 Essen
Deutschland
Telefon: 0201-80990
E-Mail: info@11880.com
Internet: www.11880.com
ISIN: DE0005118806, DE0005118806, ,
WKN: 511880, 511880
Indizes: Prime All Share
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2313364

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2313364  23.04.2026 CET/CEST

Nachrichten zu 11880 Solutions AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu 11880 Solutions AG

DatumRatingAnalyst
18.04.2011telegate haltenEuro am Sonntag
08.06.2010telegate dabeibleibenSdK AktionärsNews
25.01.2010telegate klarer KaufEuro am Sonntag
25.05.2009telegate Tipp des TagesDer Aktionär-online
16.03.2009telegate kaufenSdK AktionärsNews
DatumRatingAnalyst
25.01.2010telegate klarer KaufEuro am Sonntag
25.05.2009telegate Tipp des TagesDer Aktionär-online
16.03.2009telegate kaufenSdK AktionärsNews
15.05.2007telegate buyHypoVereinsbank
15.05.2007telegate buyHypoVereinsbank
DatumRatingAnalyst
18.04.2011telegate haltenEuro am Sonntag
08.06.2010telegate dabeibleibenSdK AktionärsNews
03.08.2005telegate Kursziel 25 EuroPrior Börse
14.04.2005Associated British Foods: In-Line Goldman Sachs
21.02.2005telegate: NeutralSal. Oppenheim
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für 11880 Solutions AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen