EQS-News: ams OSRAM schließt den Verkauf seines Geschäfts mit nicht-optischen Analog-/Mixed-Signal-Sensoren an Infineon für 570 Millionen Euro in bar ab

EQS-News: ams-OSRAM AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

ams OSRAM schließt den Verkauf seines Geschäfts mit nicht-optischen Analog-/Mixed-Signal-Sensoren an Infineon für 570 Millionen Euro in bar ab



01.07.2026 / 13:43 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





ams OSRAM schließt den Verkauf seines Geschäfts mit nicht-optischen Analog-/Mixed-Signal-Sensoren an Infineon für 570 Millionen Euro in bar ab

Premstätten, Österreich, und München, Deutschland (1. Juli 2026) – ams OSRAM schließt den Verkauf seines Geschäfts mit nicht-optischen Analog-/Mixed-Signal-Sensoren an Infineon für 570 Millionen Euro in bar ab.

„Mit dem erfolgreichen Abschluss dieser Transaktion haben wir einen entscheidenden Schritt zur Stärkung unserer Bilanz getan und gleichzeitig unseren strategischen Fokus weiter geschärft, um den weltweit führenden Anbieter im Bereich der digitalen Photonik aufzubauen“, sagte Aldo Kamper, CEO von ams OSRAM. „Die Veräußerung ermöglicht es uns, unsere Ressourcen konsequent auf unser Kerngeschäft und unsere Wachstumschancen zu konzentrieren. Zudem sind wir überzeugt, dass Infineon ein attraktives Zuhause für das veräußerte Geschäft und die übergehenden Mitarbeiter bietet.“



Wer­bung Wer­bung

Verstärkte strategische Ausrichtung auf das Kerngeschäft Photonik

Am 4. Februar stellte ams OSRAM seine strategische Neuausrichtung vor und formulierte den Anspruch, sich zu einem fokussierten Halbleiter-Photonics-Unternehmen mit führender Position im Bereich Digital Photonics zu entwickeln.

Digital Photonics umfasst die Digitalisierung von Lichtemission und Lichtdetektion durch die Kombination fortschrittlicher, pixelbasierter Emitter und Sensoren einschließlich dazugehöriger Kontroll-ICs. Dies ermöglicht stärker integrierte und differenzierte Produkte, eröffnet eine Reihe mittelfristiger Wachstumschancen und unterstützt die neuen Finanzziele für 2030. Die Transaktion, mit deren Abschluss eine Barzahlung in Höhe von 570 Millionen Euro fällig war, ist ein weiterer Schritt in der umfassenden Neuausrichtung des Portfolios von ams OSRAM auf die Kernwachstumsbereiche im Bereich Digital Photonics und unterstützt den Plan zum beschleunigten Schuldenabbau.

Über ams OSRAM

Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS) ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Licht- und Sensorlösungen. Als Spezialist für Digital Photonics verbinden wir Ingenieurskunst mit modernster globaler Fertigung, um unseren Kunden das breiteste Portfolio an digitalen Licht- und Sensortechnologien zu bieten.

Wer­bung Wer­bung

„Sense the power of light“ – unser Erfolg basiert von jeher auf dem tiefen Verständnis des Potenzials von Licht. Seit 120 Jahren entwickeln wir Innovationen, die Märkte bewegen: vom Auto über die industrielle Fertigung bis hin zu Medizin- und Consumer-Elektronik. Im Jubiläumsjahr der Marke OSRAM arbeiten rund 18.500 Mitarbeitende weltweit an wegweisenden Lösungen entlang gesellschaftlicher Megatrends wie intelligente Mobilität, Künstliche Intelligenz, Augmented Reality, Smart Health und Robotik. Das spiegelt sich in rund 12.000 erteilten und angemeldeten Patenten wider. Die Gruppe mit Hauptsitz in Premstätten/Graz (Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte 2025 einen Umsatz von 3,3 Milliarden Euro und ist als ams-OSRAM AG an der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A3EPA4).

Mehr über uns erfahren Sie auf https://ams-osram.com

ams und OSRAM sind eingetragene Handelsmarken der ams OSRAM Gruppe. Zusätzlich sind viele unserer Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken der ams OSRAM Gruppe. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produkten können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

ams OSRAM auf Social Media folgen: >LinkedIn >YouTube