EQS-News: 2G Energy AG akquiriert im dritten Quartal Aufträge für Neuanlagen in Höhe von 406,5 Mio. Euro (Vj.: 59,3 Mio. Euro, +585%)

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2G Energy AG akquiriert im dritten Quartal Aufträge für Neuanlagen in Höhe von 406,5 Mio. Euro (Vj.: 59,3 Mio. Euro, +585%)



16.11.2026 / 08:30 CET/CEST

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2G Energy AG akquiriert im dritten Quartal Aufträge für Neuanlagen in Höhe von 406,5 Mio. Euro (Vj.: 59,3 Mio. Euro, +585%)

Großkunde leistet für den Auftrag über 275 MW eine auskömmliche Anzahlung

Auslieferung der ersten Einheiten für US-Rechenzentren hat erfolgreich begonnen

Der deutsche Markt gewinnt erwartungsgemäß an Dynamik

2G gewinnt Großauftrag zur Flexibilisierung von Biogasanlagen

Heek, 16. November 2026 – Die 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9), einer der international führenden Hersteller von nachhaltigen Kraftwerken und Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen sowie Produzent von Wärmepumpen, verzeichnet im dritten Quartal einen Auftragseingang für Neuanlagen in Höhe von 406,5 Mio. Euro (Vj.: 59,3 Mio. Euro, +585%).

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Großkunde leistet für den Auftrag über 275 MW eine auskömmliche Anzahlung

2G meldet Auftragseingänge unverändert erst nach Eingang der jeweils vertraglich vereinbarten Kundenanzahlung. Für den Großauftrag über die Lieferung von 275 MW Kraftwerksleistung (vgl. CN vom 23. September 2026) wurde im Anschluss an eine bereits geleistete Reservierungszahlung vertragsgemäß eine auskömmliche Anzahlung geleistet. Bei Großprojekten im Allgemeinen und auch im Rechenzentrumssegment wird die Anzahlung regelmäßig durch erhebliche, an den Projektfortschritt gekoppelte Meilensteinzahlungen ergänzt, die die Finanzierung des Produktionsprozesses absichern. Zum Zeitpunkt der Auslieferung des jeweiligen Kraftwerks hat 2G dadurch typischerweise bereits Zahlungen erhalten, die die Herstellkosten abdecken.



Auslieferung der ersten Einheiten für US-Rechenzentren hat begonnen

Für den im Mai verkündeten ersten Auftrag aus dem Segment Rechenzentren (vgl. CN vom 26. Mai 2026), hat die Auslieferung in den USA begonnen. Erste Einheiten sind bereits auf der Baustelle des Kunden eingetroffen.

„Die Inbetriebnahme der neuen Montagehalle sowie der anschließende Hochlauf der Produktion hat reibungslos funktioniert. Die Funktionalität der Montagehalle, die Verfügbarkeit von Fachkräften und insbesondere das Lieferantennetzwerk haben sich als belastbar erwiesen“, so CTO Frank Grewe. „Wir erreichen die für die Erfüllung der Umsatzerwartungen notwendige Schlagzahl und erwarten, sie auf diesem hohen Niveau zu halten.“

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Der deutsche Markt gewinnt erwartungsgemäß an Dynamik

Wie geplant und auf dem Capital Market Day (01. Oktober in Heek) kommuniziert, zieht auch das Geschäft außerhalb des Segments Rechenzentren deutlich an. In Australien wurden im dritten Quartal die ebenfalls bereits kommunizierten Aufträge aus dem Mining-Segment verbucht (vgl. CN vom 29. September 2026). Darüber hinaus entwickelt sich Deutschland lebhaft (60,1 Mio. Euro, Vj.: 40,2 Mio. Euro, +49,5%), vor allem geprägt vom sich beschleunigenden Biogas-Segment.

Die Verteilung der Auftragseingänge stellte sich im dritten Quartal 2026 wie folgt dar *:

2026 2025 Veränd. Q3 YTD in Mio. Euro Q1 Q2 Q3 Total Q1 Q2 Q3 Total Auftragseingänge 57,0 422,4 406,5 885,9 56,5 54,1 59,3 170,0 +421% Inland 34,0 37,9 60,1 131,9 35,9 21,7 40,2 97,8 +34% Übriges Europa 17,3 25,5 16,2 59,0 11,2 23,7 10,0 44,8 +32% Nord-/Mittelamerika 3,4 350,3 277,1 630,8 4,1 8,3 5,6 18,0 >+1.000% Asien/Australien/Rest der Welt 2,3 8,7 53,1 64,1 5,4 0,5 3,5 9,4 +582%

* Es können Rundungsdifferenzen auftreten.



2G gewinnt Großauftrag zur Flexibilisierung von Biogasanlagen

2G hat letzte Woche im Rahmen der Messe EnergyDecentral in Hannover einen Großauftrag zur Lieferung von 8 KWK-Anlagen mit jeweils 2 MW elektrischer Leistung gewonnen. Der Kunde Backenholzer Hof betreibt mehrere Biogasanlagen in Norddeutschland und wird die bestellten Blockheizkraftwerke zur Flexibilisierung dieser Anlagen nutzen.

„Wir haben in den letzten Jahren das Produktportfolio sowie unsere internationale Aufstellung gezielt erweitert und dabei offensichtlich eine gute Balance gefunden zwischen steigenden Kundenwünschen einerseits und Synergieeffekten sowie Investitionen in Produktion, Beschaffung und Service andererseits“, so CEO Pablo Hofelich. „Wie man an den Großaufträgen aus Nordamerika, Australien und Deutschland sieht, ist die Diversifikation auf einem sehr guten Weg. In jeder dieser Regionen wurde ein vollständig anderes Kundensegment adressiert. Eine Milliarde Euro an Auftragseingang im Jahresverlauf sowie über eine Milliarde Euro Auftragsbestand zum Jahresende sind dieses Jahr realistisch.“





Über 2G Energy AG

Die 2G Energy AG Unternehmensgruppe ist ein international führender Hersteller und Systemanbieter von Anlagen zur dezentralen Energieversorgung. Das Unternehmen entwickelt, produziert und installiert umfassende Lösungen im strukturell wachsenden Markt der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK-Anlagen), der containerisierten Kraftwerke sowie der Großwärmepumpen. Die digitale Netzintegration und Anlagensteuerung der drei Energieerzeugertypen sind ebenso wie die Service- und Wartungsdienstleistungen weitere, entscheidende Leistungskriterien.

Das Produktportfolio umfasst drei Energieerzeugungstypen: KWK-Anlagen und Kraftwerkslösungen im Leistungsbereich pro Einheit von 20 kW bis 4.500 kW für den Betrieb mit Wasserstoff, Erdgas, Biogas sowie anderen Schwachgasen, containerisierte Kraftwerke zur Absicherung von Grundlast und Spitzenlast mit einer elektrischen Leistung von 500 kW bis 2.500 kW sowie Großwärmepumpen im Bereich von 100 kW bis 3.200 kW. KWK-Anlagen arbeiten mit Wirkungsgraden von 90 Prozent und mehr. Die Effizienz von Großwärmepumpen wird durch die Arbeitskennzahl ausgedrückt und kann je nach Rahmenbedingungen bis auf 5 ansteigen. 2G steht mit seinen Produkten und Services an der Schnittstelle zu einer dezentralen, sicheren und je nach Anwendungsfall weitestgehend dekarbonisierten Energieversorgung. Weltweit versorgen bereits über 10.000 installierte 2G Anlagen in unterschiedlichen Anwendungen ein breites Kundenspektrum von Unternehmen der Wohnungswirtschaft, Landwirtschaft, Gewerbe- und Industrieunternehmen, Energieversorgern, Stadtwerken und Kommunen mit elektrischer und thermischer Energie.

2G ist mit der Kombination aus KWK-Anlagen, containerisierte Kraftwerkslösungen und Großwärmepumpen als Systemanbieter für dezentrale Energielösungen weltweit positioniert. Das Unternehmen profitiert dabei von weitreichenden Synergien der drei Anlagenkategorien, die sich von der Projektentwicklung, der Beschaffung, der Produktion und der überwiegend containerisierten Bauart über die weitgehend identische Kundenbasis und den regulatorischen Rahmen sowie die Vertriebswege bis zur digitalen Steuerung und dem Service erstrecken.

Ihre Technologieführerschaft baut 2G durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowohl in Kraftwerks- und Pumpentechnologien als auch in der spezifischen Softwareentwicklung für die Service- und Wartungstätigkeiten stetig aus. Die von 2G konsequent umgesetzte digitale Netzintegration im zukünftigen Strommarktdesign im Verbund mit den Erzeugern aus Sonne, Wind und grünen Gasen ist ein unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe Markteintrittshürde für Wettbewerber dar. Die Sektorenkopplung, die zum Gelingen der Energiewende erforderlich ist, spiegelt sich im Portfolio der 2G wider.

2G beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiter, die in Deutschland, in Nordamerika sowie in weiteren europäischen Standorten tätig sind. Insgesamt ist das Unternehmen in mehr als 60 Ländern aktiv und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 Konzernumsätze von 398,4 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von 6,6%.

2G wurde 1995 gegründet. Die Aktien der 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9) werden seit 2007 an der Börse gehandelt und sind im Segment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen sowie im Auswahlindex Scale30 gelistet.



Termine 2026 und 2027

23. November Veröffentlichung Umsatz und EBIT Q3 2026

23.-25. November Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt am Main

01. Dezember Berenberg European Conference, London

28. Januar 2027 Pareto Securities’ 29th Annual Power & Renewable Energy Conference, Oslo



IR-Kontakt

2G Energy AG

Benzstr. 3, 48619 Heek

Telefon: +49 (0) 2568 93 47-2795

E-Mail: ir@2-g.de

Internet: www.2-g.de