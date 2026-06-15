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EQS-News: Advanced Blockchain AG: Jahresabschluss 2025 veröffentlicht – Hauptversammlung findet am 27. August 2026 statt

30.06.26 18:18 Uhr
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EQS-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Jahresbericht
Advanced Blockchain AG: Jahresabschluss 2025 veröffentlicht – Hauptversammlung findet am 27. August 2026 statt

30.06.2026 / 18:18 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Advanced Blockchain AG: Jahresabschluss 2025 veröffentlicht – Hauptversammlung findet am 27. August 2026 statt

Berlin, 30. Juni 2026 – Die Advanced Blockchain AG („ABAG“, Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Venture Builder und Investor im Blockchain-Bereich, hat den Jahresabschluss 2025 veröffentlicht und lädt ihre Aktionäre zur Hauptversammlung 2026 am 27. August 2026 ein.

Im Geschäftsjahr 2025 lag der zentrale Fokus der Advanced Blockchain AG auf der Stabilisierung und Professionalisierung der Gesellschaft sowie der umfassenden, gesetzlich gebotenen, Aufarbeitung historischer Sachverhalte – insbesondere im Zusammenhang mit der Tochtergesellschaft Incredulous Labs Ltd., Nicosia/Zypern. Ein weiterer Schwerpunkt des Geschäftsjahres 2025 war der Ausbau der internen Governance-, Kontroll- und Compliance-Strukturen. Durch verschiedene organisatorische Maßnahmen wurden Prozesse transparenter, effizienter und robuster aufgestellt. Ziel dieser Maßnahmen war es, die Gesellschaft organisatorisch robuster aufzustellen und das Vertrauen des Kapitalmarktes nachhaltig zu festigen. Des Weiteren wurde die strategische Neuausrichtung unter dem Leitbild „ABAG 2.0“ vorangetrieben, einschließlich einer intensiven Überprüfung und Priorisierung des Beteiligungs- und Tokenportfolios.

Die Advanced Blockchain AG steigerte im Geschäftsjahr 2025 ihren Umsatz von 0,23 Mio. Euro auf 0,31 Mio. Euro. Das Jahresergebnis war jedoch maßgeblich durch weitere Wertanpassungen belastet, insbesondere durch Wertberichtigungen von insgesamt 1,5 Mio. Euro auf Forderungen gegenüber der Incredulous Labs Ltd. (Zypern) sowie der nakamo.to GmbH (Remscheid). Ursächlich war im Wesentlichen die negative Wertentwicklung des Tokenportfolios auf Ebene der Icredulous Labs Ltd. Hinzu kamen erhöhte Rechts- und Beratungsaufwendungen im Zuge der Aufarbeitung historischer Sachverhalte. Insgesamt standen der operativen Stabilisierung und verbesserten Transparenz somit spürbare Ergebnisbelastungen gegenüber. Entsprechend belief sich der Jahresfehlbetrag 2025 auf 3,48 Mio. EUR nach einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1,78 Mio. EUR im Vorjahr.

Die historischen Sachverhalte führten im Geschäftsjahr 2025 zu einer Einschränkung des Testats bei der Advanced Blockchain AG sowie der Tochtergesellschaft Incredulous Labs Ltd. Zugleich konnten bei Incredulous Labs Ltd. die Unsicherheiten aus den Abschlüssen 2023 und 2024 im Abschluss 2025 ausgeräumt werden, wodurch eine erneute Versagung des Testats vermieden wurde.

Maik Laske, CFO der Advanced Blockchain AG: „Mit der umfassenden Aufarbeitung und dem konsequenten Aufräumen in beiden Gesellschaften haben wir die Voraussetzungen für einen echten Neuanfang geschaffen. Auf dieser sauberen und belastbaren Basis können wir uns künftig mit voller Konzentration auf unsere operativen Aktivitäten und die weitere Entwicklung des Unternehmens fokussieren.“

Der Jahresabschluss 2025 der Advanced Blockchain AG sowie der Incredulous Labs stehen auf der Invesor Relations Website als Download zur Verfügung.

Ausblick 2026
Für das Geschäftsjahr 2026 prognostiziert der Vorstand erneut einen Jahresfehlbetrag, allerdings auf einem niedrigeren Niveau als im Geschäftsjahr 2025. Zusätzliche Umsatz- und Ergebnisbeiträge werden aus der Umsetzung von „ABAG 2.0“ sowie aus „ABX Analytics“ erwartet. Darüber hinaus beabsichtigt der Vorstand, die Handelslizenz in Dubai künftig stärker zu monetarisieren und selektiv auch Tokenisierungsprojekte zu begleiten.

Hauptversammlung 2026
Die Hauptversammlung 2026 findet am 27. August 2026 als virtuelle Versammlung statt. Die Einladung zur Hauptversammlung nebst Tagesordnung sowie sämtliche relevante Unterlagen werden fristgerecht im Laufe des Juli auf der ABAG-Website veröffentlicht.
Über Advanced Blockchain AG
Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Investor und Innovationspartner in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche.

Weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen finden Sie unter https://www.advancedblockchain.com/

Kontakt:
ir@advancedblockchain.com


30.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Advanced Blockchain AG
Scharnhorststraße 24
10115 Berlin
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Telefon: +4930403669510
Fax: +4930403669511
E-Mail: info@advancedblockchain.com
Internet: www.advancedblockchain.com
ISIN: DE000A0M93V6
WKN: A0M93V
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate BSX
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