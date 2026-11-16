EQS-News: 2G Energy AG akquiriert im dritten Quartal Aufträge für Neuanlagen in Höhe von 406,5 Mio. Euro (Vj.: 59,3 Mio. Euro, +585%)
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EQS-News: 2G Energy AG
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
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2G Energy AG akquiriert im dritten Quartal Aufträge für Neuanlagen in Höhe von 406,5 Mio. Euro (Vj.: 59,3 Mio. Euro, +585%)
Heek, 16. November 2026 – Die 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9), einer der international führenden Hersteller von nachhaltigen Kraftwerken und Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen sowie Produzent von Wärmepumpen, verzeichnet im dritten Quartal einen Auftragseingang für Neuanlagen in Höhe von 406,5 Mio. Euro (Vj.: 59,3 Mio. Euro, +585%).
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„Die Inbetriebnahme der neuen Montagehalle sowie der anschließende Hochlauf der Produktion hat reibungslos funktioniert. Die Funktionalität der Montagehalle, die Verfügbarkeit von Fachkräften und insbesondere das Lieferantennetzwerk haben sich als belastbar erwiesen“, so CTO Frank Grewe. „Wir erreichen die für die Erfüllung der Umsatzerwartungen notwendige Schlagzahl und erwarten, sie auf diesem hohen Niveau zu halten.“
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Die Verteilung der Auftragseingänge stellte sich im dritten Quartal 2026 wie folgt dar *:
* Es können Rundungsdifferenzen auftreten.
„Wir haben in den letzten Jahren das Produktportfolio sowie unsere internationale Aufstellung gezielt erweitert und dabei offensichtlich eine gute Balance gefunden zwischen steigenden Kundenwünschen einerseits und Synergieeffekten sowie Investitionen in Produktion, Beschaffung und Service andererseits“, so CEO Pablo Hofelich. „Wie man an den Großaufträgen aus Nordamerika, Australien und Deutschland sieht, ist die Diversifikation auf einem sehr guten Weg. In jeder dieser Regionen wurde ein vollständig anderes Kundensegment adressiert. Eine Milliarde Euro an Auftragseingang im Jahresverlauf sowie über eine Milliarde Euro Auftragsbestand zum Jahresende sind dieses Jahr realistisch.“
Das Produktportfolio umfasst drei Energieerzeugungstypen: KWK-Anlagen und Kraftwerkslösungen im Leistungsbereich pro Einheit von 20 kW bis 4.500 kW für den Betrieb mit Wasserstoff, Erdgas, Biogas sowie anderen Schwachgasen, containerisierte Kraftwerke zur Absicherung von Grundlast und Spitzenlast mit einer elektrischen Leistung von 500 kW bis 2.500 kW sowie Großwärmepumpen im Bereich von 100 kW bis 3.200 kW. KWK-Anlagen arbeiten mit Wirkungsgraden von 90 Prozent und mehr. Die Effizienz von Großwärmepumpen wird durch die Arbeitskennzahl ausgedrückt und kann je nach Rahmenbedingungen bis auf 5 ansteigen. 2G steht mit seinen Produkten und Services an der Schnittstelle zu einer dezentralen, sicheren und je nach Anwendungsfall weitestgehend dekarbonisierten Energieversorgung. Weltweit versorgen bereits über 10.000 installierte 2G Anlagen in unterschiedlichen Anwendungen ein breites Kundenspektrum von Unternehmen der Wohnungswirtschaft, Landwirtschaft, Gewerbe- und Industrieunternehmen, Energieversorgern, Stadtwerken und Kommunen mit elektrischer und thermischer Energie.
2G ist mit der Kombination aus KWK-Anlagen, containerisierte Kraftwerkslösungen und Großwärmepumpen als Systemanbieter für dezentrale Energielösungen weltweit positioniert. Das Unternehmen profitiert dabei von weitreichenden Synergien der drei Anlagenkategorien, die sich von der Projektentwicklung, der Beschaffung, der Produktion und der überwiegend containerisierten Bauart über die weitgehend identische Kundenbasis und den regulatorischen Rahmen sowie die Vertriebswege bis zur digitalen Steuerung und dem Service erstrecken.
Ihre Technologieführerschaft baut 2G durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowohl in Kraftwerks- und Pumpentechnologien als auch in der spezifischen Softwareentwicklung für die Service- und Wartungstätigkeiten stetig aus. Die von 2G konsequent umgesetzte digitale Netzintegration im zukünftigen Strommarktdesign im Verbund mit den Erzeugern aus Sonne, Wind und grünen Gasen ist ein unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe Markteintrittshürde für Wettbewerber dar. Die Sektorenkopplung, die zum Gelingen der Energiewende erforderlich ist, spiegelt sich im Portfolio der 2G wider.
2G beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiter, die in Deutschland, in Nordamerika sowie in weiteren europäischen Standorten tätig sind. Insgesamt ist das Unternehmen in mehr als 60 Ländern aktiv und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 Konzernumsätze von 398,4 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von 6,6%.
2G wurde 1995 gegründet. Die Aktien der 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9) werden seit 2007 an der Börse gehandelt und sind im Segment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen sowie im Auswahlindex Scale30 gelistet.
16.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|2G Energy AG
|Benzstr. 3
|48619 Heek
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)2568-9347-0
|Fax:
|+49 (0)2568-9347-15
|E-Mail:
|service@2-g.de
|Internet:
|www.2-g.de
|ISIN:
|DE000A0HL8N9
|WKN:
|A0HL8N
|Indizes:
|Scale 30
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900GC2NUJ6F0TSK26
|EQS News ID:
|2435052
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2435052 16.11.2026 CET/CEST
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