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EQS-News: Alzchem treibt Nitroguanidin-Produktion in den USA mit nächsten Umsetzungsschritten voran

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EQS-News: Alzchem Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Alzchem treibt Nitroguanidin-Produktion in den USA mit nächsten Umsetzungsschritten voran

16.11.2026 / 10:49 CET/CEST
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Alzchem treibt Nitroguanidin-Produktion in den USA mit nächsten Umsetzungsschritten voran
 

Trostberg, 16. November 2026 – Die Alzchem Group AG, ein international tätiges Spezialchemie-Unternehmen, stellt die Weichen für den weiteren Aufbau ihrer geplanten Nitroguanidin-Produktion in den USA. Hierfür hat der Aufsichtsrat die Durchführung der nächsten Schritte genehmigt, insbesondere die Bestellung ausgewählter Komponenten mit langen Lieferzeiten. Mit diesen Beschlüssen schafft Alzchem wichtige Voraussetzungen für die nächste Phase der Projektumsetzung.

Die finanzielle Basis bildet die Zusage des US-Verteidigungsministeriums, die Kosten der Produktionsanlage zu übernehmen. Die Parteien sind sich einig, die bereits bestehende vertragliche Grundlage nun projektbegleitend abschließend auszugestalten.

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„Mit der neuen Produktionsanlage wollen wir unsere Position im nordamerikanischen Verteidigungsmarkt langfristig stärken. Entscheidend ist für uns, dass wir das Projekt nicht nur technisch konsequent weiterentwickeln, sondern auch auf einer belastbaren finanziellen Grundlage umsetzen können. An unserem Ziel, die Anlage im Jahr 2029 in Betrieb zu nehmen, halten wir unverändert fest“, erklärt Andreas Niedermaier, CEO der Alzchem Group AG.

Mit der geplanten Produktionsanlage in Bushy Park, South Carolina, erweitert Alzchem die Kapazitäten für Nitroguanidin und stärkt ihre Position in einem strategisch wichtigen Markt. Die benötigten Vorprodukte werden aus Deutschland geliefert. Damit verbindet Alzchem den Aufbau resilienter, regionaler Lieferketten in den USA mit der Stärkung der Wertschöpfung an ihren deutschen Standorten.


Über Alzchem

Alzchem ist ein international führendes Ingredients-Unternehmen, das mit hochfunktionalen Spezialprodukten nachhaltige Lösungen für globale Herausforderungen wie Klimawandel, Bevölkerungswachstum, Verteidigung und eine steigende Lebenserwartung ermöglicht. Das Portfolio umfasst Produkte mit hoher Relevanz für die Endanwendungen der Kunden. In zahlreichen Nischenmärkten ist Alzchem als weltweiter Marktführer positioniert.

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Die von Alzchem produzierten Ingredients finden unter anderem Einsatz in der Ernährung von Mensch und Tier sowie in der Landwirtschaft. Sie leisten so einen wichtigen Beitrag zur effizienten Sicherung der globalen Lebensmittelversorgung. Pharmarohstoffe und hochwertige Kreatin-Produkte unterstützen zudem gesundes Altern und moderne Gesundheitskonzepte. Darüber hinaus ist Alzchem in den Bereichen erneuerbare Energien und kundenindividuelle Spezialitätensynthesen sowie mit essenziellen Hochleistungsprodukten für sicherheitsrelevante Anwendungen aktiv. Die konsequente „Made in Germany“-Produktion steht dabei für höchste Qualität, technologische Souveränität und verlässliche Versorgungssicherheit.

Mit über 1.700 Mitarbeitern an vier Standorten in Deutschland, in einem Werk in Schweden sowie in drei Vertriebsgesellschaften in den USA, China und England erwirtschaftete Alzchem 2025 einen Umsatz von 562,1 Mio. Euro und ein EBITDA von 116,5 Mio. Euro. 


16.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Alzchem Group AG
Dr.-Albert-Frank-Str. 32
83308 Trostberg
Deutschland
Telefon: +498621862888
Fax: +49862186502888
E-Mail: ir@alzchem.com
Internet: www.alzchem.com
ISIN: DE000A41YHG1
WKN: A41YHG
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Stuttgart
LEI Code: 8945004EL7WZK3ERG181
EQS News ID: 2435528

 
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Datum Rating Analyst
30.10.26 Alzchem Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Alzchem Group Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 Alzchem Group Buy Deutsche Bank AG

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