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EQS-News: adesso erhält Zuschlag für Neuausrichtung der Unternehmensplattform EasyGov vom Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)

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EQS-News: adesso SE / Schlagwort(e): Vertrag/Auftragseingänge
adesso erhält Zuschlag für Neuausrichtung der Unternehmensplattform EasyGov vom Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)

01.09.2026 / 08:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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adesso erhält Zuschlag für Neuausrichtung der Unternehmensplattform EasyGov vom Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) / Langfristige Rahmenverträge mit einem Abrufvolumen von insgesamt über 50 Mio. CHF

Die adesso Schweiz AG hat im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung wesentliche Zuschläge vom Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) für die strategische Neuausrichtung der digitalen Unternehmensplattform EasyGov erhalten. Das auf die adesso Schweiz entfallende potenzielle Abrufvolumen beträgt bis zu 51 Mio. CHF bei einer Laufzeit von 12 Jahren.

EasyGov 2.0 soll zur gemeinsamen digitalen Infrastruktur für Behördenleistungen an Unternehmen in der Schweiz weiterentwickelt werden. Die neue Plattform soll Leistungen von Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden, wie etwa Unternehmensgründungen, Meldeverfahren oder das Handelsregister, an einem zentralen digitalen Zugangspunkt bündeln und zur Entbürokratisierung beitragen. Im Mittelpunkt steht eine skalierbare, modular aufgebaute Architektur mit einer Low-Code-Plattform. Diese stellt viele für die Anwendungsentwicklung nötige Funktionen über grafische Benutzeroberflächen, Konfiguration und wiederverwendbare Komponenten bereit. Damit sollen Partnerbehörden digitale Fachmodule eigenständig, standardisiert und unter Einhaltung der erforderlichen Governance-Anforderungen entwickeln können.

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Die Leistungen von adesso Schweiz umfassen insbesondere die Bereitstellung und Weiterentwicklung der Low-Code-Plattform einschließlich der entsprechenden Lizenzen sowie die Entwicklung, den Betrieb, den Support, die Wartung und die Weiterentwicklung der Portalplattform EasyGov 2.0. Für komplexe Behördenleistungen ist adesso Schweiz zudem als einer von mehreren Anbietern für High-Code-Entwicklungsressourcen vorgesehen. Letztere sind insbesondere für komplexe Behördenleistungen nötig, die sich nicht oder nur eingeschränkt über standardisierte Low-Code-Komponenten abbilden lassen.

Die Umsetzungsphase von EasyGov 2.0 wurde im Sommer 2026 freigegeben. Bestehende Behördenservices werden schrittweise in die neue Plattform integriert. Der Go-live ist für Herbst 2027 geplant. Zunächst sollen 63 Behördenleistungen integriert werden. Perspektivisch ist die Bereitstellung von rund 400 Leistungen vorgesehen. Die Zahl der Nutzer soll von derzeit rund 190.000 auf über 500.000 Anwender steigen.

Neben Low-Code soll auch künstliche Intelligenz die Entwicklung der Fachmodule unterstützen. Im Fokus stehen dabei KI-gestützte Prozesse für die Spezifikation und Softwareentwicklung, unter anderem mit KI-Agenten, adSCAILE und Mendix Vibe Coding.

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Mit EasyGov 2.0 sollen Behördenleistungen schneller digital bereitgestellt, Verfahren vereinfacht und Unternehmen beim Kontakt mit der öffentlichen Verwaltung administrativ entlastet werden. Für adesso Schweiz unterstreicht der Auftrag die Bedeutung von Low-Code- und KI-gestützten Entwicklungsmodellen im öffentlichen Sektor. Das tatsächliche Umsatz- und Ergebnisrealisierungspotenzial hängt von den tatsächlich gemäß Rahmenvertrag abgerufenen Leistungen sowie vom Projektverlauf ab.

 

 

adesso Group
Die adesso Group ist mit über 11.500 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz 2025 von fast 1,5 Milliarden Euro eins der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, weiteren in Europa und ersten Standorten in Asien sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchenspezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2025 als Top Employer und 2023 sowie 2020 branchenübergreifend als bester Arbeitgeber seiner Größenklasse in Deutschland ausgezeichnet. Zudem gelang adesso 2023 nach 2020, 2018 und 2016 die Erstplatzierung unter den IT-Arbeitgebern.


Kontakt:
Martin Möllmann
Head of Investor Relations
Tel.: +49 231 7000-7000
E-Mail: ir@adesso.de

01.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; London
LEI Code: 529900KOICE97ZSA1O52
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12.05.26 adesso SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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